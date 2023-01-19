Gayrimenkulde artış sürecek mi?

Konut piyasası kıpır kıpır… Halkın geleneksek yatım aracı olan konut ve arsa piyasası kış ayları olmasına rağmen olağanüstü hareket halinde... Enflasyonun kovaladığı, mevduatın ittiği, dolar ve altının sıkıştırdığı lira; kendine yatırım yapacağı ev, araba ve satın alacağı beyaz eşya arayışında…

İstanbul'da ortalama konut fiyatı 3,2 milyon TL'yi aştı. Konut fiyatları bir yılda %174 tırmandı. Yetmezmiş gibi yeni konut kampanyalarıyla durduk yerde fiyatlar daha da yükseltildi. İstanbul’da 5 milyona kadar konut alımında %0.69 faizli krediyi duyanlar, 2 milyonluk etiketi, 3 milyona çıkarıverdi.

KONUT; BANKA MEVDUATININ YERİNİ ALIRSA…

Bundan 50 yıl önce konuta bakış; köyden kente göçün sosyolojisi üzerinden şekillenirdi. Apartman dairesi, kentleşmenin gereğiydi. Rant gelirinden ziyade fonksiyonel konut peşindeydik. Neticede artık şehirliydik ve başımızı sokacak bir evin olması, yeni yaşam tarzımızı yansıtma biçimimizdi.

Sonra devreye; enflasyonun tetiklediği rant beklentisi girdi. Özellikle 2001 krizinden sonra enflasyonun tek hanelere inmesiyle birlikte, bankalardan lira mevduatının çözülerek konuta akması, “yatırım aracı konut” alternatifini güçlendirdi. Bugün konut; yatırımcının ilk tercihleri arasında...

İKİ SORU İKİ CEVAP

Gayrimenkul nereye gidiyor, yeni alımlar nasıl yapılıyor?

Gayrimenkul son deparında… Zira fiyatlar, alım gücünün çok üzerine çıktı. Ancak hala bölgesel bazda yatırımcı ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Parayı birleştirerek; alım, hisseli alım ile herkes, erimekte olan lirasına bir adres arayışı içerisinde.

Ev mi, arsa mı?

İçerisinde bulunduğumuz dönemde konut fiyatlar aşırı değerlenmiş durumda... Artık bu fiyatlardan ev almak yerine; arsa yatırımına yönelmek daha önemli hale geldi. Her yapılan konut kampanyası ile fiyatlar daha da yükseliyor. Belli ki enflasyon piyasayı daha da tırmandıracak.

NOT

KONUT PİYASASI NEDEN ÖNEMLİ?

Konut sadece ihtiyacı olanların değil, aynı zamanda yatırım yapanların da park alanı… Türkiye’deki yatırımcı, satın alınan konutun değerinin devamlı artacağı bekleyişi içerisinde... Ağırlıklı olarak fiyatına bakmadan birikimini konuta yatıranlar var.

Birikimi olanlar için, kredi kullanarak konut satın almayı düşünenler için oldukça elverişli bir dönem geçirildi. Konutta ucuz kredi için son dönemlerdeyiz. Zira seçim sonrasında farklı bir düzlemde olacağız. En azından ucuz kredi imkanları budanacak.

Tüm dünyada ve Türkiye’de; 2023 yılında yavaşlama bekleniyor. Peki, ekonomide yavaşlama diğer sektörleri olumsuz etkilerken konut piyasasının eski canlılığını koruması mümkün mü? Değil elbette. Tam da bu noktada yeni konut üretimi düşerken eldeki stokların satış fiyatları, yabancıların alımları desteğinde, artma eğiliminde olabilecek.