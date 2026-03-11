Füzeden önce hikâye düşer!

Yakın coğrafyamızda savaş rüzgârları maalesef dinmiyor. Tarih, elbet bu trajik çatışmaları insanlık adına birer utanç vesikası olarak kaydedecek. Ama burada değinmek istediğim mesele savaşın kendisi değil, anlatısı!

Atılan füzeler, yapılan açıklamalar, yayılan videolar, sosyal medyayı dolduran görüntüler... Peki, gerçekten ne olduğunu biliyor muyuz? Hangi görüntü gerçek, hangi bilgi doğru, hangi anlatı güvenilir? Çoğu zaman bilmiyoruz. Çünkü savaşın cephesi artık yalnızca askeri değil, aynı zamanda bilgi ve gerçeklik algısının yönetildiği bir alan. Ve bu alan, en az füzeler kadar tahribat verebiliyor.

Savaş anlatısı

Savaş, tarih boyunca, yalnızca askeri bir mücadele olmadı. Aynı zamanda bir meşruiyet mücadelesi oldu. Devletler askeri stratejilerin yanında, olayların nasıl yorumlanacağını belirleyen anlatılar da kurdu.

Bugün, bu anlatı mücadelesinin araçları çok daha gelişmiş durumda. Medya ağları ve dijital platformlar üzerinden bir anlatı inşa ediliyor ve dağıtılıyor. Amaç belli. Olayların nasıl yorumlanacağını belirleyen çerçeveyi oluşturmak ve kontrol etmek.

Burada iletişim disiplininin klasik mimarisi çalışıyor: Çerçeveleme, zamanlama ve dağıtım.

Çerçeveleme, bir olayın hangi perspektiften anlatılacağını belirler. Aynı olguyu farklı çerçevelere koyduğunuzda, farklı anlamlar üretirsiniz. Zamanlama, mesajın hangi anda devreye alınacağını, dağıtım ise anlatının hangi ağlar üzerinden dolaşıma gireceğini belirler. İletişim profesyonellerinin iyi bildiği temel bir mekanizmadır bu.

Bu üç unsurun kurgulanmasıyla, aynı olaya farklı anlamlar yüklenebilir. Bir operasyon bir taraf için ‘meşru müdafaa’, diğer taraf için ‘saldırı’, üçüncü bir aktör için ‘stratejik denge hamlesi’ olarak yorumlanabilir. Gerçeklik değişmez ama nasıl algılandığı ve yorumlandığı değişir.

Bilgiyi kim dağıtıyor?

Aslında bu yeni bir olgu değil. Propaganda, tarih boyunca savaşların kritik unsurlarından biri oldu. Ama artık bir fark var. Dijital çağda bu anlatı mücadelesinin ölçeği dramatik biçimde büyüdü. Bilginin dolaşımı büyük ölçüde algoritmik sistemler tarafından düzenleniyor.

Arama motorları, sosyal medya platformları ve içerik öneri sistemleri yalnızca bilgiyi taşımıyor, aynı zamanda hangi bilginin görünür olacağını da belirliyor. Bu sistemler doğruluğu ölçmek üzere tasarlanmış değil. Yapıları gereği etkileşimi ve dolaşımı optimize ediyor.

Sonuçta duygusal yoğunluğu yüksek ve çatışma üreten içerikler daha hızlı yayılıyor. Böylece, kamusal tartışmanın ritmini çoğu zaman algoritmik görünürlük ekonomisi belirliyor. İnsanlar yankı odalarına sürükleniyor. Hakikat silikleşiyor.

Bağlamın kaybı!

Bu yeni algoritmik dağıtım mimarisinin önemli bir sonucu daha var: Bağlamın kaybı!

Bir görüntü ya da bilgi parçası, farklı ağlarda dolaşırken kolayca bağlamından kopabiliyor. Aynı görüntü bir yerde trajedinin kanıtı, başka bir yerde propaganda malzemesi, bir diğer yerde ise manipülasyon iddiasının konusu haline gelebiliyor.

Böylece bilgi sabit bir anlamdan çıkıyor ve yalnızca olayın kendisinden değil, dolaşıma girdiği bağlamdan tekrar yazılıyor.

Yapay zekânın sentetik içerikleri ve deepfake teknolojileri bu sorunu daha da karmaşık hale getiriyor. Bu teknolojiler yalnızca sahte görüntüler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda gerçek görüntülerin güvenilirliğini de aşındırıyor.

Sahte içeriklerin bu denli yaygınlaşması, gerçek olanların bile kolayca sahte ilan edilmesine zemin hazırlıyor. Böylece kamusal tartışma yalnızca doğru ile yanlış arasında değil, inandırıcı ile şüpheli arasında gerçekleşmeye başlıyor. Hakikat, ucu yakalanamaz şekilde parçalanıyor.

Sonuç: Hakikat ve güven

Hakikatin otoritesi eridi. Eskiden bilgi akışı bilim, devlet ve medya gibi sınırlı sayıda kurumdan geçerdi. Bugün ise bilgi çok daha dağınık bir algoritmik ekosistem içinde, farklı aktörler tarafından oluşturuluyor ve dolaşıma sokuluyor. Bu durum güvenin örselenmesine yol açıyor. Kutuplaşmalar keskinleşiyor.

Gerçeklik sahada yaşanıyor ama anlam dijital ağlarda kuruluyor. Sonuçları da keskin oluyor. Savaş, anlatı ile meşrulaştırılıyor. Piyasalar anlatıyı satın alıyor. Yıkılan hayatlar, yaşanan dramlar ve ölümler ‘tali hasar’ anlatısıyla önemsizleştiriliyor.

Hakikat ortadan kalkmadı. Ama etrafındaki mücadele artık çok daha sert ve zorlu. Algoritmik çağda bu mücadelenin kazananı da her zaman en ‘doğru’ değil, maalesef en görünür ve baskın olan oluyor. Savaşlarda bile...