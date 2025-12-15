Gala Modern’de eğitim ve sanata 29,6 milyon TL toplandı, ‘destek’ rekoru 6 milyon lirada kaldı

İSTANBUL Modern’in Kurumsal İletişim Direktörü Begüm Güven, geleneksel “Gala Modern” davetiyesini gönderdi:

- Sanat ve eğitimi desteklemek amacıyla düzenlediğimiz “Gala Modern”e bekliyoruz.

Gecenin gönüllü sunucusu Salih Bademci, gecede “destek yarışı”nı hareketlendiren eserlerle ilgili şu ön bilgiyi verdi:

- Türkiye ve dünyadan 13 sanatçı, güncel ve karakteristik üretimleriyle İstanbul Modern’e katkıda bulundu.

Müze koleksiyonunda yer alan sanatçıların bağışladığı yapıtlar, gecenin en heyecanlı anlarından biri olan Destek Yarışı’nda sanatseverlerle buluştu

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katıldığı gecenin açılışında şu noktanın altını çizdi:

- Kültür elçilerimizle birlikte, ilk günden bu yana eksilmeyen bir heyecanla sürdürdüğümüz “Gala Modern”, tüm dünyadan sanatçı ve davetlilerin desteğiyle uluslararası bir kimlik kazandı.

“Gala Modern” ile yüzbinlerce çocuk ve genci sanatla buluşturduklarını belirtti:

- Bugüne kadar İstanbul Modern’de eğitimlere katılan 1 milyon çocuğumuz ve gencimiz artık birer sanatsever olarak büyüyor, hayatlarını sanatla daha da zenginleştiriyor.

“Fırsat eşitliği”na dikkat çekti:

- Fırsat eşitliği yaratma hedefiyle özel eğitim gruplarındaki binlerce genç için programlar ve sanat atölyeleri geliştirmeyi sürdürüyoruz.

“Gala Modern”e ilk günden bu yana destek veren isimleri sıraladı:

Banu Çarmıklı, Banu İpeker, Cem Hakko, Prof. Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Esra Özsüer, Maya Portakal Bitargil, Melkan Gürsel, Okşan Atilla Sanön, Rana Erkan Tabanca, Suzan Sabancı, Şeli Elvaşvili.

Ardından Maya Portakal Bitargil, Türkiye’den ve dünyadan 13 sanatçının 12 eseriyle katkı verdiği “destek yarışı”nı yönetti. “Destek yarışı”nda eserlerin değerleri şöyle gelişti:

GÜNEŞ TERKOL (Arzu Yalayıp Geçti Bamdosu-2010): Yarış 800 bin lira ile başladı, 13 artırımda 2.2 milyon liraya çıktı.

Yarış 800 bin lira ile başladı, 13 artırımda 2.2 milyon liraya çıktı. ALİ KAZMA (İsimsiz-Işıklı Kutular, 2024): Yarış 300 bin lira ile başladı, 6 adımda 700 bin lirayı buldu.

Yarış 300 bin lira ile başladı, 6 adımda 700 bin lirayı buldu. RENEE LEVİ (Viola 2068, yıl 2014): Yarış 800 bin lira ile başladı, 12 artırımda 2 milyon liraya çıktı.

Yarış 800 bin lira ile başladı, 12 artırımda 2 milyon liraya çıktı. İRFAN ÖNÜRMEN (Kent Portresi No: 5, Yıl: 2015-2025): Yarış 500 bin lira ile başladı, 10 adımda 1.5 milyon lirayı buldu.

Yarış 500 bin lira ile başladı, 10 adımda 1.5 milyon lirayı buldu. ANTONIS DONEF (İsimsiz, yıl 2025): Yarış 400 bin lira ile başladı, 5 artışta değeri 1.5 milyon lira oldu.

Yarış 400 bin lira ile başladı, 5 artışta değeri 1.5 milyon lira oldu. RASİM AKSAN (İsimsiz, yıl 2024): Yarış 200 bin lira ile başladı, 12 adımda değeri 2.6 milyon liraya ulaştı.

Yarış 200 bin lira ile başladı, 12 adımda değeri 2.6 milyon liraya ulaştı. THILO HEINZMANN (İsimsiz, yıl 2024): Yarış 400 bin lira ile başladı, 8 artışta 1.2 milyon liraya çıktı.

Yarış 400 bin lira ile başladı, 8 artışta 1.2 milyon liraya çıktı. AZADE KÖKER (Orkestra, yıl 2025): Yarış 1.5 milyon lira ile başladı, 19 artışta değeri 6 milyon liraya ulaştı.

Yarış 1.5 milyon lira ile başladı, 19 artışta değeri 6 milyon liraya ulaştı. DAHN VO (İsimsiz, yıl 2022): Yarış 200 bin lira ile başladı, 4 adımda değeri 500 bin liraya çıktı.

Yarış 200 bin lira ile başladı, 4 adımda değeri 500 bin liraya çıktı. EROL AKYAVAŞ (Topkapı Serisi, yıl 2015): Yarış 400 bin lira ile başladı, 18 adımda değeri 3.5 milyon lirayı buldu.

Yarış 400 bin lira ile başladı, 18 adımda değeri 3.5 milyon lirayı buldu. SEMİHA BERKSOY (Otoportre, yıl 1980’ler): Yarış 800 bin lira ile başladı, 21 artışta değeri 4.8 milyon liraya ulaştı.

Yarış 800 bin lira ile başladı, 21 artışta değeri 4.8 milyon liraya ulaştı. AHMET RÜSTEM EKİCİ-HAKAN SORAR (Metamorphosis Mechanica, Vespa/Güngör Company işbirliği ile 2025): Yarış 500 bin lira ile başladı, 13 adımda değeri 3.1 milyon lirayı buldu.

Begüm Güven, Maya Portakal Bitargil’in “Destek Yarışı”nın noktalamasının ardından toplam rakamı öğrenip aktardı:

- “Destek Yarışı”nda toplanan kaynak 29.6 milyon lirayı (705 bin dolar) bulmuş oldu…

Hemen geçen yılki “Gala Modern” yazıma baktım, toplanan destekle ilgili karşılaştırma yapmaya çalıştım.

Geçen yıl “Gala Modern”e Zafer Yıldırım’ın masasına misafir olarak katılmıştım. Yine Maya Portakal Bitargil’in yönettiği “Destek Yarışı”nda masada bulunan Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök hesabı ortaya koymuştu:

23 milyon 300 bin lira, yani 665 bin dolar (Aralık 2024 kuru ile) toplanmış oldu.

13 sanatçının 12 eseri üzerinde gerçekleşen “Destek Yarışı”, bu yıl geçen yıla ancak 3.3 milyon lira fark atabildi…

Ulaşılan eser değeri rekorunda ise bu yıl 3 milyon liralık bir gerileme görüldü…

Geçen yıl Taner Ceylan’ın “Cahide”si 9 milyon liralık rekor değere ulaşırken, bu yılın rekoru 6 milyon lirada (Azade Köker, Orkestra) kaldı…

Yine de eserler üzerinden gerçekleşen “Destek Yarışı”yla sağlanan 29.6 milyon lira, İstanbul Modern yönetimini mutlu etti…

Sanata yapılan her katkı toplumsal vicdanı ve insan olma bilincini güçlendiriyor

İSTANBUL Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, “Gala Modern”deki konuşmasında sanat konusunda şu nokta üzerinde durdu:

- Evrensel değerler etrafında insanları birleştiren ve dünyamızı aydınlatan sanata destek veren herkesin çok kıymetli bir hizmet sunduğuna inanıyorum.

Sanata yapılan her katkının toplumsal vicdanı ve insan olma bilincini güçlendirdiğini belirtti:

- Bu destekler sayesinde daha anlayışlı, daha yaratıcı ve daha umutlu bir geleceğin kapıları aralanıyor.

Masa geliri 33.6 milyon lira

İSTANBUL Modern’de gerçekleşen “Gala Modern”de geceye katılanların kişi başına ödedikleri bedeli merak ettim, yanıtı buldum:

- Sandalye başına 2 bin dolar…

İstanbul Modern’in yönetim ekibiyle sohbetten katılımcı sayısını çıkardım:

- 400 kişinin üzerinde…

Hemen hesap yaptım:

- 800 bin dolar, yani 33.6 milyon liralık bir hasılat söz konusu…

İstanbul Modern yönetim ekibi gecenin maliyetini anımsattı:

- Her ne kadar sponsorluklar olsa da masa hasılatından gecenin maliyetini düşmek gerekiyor.

Masalara konulan karekodlarla da “özel durumu olan çocuklar” için ayrı destek çağrısı yapıldı. Begüm Güven saydı:

- 24 kişi her biri 300 bin lira olan destek vermiş görünüyor. Yani, 7.2 milyon lira da karekodlu yarışla sağlanmış oldu.

Masa gelirleri hariç, Gala Modern-2025”te toplanan kaynak 36.8 milyon lirayı (877 bin dolar) bulmuş oldu…

‘Orkestra’daki kadınlar eğlence ve kutlamanın lokomotifi gibi

BU yılki “Gala Modern”de gerçekleşen “Destek Yarışı”nda 6 milyon lira ile en yüksek değere ulaşan Azade Köker’in “Orkestra” adlı eseri ve sanatçı hakkında hazırlanan kitapçıkta şu bilgiler yer aldı: