Gayrimenkule olan ilgi önümüzdeki yıl artacak

BIST GMYO Endeksi’ndeki hisseler, güçlü performanslarıyla yatırımcıların ilgisini çekiyor. Özellikle Sinpaş GMYO, yılbaşından bu yana %168,86’lık çıkışıyla dikkat çekiyor. Emlak Konut GMYO da sektördeki %17,62 ağırlığıyla listenin başında yer alıyor.

BIST GMYO Endeksi’ndeki hisseler, özellikle son bir yılda kayda değer performans sergiledi. Listenin başında yer alan Emlak Konut GMYO, yılbaşından bu yana %79,51 oranında performans sergiledi. Sektör endeksinde içinde %17,62’lik ağırlığıyla dikkat çekiyor. Ancak son bir yıldaki getirisi %40,34 ile nispeten daha düşük kaldı.

Torunlar GMYO yılbaşından bu yana %56,52 oranında artış kaydederken, son bir yıldaki yükselişi %89,96 seviyesinde gerçekleşti. Endeksteki ağırlığı %7,36 olan bu hisse, istikrarlı bir yükseliş trendi içerisinde bulunuyor. Diğer taraftan, Yeni Gimat GMYO %47,94 oranındaki yılbaşından bu yana getirisi ve %35,23’lük son bir yıl getirisi ile daha ılımlı bir artış gösterdi.

Akiş GMYO, %115,96 gibi dikkat çekici bir yıllık getiriye sahip bulunuyor. Hisse, yılbaşından bu yana ise %61,69 getiri sağladı. Reysaş GMYO ve Sinpaş GMYO da güçlü performanslar gösterdi. Özellikle Sinpaş GMYO, %168,86’lık yılbaşından bu yana getirisi ve %123,78’lik bir yıllık getirisi ile en yüksek kazancı sağlayan hisse oldu.

Oluşan veriler, BIST Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hisselerinin uzun vadede yüksek kazanç potansiyeli taşıdığı yönünde işaretler veriyor. Sektörün gerek fiyat/ kazanç oranı gerekse piyasa değeri/defter değeri oranı makul seviyelerde oluşmuş görünüyor. Sektörde yer alan hisselerin ilk sekiz aydaki performanslarının yüksekliğine rağmen göstergelerin makul seviyede bulunması hisseleri destekleyen bir unsur olarak değerlendirilebilir.

PİYASALARIN NABZI / Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ İzmir Fırça (#IZFAS): 7 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 581 yükseldi.

■ Verusa Holding (#VERUS): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 123 yükseldi.

■ Ral Yatırım Holding (#RALYH): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 318 yükseldi.

■ Global Yat. Holding (#GLYHO): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 30 yükseldi.

■ Mistral GMYO (#MSGYO): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 24 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Prizma Press Matbaacılık (#PRZMA): 9 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %10,95 geriledi.

■ Saray Matbaacılık (#SAMAT): 7 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %37,16 geriledi.

■ Yeşil Yatırım Holding (#YESIL): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %16,97 geriledi.

■ Hidropar Hareket Kontrol (#HKTM ): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %5,76 geriledi.

■ İndeks Bilgisayar (#INDES): 3 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,54 geriledi.

NE OLDU?

■ TCMB’nin TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Ağustos’ta 62,34’e geriledi.

■ Euro Bölgesi’nde ÜFE Temmuz ayında yıllık bazda %2,1 düşüş gösterdi.

■ ABD’de Ağustos’ta ISM Üretim Endeksi 47,2 seviyesinde kaldı.

■ Brent petrol fiyatları günlük %4 oranında düşüş gösterdi.

■ Citi, Türkiye ekonomisinin 3. çeyrekte daralacağını öngörüyor.

NE OLACAK?

■ Almanya’nın Temmuz ayı fabrika siparişleri sabah 09:00’da açıklanacak.

■ Euro Bölgesi perakende satış verileri saat 12:00’de yayımlanacak.

■ ABD’nin Ağustos ayı ADP özel sektör istihdam verisi saat 15:15’te açıklanacak.

■ ABD’de işsizlik başvuruları saat 15:30’da duyurulacak.

■ ABD tarım dışı verimlilik verileri 15:30’da piyasalar tarafından izlenecek.

ZEYNEP'E SOR / FİYAT/KAZANÇ ORANI MI, TEMETTÜ GETİRİSİ Mİ?

F/K oranı; değerleme aracı, karşılaştırma, gelecek beklentileri, risk analizi, sektör standartları. Yetersizlik, sektör farklılıkları, yanıltıcılık, geçmişe dayalı olması.

Temettü getirisi; düzenli gelir, yatırım güvenliği, geri dönüş sağlama, belirsizlikte koruma. Sınırlılık, vergi, bitme riski, farklı sektörlerde farklı anlam.

Bir yıl sonra fiyatı halka arz seviyesine döndü. Mali performansındaki zayıf seyir fiyatı baskıladı

İzdemir Enerji ilk günler biraz çıkar gibi oldu, sonra hep geriledi. Sizce nerede duracak? / Yılmaz Taşkın

Yılmaz, özellikle geçtiğimiz yıl halka arz olan hisselerde ciddi çıkışlar gözlendi. Bunlardan birisi de İzdemir Enerji hissesi oldu. Geçtiğimiz yıl Ağustos 2023’te borsaya açıldığında ilk işlemini tavandan 20,90 TL’den gerçekleştirirken devamında gelen 15 gün boyunca tavan serisiyle hareketini sürdürdü. Abartılı çıkışın sonrasında güçlü kâr satışları geldi. Kısa sürede sert çıkışların ardından satışların gelmesini olağan görmeli. Düşüş sonrası tepki alımları ise cılız kaldı. Neticede geçtiğimiz şubattan bu yana geriliyor. Hisse, geçen bir yılın ardından ilk açılış seviyesine çekilmiş görünüyor. Fiyatın gerilemesinde, zayıf mali performansın etkisi bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl gelir ve kârını düşüren şirket, son açıkladığı 2024 altı aylık mali tablolarında da zayıf seyrini sürdürdü. Satışları %47 geriledi ve dönem sonunda 963,7 milyon TL zarar açıkladı. Şirketin performans düşüklüğü satıcıların daha aktif olmasına sebep oluyor. Tüm bunlardan ayrı olarak Salihli’de gerçekleştirdiği GES yatırımının ilk etabı nisan ayında tamamlandı. Tesis tam kapasiteyle çalıştığında şirketin kârlılığına destek olması beklenmeli. Santralin yatırım maliyeti yaklaşık 22.000.000 dolar seviyesinde bulunuyor.

Borsaya hızlı başladı. İlk dört ay yükseldi. Nisandan itibaren satış ağırlıklı bir piyasaya döndü

Agrotech için çok yüksek beklentiler piyasada dolaşıyordu. Şimdi hiçbir haber yok. Şirketin durumu nedir? / Kerem Cansu

Kerem, ister borsaya yeni gelen bir firma olsun isterse halihazırda işlem gören bir firma olsun, söylentilerle hareket etmemelisin. İşlem yapmadan önce firmayı tanıman ve ileriye dönük hedef ve programını incelemen gerekir. Şirketin hedeflerini değerlendirirken de somut durumunu nazara alarak potansiyeli hakkında değerlendirmede bulunman şarttır. Aksi taktirde söylentilerle hareket etmen kârdan ziyade zarar olasılığını öne çıkaracaktır. Agrotech, Kasım 2023’te borsaya geldi.

Hisse ilk açılışını 5,73 TL’den gerçekleştirirken sonrasında oldukça güçlü bir çıkış kaydetti. Hisse, geçtiğimiz şubat ayına geldiğinde en yüksek 47,24 TL’ye kadar yükseldi. Kısa sürede oldukça güçlü bir çıkış gözlenirken sonrasında da kâr satışlarının gelmesi kaçınılmaz oldu. Bununla birlikte şimdilerde fiyatı 16 TL bölgesinde bulunuyor.

Geçtiğimiz yıl gelir ve kârlılığını büyüten şirket, henüz altı aylık mali tablolarını açıklamadı. Son paylaştığı 2024 üç aylık mali tablolarında ise gelir ve kârdaki artış devam etti. Şirketle ilgili yakın tarihli önemli gelişme ise bağlı ortaklığı Ayazağa Depoculuk ile alakalı. Firma, bu iştirakin hem ünvanını hem de faaliyet alanını değiştirdi.

YATIRIM FONLARI

İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu, son üç yılın en yüksek getirili fonu olarak dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana %72,85 oranında kazanç sağlayan fon, portföy büyüklüğü ile de ön planda.

Kuveyt Türk Portföy Altın Katılım Fonu ise yatırımcı sayısındaki %20 7,6’lık artışla dikkat çekiyor. Ancak getirisi %41,96 seviyesinde kalarak diğer fonların gerisinde kalıyor. Yatırım fonlarında risk değeri yüksek olan fonlar son 3 yıl içerisinde en yüksek getiriyi sağladı. Tema bazlı öne çıkan fonlar yatırım için değerlendirilebilir.

EMEKLİLİK FONLARI

Son üç yılın en yüksek getirili emeklilik fonlarına bakıldığında, hisse senedi ağırlıklı fonların dikkat çekici performanslar sergilediği görülüyor. Listenin zirvesinde yer alan Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF, üç yıllık yüzde 1.314 getiri oranıyla ön plana çıkıyor. Bu fon, yılbaşından bu yana yüzde 69,85 oranında bir getiri elde ederek kazandırdı. Portföy değeri 5 milyar 817 milyon TL olan bu fon, yatırımcı sayısını yılbaşından bu yana yüzde 42,42 oranında artırarak genişlemeye devam ediyor.

Anadolu Hayat Emeklilik Hisse Senedi EYF, yılbaşından itibaren yüzde 65,30 oranında getiri sağlarken, üç yıllık performansı yüzde 1.082,17 seviyesinde. Bu fon, portföy değerinde önemli bir artış göstererek 17 milyar 136 milyon TL’ye ulaştı ve yatırımcı sayısında yüzde 43,98 oranında bir artış kaydetti.

AgeSA Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi Grubu EYF, özellikle yatırımcı sayısındaki yüzde 91,70’lik artışıyla dikkat çekiyor. Fonun üç yıllık getirisi yüzde 1.060,08 ve yılbaşından bu yana yüzde 64,71 oranında kazanç sağladı. Diğer dikkat çekici fonlardan biri olan Anadolu Hayat Emeklilik Alternatif Değerler EYF, yüzde 1.042,76 üç yıllık getiri oranıyla güçlü bir performans sergiliyor. Yılbaşından itibaren yüzde 62,51’lik bir kazanç elde eden bu fon, portföy büyüklüğünü 4,378 milyon TL’ye çıkardı ve yatırımcı sayısında yüzde 83,74 oranında bir artış kaydetti.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Endeksi ve Altının Seyri

Dolar Endeksi 101,34 seviyesinde bulunuyor. Altının onsu ise 2.475 seviyesinde. Dolar Endeksi geriledikçe Altının Onsu yükseliyor. FED’in faiz indirim süreci altın fiyatlarının gündemde kalmaya devam etmesine neden olacak.

TAHVİL

Pınar Et ve Un, %62,19 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Pınar Et ve Un, 03.09.2024 başlangıç vadeli finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 185.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %54,50 olurken, bileşik faizi de %62,19’a denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 177 gün vadeli olup ödeme tarihi 27.02.2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %26,43 olacak.

%54,50 YILLIK FAİZ

Diğer taraftan 3 Eylül tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %52,99 seviyesinde bulunuyor. Pınar Et ve Un’un çıkardığı bononun yıllık %54,50 basit faiz oranı, TLREF’in 1,51 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFPTUN22512 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

PAPİLON SAVUNMA

Teklifi kabul edildi. EMEA bölgesinde bir ülkeye ileri teknoloji tespit sistemi satacak

Papilon Savunma, EMEA bölgesindeki bir ülkeden 8.100.000 dolar değerindeki bir teklifinin onaylandığını duyurdu. Tutar güncel kurdan yaklaşık 275.000.000 TL’ye denk geliyor. Sözleşme kapsamında, ileri teknoloji tespit sistemlerini dokuz ay içinde parçalı olarak teslim edecek. Papilon Savunma, söz konusu sistemlerin kendi uzmanlık alanı olan ve tamamen şirketin üretimi ileri teknoloji tespit cihazlarını içerdiğini belirtti.

Şirketin bu başarısı, bölgesel pazardaki konumunu güçlendirecek ve teknolojik yeteneklerini daha geniş bir coğrafyada sergileme fırsatı sunmasına olanak tanıyacak. Satışlar firmanın gelirini artırıyor. Ancak kârı zayıflıyor. İlk çeyrekte geliri arttı kârı düştü.

EGE ENDÜSTRİ

Yeni fabrika binasını ekim ortası teslim alacak. Aralık içerisinde gerekli izinleri tamamlayacak

Ege Endüstri, yeni fabrika yatırımı kapsamında önemli bir aşamaya geldi. Şirket, 15 Ekim tarihine kadar fabrika sahasını inşaat firmasından teslim alacağını belirtti. Söz konusu sürecin ardından aralık ayı içerisinde ürün satışı öncesi gerekli yasal izinleri tamamlamayı hedefliyor. Bu süreçte, yapı kullanım izni belgesinin alınması gibi gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi tamamlanacak.

Şirket, fabrikasını devreye almakla birlikte üretim kapasitesini de genişletecek. Böylece piyasadaki rekabet gücünü artırma olanağı bulacak. Ege Endüstri, geçtiğimiz yıl gelirini düşürürken yıl sonu kârını artırmıştı. Bu yılın ilk çeyreğinde de satışlarını %8 geriletirken dönem sonu kârını %61 büyüttü.

KRİSTAL KOLA

Yeni üretim hattı kurulumu için karar aldı. Pazardaki talebe daha hızlı cevap vermek istiyor

Kristal Kola, yılının ilk altı ayında artan talep doğrultusunda üretim kapasitesini genişletmeye karar verdi. Yönetim Kurulu, Kırıkkale’de bulunan tesislerinde yeni pet hattı kurulumu için gerekli adımların atılmasını kararlaştırdı. Yeni yatırım, şirketin verimliliğini artırarak maliyetlerini düşürmeyi ve net satışlarını daha da büyütmeyi hedefliyor.

Şirket bu hamleyle ürün portföyünün genişletirken pazardaki talebe daha hızlı cevap verme kapasitesine kavuşacak. Operasyonel kapasitesini güçlendirecek olan firma, daha rekabetçi bir konuma gelme imkanı bulacak. Kristal Kola, yılın ilk çeyreğinde önceki yılın aynı dönemi ile benzer bir gelir elde etti. Dönem sonunda ise düşük de olsa kâr açıkladı.

PLATFORM TAŞIMACILIK

Son bir haftada iki önemli gelir kaynağını paylaştı. Gelirde güçlü artış var. Kâra da geçebilmeli

Platform Taşımacılık, son bir haftada iki önemli açıklama paylaştı. Bunlardan ilki İSKİ’nin personel taşıma işi ile ilgili. İSKİ ile 849.557.250 TL tutarındaki anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Diğer açıklama ise Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen ihaleyle ilgili. Belediyenin muhtelif hizmet aracı kiralama ihalesinde, 388.774.620 TL ile en iyi teklifi vererek ihaleyi kazandı. Şirketin her iki açıklamasında oluşan gelirin toplam satışları içindeki payı %48,6’ya denk geliyor. Bu yıl içi açıkladığı yeni işlerin toplam tutarı da geçen yıllın gelirinin %114’ine ulaştı. Şirket, gelirini kayda değer oranda artırdı. Firma, 2024’ün ilk çeyreğinde ise gelirini düşürürken zarar açıkladı.

PASİFİK EURASİA

Taşımacılığın başladığı BTK hattına ilgi artıyor. Başka hatlara kayan yükler geri dönüyor

Pasifik Eurasia, geçtiğimiz mayıs ayında Bakü-Tiflis- Kars (BTK) demiryolu hattının bakım, onarım ve genişletme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, demiryolu yük taşımacılığına başladığını duyurmuştu.

Şirket, artan kapasiteyle birlikte BTK hattının stratejik bir avantaj sağladığını belirtti. Şirket, Çin'den Türkiye'ye yüksek hacimli münferit konteyner taşımaları yerine, ülkemizin önemli bir mobilite araçları üreticisine ait blok tren taşımasıyla yarı mamul ithalat yüklerini taşımalarının arttığını belirtti. Söz konusu taşımaların düzenli olarak devam edileceğini öngörüyor. Açıklamada, BTK hattı üzerinden daha önce farklı koridorlara kayan yüklerin hatta geri döndüğü belirtildi.