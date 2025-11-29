Garanti BBVA’dan dört eksenli gençlik stratejisi

Türkiye’de 18-26 yaş arası 11 milyon gencin sadece yarısı aktif banka müşterisi. Araştırmalar, bankacılığın gençler için “soğuk ve sıkıcı” bulunduğunu ortaya koyarken, Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, finansın ötesine geçen dört eksenli yeni bir strateji açıkladı. Stratejinin odağında, gençlerin hayatına dokunan bir “deneyim ortağı” olmak yatıyor.

Garanti BBVA, değişen gençlik dinamiklerini merkeze alarak bankacılık anlayışını kökten değiştiren kapsamlı bir stratejiyi hayata geçiriyor. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Ceren Acer Kezik, 18-26 yaş arasındaki gençlerin artık sadece finansal hizmet değil, aynı zamanda teknoloji, sosyalleşme, duygusal destek, kariyer ve yaşam tarzına uygun avantajlar sunan kurumlara yöneldiğini belirtti.

Garanti BBVA, yeni gençlik stratejisini Türkiye Bilişim Vakfı’nın Be Node platformuyla birlikte gerçekleştirdiği oldukça kapsamlı araştırmanın verilerine dayandırdı. İstanbul Ekonomi Araştırma’nın Türkiye genelinde 2 bin 2025’ çalışmasıyla da gençlerin dijital alışkanlıkları, tüketim tercihleri ve değer sistemleri derinlemesine incelendi.

Türkiye’deki 11 milyon gencin 6 milyonunun bankacılık ilişkisi bulunduğunu, ancak aktif kullanıcı oranının yarıdan az olduğunu vurgulayan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Acer Kezik, bankacılığın gençler nezdinde “soğuk, uzak ve sıkıcı” bir hizmet olarak algılandığını belirtti. Gençlerin yüzde 84’ünün işlemlerini cep telefonundan gerçekleştirdiğini hatırlatan Kezik, onların tamamen mobil tabanlı, ücretsiz, avantajlı, rehberlik sunan ve “anı yaşama” felsefesine uygun deneyimler talep ettiğini ifade etti. Kezik, bankacılıkla ilgisi bulunan 6 milyon gencin 4,5 milyonuna Garanti BBVA’nın hizmet verdiğini kaydetti.

“Finansal yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz”

Stratejinin ilk ayağını, mobil uygulamada “Gençlere Özel Alan” sunarak geliştirdikleri finansal çözümler oluşturuyor. Bonus Genç kredi kartı ve BonusFlaş kampanyaları ile gençlere aylık 1.000 TL’ye varan bonus faydası sağlandığını aktaran Kezik, kişiye özel teklifler ve “harcadıkça biriktir” gibi mikro tasarruf çözümleriyle gençlerin finansal yol arkadaşı olmayı hedeflediklerini söyledi.

“Birlikte üreten paydaşa dönüşeceğiz”

Stratejinin ikinci ayağında ise gençlerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarına odaklandıklarını belirten Kezik, “Radical Customer Perspective” yaklaşımıyla, her iletişimi gençlerin gözünden tasarladıklarını anlattı. Kezik, “Güven artık bir ürünün özelliği değil; bir deneyimin duygusal sonucu” dedi.

Bu kapsamda SALT, Zorlu PSM ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) iş birlikleriyle gençlere kültür-sanat, burs ve kariyer olanakları sunduklarını dile getirdi. Kezik, “Artık sadece finansal çözümler değil, kendilerini ifade edebilecek alanlar arıyorlar. Biz de onlar için bir banka olmaktan çıkıp, birlikte düşünen, birlikte üreten bir paydaşa dönüşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kariyeri stratejinin üçüncü ayağı olarak konumlandırdıklarını söyleyen Kezik, yılda bin 500’ün üzerinde istihdam sağladıklarını ve işe alınanların yüzde 70’ini gençlerin oluşturduğunu aktardı. “Yeni Nesil Kariyer Okulu”, “Kariyerime İlk Adım” ve “Talent Camp” gibi programlarla gençlere ücretsiz eğitim ve staj imkanları sunduklarını belirten Kezik, bu yıl yetenek programları ile 429 gencin aralarına katıldığını ve 318’inin tam zamanlı işe başladığını açıkladı. BBVA grubunun bir parçası olmanın sağladığı avantajla, genç çalışanların 30’a yakın ülkede deneyim kazanmasına olanak tanıdıklarını da sözlerine ekledi.

Genç girişimcileri küresel sahneye taşıyacağız

Son olarak girişimcilik desteklerine değinen Kezik, “Garanti BBVA Partners” programıyla 60’a yakın girişimi desteklediklerini ve toplam yatırım hacminin 40 milyon doları aştığını bildirdi. Kezik, bu yıl “Partners Tech” ile üretken yapay zeka ve siber güvenlik gibi alanlara odaklandıklarını ve Techstars İstanbul ortaklığıyla Türk girişimcilerini küresel sahneye taşımayı hedeflediklerini vurguladı.

Kurumların iletişim dili kökten değişiyor

Gençlerin anı yaşama kültürü, deneyim önceliği ve sürdürülebilirliğe olan ilgisinin kurumların iletişim dilini kökten değiştirdiğini belirten Ceren Acer Kezik, Garanti BBVA’nın bu yeni strateji ile sadece bir banka değil, gençlerin hayat yolculuğunda çok yönlü bir çözüm ortağı olmayı amaçladığını sözlerine ekledi.

Araştırmadan çarpıcı başlıklar

■ Birikim yok: Gençlerin yüzde 58’i birikim yapmak istiyor ama hiç yapamıyor.

■ Borç yaygın: Gençlerin yüzde 41’i bugüne kadar borç almış veya kredi çekmiş.

■ Dijital ödeme patlaması: Kredi kartı kullanımı yüzde 67, mobil ödeme yüzde 31.

■ İyimser değiller: Uzun vadede sadece yüzde 14’ü “çok rahat” bir yaşam bekliyor.

■ Ebeveyn etkisi: Finansal kararlarda aile etkisi oldukça yüksek.

■ İş kurma cesareti var: Gençlerin yüzde 17’si iş kurmak için borç almış veya kredi kullanmış.

■ İkinci el ekonomisine açık: En aktif girişimci profili “Farklılık Peşinde” segmentinde: Yüzde 37’si birikim sahibi, ikinci el ekonomisine açık, çevresel duyarlılığı yüksek.