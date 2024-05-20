Gazetecinin fazla çalışması

Ahmet Metin Aysoy

SGK E. Mühettişi

Bu yazımızda, basın emekçilerinin fazla çalışma ile ilgili sorularını cevaplayacağız.

- Fazla çalışmada süre sınırlaması var mı?

5953 sayılı Basın İş Kanun'un Ek 1’inci maddesine göre günlük iş süresi 8 saat olup, fazla çalışma günlük 3 saati geçemeyecektir. 5953 sayılı Kanun'da 4857 sayılı İş Kanunu'ndan farklı olarak yıllık 270 saat fazla çalışma üst sınırına yer verilmemiştir. 5953 sayılı Kanun'un Ek 1’inci maddesinde yer alan düzenleme karşısında iş sözleşmesindeki hükmün günde 3 saate kadar fazla çalışmayı kapsadığı kabul edilmelidir.

- Gazetecinin fazla çalışmasının ücrete dahil olduğu şeklinde anlaşma yapılırsa günde 3 saati aşan çalışma halinde fazla çalışma ücreti ödenir mi?

Gazetecinin fazla çalışmasının ücrete dahil olduğu yolunda anlaşmanın varlığı halinde günde 3 saati aşan çalışma için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir.

- Fazla çalışma ücreti nasıl hesaplanır?

Fazla çalışma için, normal çalışma süresi için ödenen bir saatlik ücret yüzde elli artırılarak hesaplanır. Yarım saatten az süreler yarım saate, yarım saatten fazla süreler bir saate tamamlanarak fazla çalışma süresi belirlenir.