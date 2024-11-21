Gayrimenkulde gözler faizdeki düşüşü gözler

PPK faiz için toplanıyor. Piyasaların genel beklentisi oranda değişim olmayacağı yönünde. Gayrimenkul sektörü ise piyasanın canlanması için faizdeki indirimi bekliyor.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GMYO), yatırımcıların yakından izledikleri hisseler arasında yer alıyor. Faiz oranlarındaki seyre bağlı olarak konut satışlarında artış beklentisi sektöre yönelik ilgiyi canlı tutuyor. TCMB’nin kasım toplantısında alınacak faiz kararı ve toplantı notlarında yer alacak mesajlar sektör için önemli.

Yüksek getirili hisseler

BIST GMYO Endeksi (XGMYO) yılbaşından bu yana yüzde 35,50 yükseldi. Sektörde işlem gören hisseler içerisinde yılbaşından bu yana yüksek kazanç sağlayanlar var. Sinpaş GMYO %224,54 ile zirvede yer alırken, Ziraat GMYO ve Reysaş GMYO yüzde 100’ün üzerinde kazandırdı. Gözlenen performans, sektöre yönelik artan ilginin somut göstergesi niteliğinde.

ZEYNEP’E SOR

ANAPARA KORUMA MI, ANAPARA ARTIŞI MI?

Anapara koruma; düşük risk, güven, tahmin edilebilirlik, likidite kolaylığı. Düşük getiri, fırsat maliyeti, enflasyon riski, fırsatları kaçırma.

Anapara artışı; yüksek getiri, fırsatlardan yararlanma, çeşitlendirme imkanı. Yüksek risk, volatilite, stres ve baskı, yanlış karar olasılığı.

İlk altı gün tavandan alıcı buldu. Sonra yerini satışlar aldı. Şimdi de fi yatı halka arzın altında

Oba Makarnacılık fiyatını nasıl değerlendiriyorsunuz? /Ahmet Keskin

Ahmet, geçtiğimiz mart ayında borsada işlem görmeye başlayan Oba Makarnacılık, ilk altı günde tavandan işlem görerek fiyatını 42,42 TL’den 68,20 TL’ye kadar çıkardı. Gelen satışların ardından geçtiğimiz eylül ayında 31,02 TL’ye kadar geriledi. Bu tutar halka arz fiyatı olan 39,24 TL’nin altında bulunuyor. Hisse, ekim ayından bu yana artan taleple birlikte yönünü yukarı çevirmiş olsa da hâlâ halka arz fiyatının altında bulunuyor. Dokuz aylık mali tabloları için 11 Aralık 2024 gününe kadar ek süre alan şirketin son açıkladığı altı aylık mali tablolarına göre satışları %25 geriledi.

Gördüğü zirvenin ardından satıcılar daha aktif. Gelir ve kârda yaşanacak artış ilgiyi destekler

CW Enerji’nin tekrar 400’lü fiyatlara çıkması mümkün mü? /Sefer Yüksel

Sefer, bir hisseye talep olduğu sürece fiyat yukarı çıkar. Tersine satıcıların aktif olduğu bir ortamda ise fiyat gerileyecektir. CW Enerji, Mayıs 2023’te ilk açılışını 119,40 TL’den gerçekleştirirken Ekim 2023’te 421,90 TL’ye kadar yükseldi. Zirvenin ardından gelen satışlarla birlikte de sürekli geriledi. Arada gerçekleşen yukarı ataklar her defasında satış baskısı ile karşılaştı. Tekrar zirve seviyelerine gelebilmesi ise yatırımcı talebinde gözlenecek artışla alakalı olacaktır.

YATIRIM FONLARI

TEB Portföy’ün TFF Fonu Amerikan teknoloji fonlarıyla %55 kazandırdı

Amerika Teknoloji Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu (TFF), Amerikan teknoloji sektörüne yatırım yapmayı hedefleyen yatırımcılara alternatif sunuyor. Fon, toplam değerinin en az %80’ini Amerika merkezli teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlara ayırıyor. 1,07 milyar TL büyüklüğe sahip. %91,62 yabancı BYF’lere ve %8,38 oranında Takasbank Para Piyasası enstrümanlarına yatırımda bulunuyor. %9,48 doluluk oranına ve %1,62 pazar payına sahip fon, yurt içi şirketlere de yatırım yapıyor. TFF, son bir yılda %55,02 kazanç sağlayarak iyi bir performans sergiledi. Yıl başından bu yana da %38,46 getiri sağladı. Amerikan teknoloji şirketlerinin küresel ekonomideki etkisinin artmaya devam ettiği bir dönemde, TFF, uzun vadeli büyüme hedefleri olan yatırımcılar için alternatif bir seçenek olarak öne çıkıyor.

TAHVİL

İstanbul Faktoring, %68,62 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

İstanbul Faktoring, 18 Kasım 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 15.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %57, bileşik faizi ise %68,62’ye denk geliyor. 120 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise %18,74 olacak.

%57 YILLIK BASİT FAİZ

19Kasım tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 49,17 seviyesinde bulunuyor. İstanbul Faktoring’in çıkardığı bononun yıllık %57 basit faiz oranı TLREF oranının yaklaşık 7,83 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı için cazip bir seçenek olarak görülebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 19 Kasım 2024 olurken vade tarihi 19 Mart 2025 olacak. Piyasada TRFIFAS32516 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

KUZEY BORU

Ekimde yurtiçi ve yurtdışı müşterileriyle anlaşmalar yaptı. Yıl sonu hedefine %5 katkı sağladı

Kuzey Boru, yaptığı açıklama ile 18 Ekim 2024 tarihinde, yurtiçi ve yurtdışında toplam 238.481.0351 TL tutarında boru satış sözleşmeleri imzaladığını duyurdu. Bunun 155.000.000 TL’si yurt içi müşterileriyle alakalı olduğu belirtilirken, yurtdışında da İngiltere ve Irak ile toplam 2.427.120 dolar tutarında altyapı boru satışı gerçekleştirdi. Varılan anlaşmalar, Kuzey Boru’nun 2024 yılı satış hedefine %5,23 oranında katkı sağlayacak. Şirket, yılbaşından bu yana toplam 2,7 milyar TL tutarında yeni iş bağlantılarını yatırımcısıyla paylaştı. Söz konusu tutarın yıllık gelire oranı %97’ye denk geliyor. Öte yandan son açıkladığı 2024 dokuz aylık mali tablolarında gelirini %79 oranında artırdı. Oluşan gelir neticesinde dönem sonu kârı %118 artarak 406,3 milyon TL’ye çıktı.

FORTE

Dünya Bankası destekli ihaleyi kazandı. Gelirlerini artırıyor. Kâra çevirmedeyse zorlanıyor

Forte Bilgi İletişim, Dünya Bankası tarafından finanse edilen proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açılan ihalenin 1. Lotunu kazandığını duyurdu. Açıklamada ihalenin 10.700 adet masaüstü bilgisayar setinin tedarikini kapsadığı belirtildi. Sözleşmeye davet yazısını alan firma, projenin toplam bedelinin KDV hariç 6.184.600 dolar olduğunu ifade etti. Tutar güncel kurdan yaklaşık 214 milyon TL’ye denk geliyor. Şirketin yıl içinde açıklamış olduğu yeni işlerin toplam tutarı 900,1 milyon TL’yi buldu. Tutar geçtiğimiz yıl elde edilen 903,3 milyon TL’ye yakın bir seviyede bulunuyor. Forte Bilgi İletişim, gelirlerindeki artışa rağmen kâr etme noktasında zorlanıyor. Dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %52 büyütürken dönem sonunda 124 milyon TL zarar açıkladı.

ALVES KABLO

Ankara’da yeni bir tesis yatırımına gidecek. Fabrikasının arkasındaki yerde inşa edecek

Alves Kablo, ek üretim ve depolama tesisi yatırımı kapsamında Ankara Kahramankazan’da bulunan mevcut fabrika binasının arkasındaki taşınmazla ilgili Kat Karşılığı Satış Vaadi Sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Yeni tesisin inşaatının 240 gün içinde tamamlanması planlanıyor. Yatırımın tamamlanması sonrası şirketin üretim kapasitesinde ve gelirinde artış beklenmeli. Diğer taraftan Alves Kablo, yurtiçi yerleşik bayileri ile kdv hariç 247.148.318 TL bedelli satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bir diğer açıklamasında da İstanbul merkezli iki kablo ve bakır mamulleri üreticisiyle 137.980.400 TL tutarında bakır tel ve mamulleri satışıyla ilgili anlaşma gerçekleştirdiğini belirtti. Yıl içinde açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı yıllık gelirin %80,6’sına ulaştı.