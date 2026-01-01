Gebze’den 56 ülkeye esans sattı zor yılda ihracatı yüzde 20 arttı

Türkiye’nin en ‘küresel sanayi şirketlerinden’ biri olarak öne çıkan MG International Fragrance Company (Gülçiçek Kimya ve Uçan Yağlar Sanayi ve Ticaret A.Ş), yılı çift haneli ihracat artışıyla tamamlıyor. İhracatçı sanayicilerimiz iç ve dış kaynaklı etkilerle zorlu bir yılı geride bırakıyor. İşte böyle bir dönemde hem cirodaki ihracat payını hem de toplam ihracat tutarını artırmayı başaran firmanın Gebze’deki fabrikasında Satış Pazarlama ve Markadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Konca ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Beşbıçak ile buluştuk. Bülent Konca, şöyle konuşuyor: “20 bin metrekare arsa üzerinde 45 bin metrekare üretim, 5 bin metrekare depolama alanı olmak üzere 50 bin metrekare kapalı alana sahibiz. Yaklaşık 500 kişilik ekibimizle iş başındayız. 5.700 ton (5 milyon 700 bin kilo) esans ürettik.

Bir şişe parfümde 25 gram esans

Düşünün, bir parfüm şişesinin içinde 25 gramdan fazla esans olmaz. İşte bu üründen bizim elimizde 5 bin 700 ton var. Parfümden, bütün kozmetik ve kişisel bakım ürünlerine hatta ayakkabı boyasına, ıslak mendillere kadar bütün üreticilerin tedarikçisi konumundayız. 56 ülkeye ürün sattık ve ihracatımızı 2025’te yüzde 20 artırmayı başardık. Böylece toplam ciromuzun yüzde 38’i ihracattan gelmiş oluyor. İhracatımız bu yıl planlarımızın da üzerinde büyüdü. Tabii ki çok kritik ve doğal hammaddeler ithal ediyoruz ama bunları işleyip ‘yüksek katma değerli esans’ üretiyoruz. Bizim ürünümüzün ortalama kilogram ihracat değeri 21,9 Euro oldu. Bu rakam Türkiye genel ihracatının ve kimya sektörü ihracatının kilogram ihracat değerinin çok üzerindedir.

Ürettiğimiz esansları kullanan ‘sanayici müşterilerimizin sayısı bin 850’yi geçmiş durumda. Esans üretimi için yurt içinde Isparta’dan gül yağı tedarik ediyoruz. Ayrıca bazı endemik bitki yağlarında da Anadolu genelinde tedarikimiz büyüyor. Bu dönemde en hızlı büyüyen ihracat pazarımız Rusya oldu. Rusya 130 milyon nüfusuyla büyük bir Pazar ve kozmetik ürünleri çok tüketiliyor. İç üretimlerini son yıllarda canlandırdılar ve bizden esans almaya yöneldiler. Avustralya’ya da çok yüksek ihracatımız oluyor. Ayrıca, ABD ve Suudi Arabistan da iyi pazarlarımız arasında. Suudi Arabistan ile ticaretimiz güçleniyor ve yeni işbirlikleri de olabilir.”

65 yıldır sadece esans!

Duygu Beşbıçak da şu bilgileri ekliyor: “Bizim işimizin ‘alameti farikası’ firma olarak 1961’den beri sadece esans işinde ticaret, üretim, yatırım yapmak. Sonuç olarak Mişel Bey (Gülçiçek) ve yeğeni Erol Bey (Meşulam) çok başarılı bir modelleme ile dünyanın en büyük entegre esans tesislerinden birini kurmayı başarmışlar. Sektörde robot kullanımını ilk başlatan üreticiler arasındayız. Birçok global sektör CEO’su da burayı gelerek fabrikamızı ziyaret etti. Şu anda üretim iki vardiya devam ediyor. Sözleşmelerimiz gereği isim açıklayamıyoruz ama aklınıza gelebilen bütün küresel markaların tedarikçisiyiz. 250 bini aşkın esans formülünden oluşan koku kütüphanemizle hem Türkiye’de, hem de küresel pazarda güçlü bir konuma sahibiz. 2017’de AR-GE Merkezi statüsü kazandık. Yeni nesil esans teknolojileri, sürdürülebilir hammadde kullanımı, proses iyileştirmeleri ve ileri üretim teknikleriyle inovasyon kabiliyetimizi sürekli artırıyoruz. Saygın kuruluşlarca sürdürülebilirlik ve çevre ödüllerine layık görülüyoruz.”

Mişel Bey, Tahtakale Asri Han’da 12 metrekarelik dükkânda başladı

MG International Fragrance Company’nin kurucusu Mişel Gülçiçek, dünya esans sektörünün yaşayan efsanesi. Bir duayen olarak hikâyesini bana şöyle özetlemişti: “İstanbul doğumluyum, babam Beyrutlu bir tüccardı. Osmanlı yıkılınca İstanbul’a gelmişiz ve ben 12 yaşımdayken babam vefa etti. Küçük yaşta yazları çalışır, kışları okula giderdim. Saint Benoit’da okuyordum. Mektebi bıraktıktan sonra İsviçre firmasının mümessili olarak uçan yağlar (esans) satan bir firmaya girdim. 15-20 dolarlık lisansları bile toplayıp ürün ithal ederlerdi. Bizim patronlar da Pe Re Ja Kolonyalarını kurmuşlardı. 5 sene orada çalıştıktan sonra patronumun da verdiği cesaretle Tahtakale’deki Asri Han’da kendi toptancı dükkânımı açtım. Yeğenim Erol’u yanıma aldım ve eğitim için onu Avrupa’ya gönderdim. Ardından Şişli Bomonti’de imalata başladık. Sonra da Ayazağa’da Cendere Yolu’na 6 bin metrekarelik fabrikamızı kurduk ve ciddi boyutta üretimlere başladık. 2015’te ise 65 milyon dolarlık yatırımla Gebze’de benzersiz bir yeni tesis inşa ederek kapasitemizi 8 kat artırdık.”