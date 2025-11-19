'G20’de kadınlara yönelik 2. perde girişimcilik için açılsın'

W20 Kurucu Başkanı Gülden Türktan, Türkiye öncülüğünde kurulan ve “imkânsız” denilen bir hedefi gerçekleştiren kadının ekonomik güçlenmesi projesinin tamamlandığını söyleyerek, “10 yıllık dönemi bitirdik. 100 milyon kadın ekonomiye dahil oldu. Şimdi G20’de W20’nin ikinci döneminin onaylanmasını ve yeni politikanın kadınların istihdamdan girişimciliğe geçiş sağlaması şeklinde belirlenmesini bekliyoruz” dedi.

G20 tarihinde ilk kez Türkiye’nin dönem başkanlığında 2015 yılında doğan ve liderlerin kadınların ekonomik alanda güçlendirmesi için politika oluşturmasını sağlaması için kurulan W20’nin (Women/ Kadın20) 10 yıllık proje süresi doldu. 22 Kasım’da Güney Afrika’da başlayacak ve iki gün sürecek G20 toplantısında ikinci 10 yıl için yeşil ışık yakılması bekleniyor. İlk 10 yılda 100 milyon kadının istihdama katılmasını sağlayan W20’nin bundan sonraki hedefinin ise kadınların girişimciliğe geçiş sağlaması olarak belirlenmesi bekleniyor.

W20 Kurucu Başkanı Gülden Türktan, G20 ülkelerinde kadınların ekonomik katılımını artırmayı hedefleyen 10 yıllık küresel projenin tamamlanmasının ardından gelinen noktayı ve beklenen süreci anlattı. Türktan, 2015’te Türkiye’nin dönem başkanlığında kurulan W20’nin, başlangıçta kimsenin ihtimal vermediği bir başarıyı ortaya koyduğunu belirterek, “100 milyon kadının ekonomiye katılması hedefi tamamlandı. Mucizeydi ve mucize gerçekleşti” dedi.

W20’nin kuruluş sürecine dair konuşan Türktan, projenin ilk yıllarında hem Türkiye’de hem de G20 ekosisteminde ciddi dirençle karşılaştıklarını aktardı. “Kuramazsın, yapamazsın, bu iş olmaz’ dediler. Ama kadınların ekonomik gücü için bu mücadeleyi vermek gerekiyordu” diyen Türktan, bugün gelinen noktayı şöyle özetledi: “COVID’le birlikte kadın istihdamı dünya genelinde çöktü. Kadın istihdamının en yoğun olduğu tekstil durdu. Çalışanlar arasında ilk kadınlar eve gönderildi. Moraller sıfırdı; araştırma kurumları bile ‘kaybettiniz’ diyordu. Sonra rüzgâr döndü ve biz projeyi büyük bir başarıyla kapattık. W20’nin 10 yıllık görev süresi doldu. 10 yıllık hedef olan 100 milyon kadının istihdamı tamamlandı.”

İstihdamın en büyük yoğunluğu Küresel Güney’den geldi

Projenin tamamlanmasının ardından W20’nin geleceğine ilişkin en kritik sorunun artık “Şimdi ne olacak?” olduğunu belirten Türktan, önümüzdeki dönemi şöyle yorumladı: “Bundan sonra W20’nin devam edip edilmeyeceğine karar verilecek. 22-23 Kasım’da Güney Afrika’da G20 toplantısı gerçekleştirilecek. Bundan sonraki dönem başkanı Amerika. W20’nin devam edeceğine inanıyorum. Olmazsa da bir think tank olarak sürecektir. Bundan sonraki hedef de kadın girişimciliğinin artırılması olacaktır. Bugüne kadar W20 daha çok Küresel Güney ülkelerinde toplandı: Hindistan, Endonezya, Brezilya... Şimdi Güney Afrika. Bu ülkeler 100 milyon kadın istihdamı hedefine en çok destek veren ülkeler oldu. Bundan sonra sırada ABD ve diğer güçlü ülkeler var. G20 dönem başkanlığı Amerika’da. Benim beklentim, W20’nin buradaki etkisinin çok daha güçlü hissedileceği yönünde.”

“Kadınlar sürdürülebilirliğin taşıyıcısı”

Türktan, W20’nin en büyük gücünün, ekonomik etkiyi sayısal olarak ortaya koyan uluslararası araştırmalar olduğunu vurguladı. 2014’te McKinsey’in yaptığı araştırmanın sonuçlarından “Kadınların işgücüne katılımı G20’de ikinci bir ABD veya Çin ekonomisi yaratacak kadar büyük bir büyüme potansiyeli taşıyor” tespitine atıfta bulunan Türktan, 2023’te güncellenen çalışmada ise cinsiyet eşitliğinin küresel ekonomiye sağlayacağı katkının 12 trilyon dolar olarak hesaplandığını kaydetti.

19 ülke 2 birlik

G20, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Japonya, Kore Cumhuriyeti, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Türkiye, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere 19 ülkeden ve Avrupa Birliği ile Afrika Birliği olmak üzere iki bölgesel kuruluştan oluşuyor. 22-23 Kasım’da Güney Afrika’da gerçekleştirilecek G20’nin teması “Dayanışma, eşitlik, sürdürülebilirlik.”

600 iktisatçıdan “servet eşitsizliği”ne karşı ortak çağrı

W20’nin temsilcisi kadınlar programın ikinci döneminin başlamasını beklerken, aralarında Daron Acemoğlu, Joseph Stiglitz gibi Nobel Ödüllü iktisatçıların, Janet Yellen gibi eski merkez bankası başkanlarının da bulunduğu 70’i aşkın ülkeden 600’den fazla iktisatçı, G20 liderlerine aşırı servet eşitsizliklerine çare bulunması için geçtiğimiz hafta bir panel kurma çağrısında bulundu. Çağrıyı kaleme aldıkları mektupla yapan iktisatçılar, kurulacak Uluslararası Eşitsizlik Paneli’nin (IPI) daimi olmasını talep etti.