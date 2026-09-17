Geçen Salı bir kayak merkezinden gelen çok önemli “İbrahim” istihbaratı

Dışişleri Bakanlığının Instagram sayfasından 48 saat önce bir paylaşım yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 13-14 Eylül günleri Şam’a yaptığı ziyaretin görüntüleriydi.

İlk bakışta bakanlığın rutin bir ziyaret paylaşımı olarak görülüyordu.

Ancak paylaşılan görüntülere dikkatle bakınca, bakanın Şam’da ziyaret ettiği yerlerin de haritası ortaya çıkıyordu.

Bakan Emevi Cami ve Selahaddin Eyyubi Türbesini neden ziyaret etti

Anadolu Ajansı’nın haberlerinden de teyit ettiğime göre bakan Şam’da şu tarihi/dini yerleri ziyaret etmiş.

Emevi Camii, Muhyiddin İbnü’l-Arabi Camii ve Türbesi, Mevlana Halid-i Bağdadi Türbesi, Selahaddin Eyyubi Türbesi, Türk Hava Şehitliği ve Süleymaniye Külliyesi de vardı.

Ziyaretin gerçek nedeni herkesin bildiği bir sır

Bakanın resmi bir ziyaret gerekçesi vardı.

Ancak bütün Orta Doğu başkentlerinde bu ziyaretin adı konmayan gerçek gerekçesi biliniyordu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şam ziyaretini organize etmek.

Erdoğan’ın Orta Doğu’daki yeri açısından sembolik anlamı çok yüksek bir ziyaret olacak bu.

Bir tür “Orta Doğu’da güç gösterisi” yani…

O nedenle hem Dışişleri hem MİT bu tarihi ziyaret için kapılar ardında muazzam bir çalışma yapıyor.

Ziyaretin tarihi konusunda herkesin verdiği tarih: “Yakında”

Ancak ziyaretin tarihi hala belli değil.

Dün hem Ankara hem Şam ve Arap medyasında yaptığım araştırmada ortaya çıkan tablo şu:

Hemen hemen bütün kaynaklar ziyaretin tarihi için aynı ifadeyi kullanıyor:

“Yakında…”

Peki o “yakında” ne zaman?

Tahminim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sonrasında olacak.

Bazı kişilere giden 21 Eylül New York davetiyesi

Bunun için biraz New York kulislerine girelim.

Bugünlerde Ankara’da ve New York’ta bazı kişilerin önünde bir davetiye var.

21 Eylül akşamı New York’ta, Cipriani’nin dev salonunda “Türk Amerikan ilişkilerinin 100’ncü yılı” dolayısıyla bir davet verilecek, onun “Invitation card’ı” bu.

Davetiyenin altında ev sahibi olarak kimler var

Davet ev sahipleri şunlar:

Amerikan Ticaret Odası, Türk Amerikan İş Konseyi…

Bir de New York’lu bir çift.

Louise ve Hamdi Ulukaya.

Mekke zirvesi sonrası ilk Erdoğan Trump görüşmesi o davette olabilir mi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu davete katılacak mı?

Katılıp katılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yok.

Tahminim katılacak.

Tabii Türk-Amerikan ilişkilerinin 100’ncü yılı olunca şu soru da akla geliyor.

ABD Başkanı Trump da katılacak mı Cipriani’deki bu geceye?

O konuda da açıklama yok.

Tahminim katılırsa her ikisi birlikte katılır

Bence tam zamanında çok iyi düşünülmüş bir davet.

Tahminim katılırsa ikisi birlikte katılır…

Yoksa çift taraflı bir kutlamaya tek Cumhurbaşkanın katılması şık bir manzara olmaz.

Katılırsa, Mekke Anlaşması sonrasında ilk buluşmaları olacak.

Hem Türkiye hem Orta Doğu hem Doğu Akdeniz hem Avrupa için çok güzel bir fotoğraf olur bu.

Programda kim ve ne var merak ediyorum

Gazeteciler açısından da bol kulisli bir gece olacak bu.

Davetiyede önce bir kokteyl resepsiyon, sonra da yemek ve program görünüyor.

Doğrusu programda ne olacak merak ediyorum.

Biz bu ziyareti beklerken Orta Doğu’dan çok önemli 2 istihbarat daha geldi

Konumuza dönelim.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanı 20 Eylül’den itibaren New York’ta olacak.

Bu durumda Şam ziyareti Ekim ayı başına kalıyor demektir.

Biz bu Şam ve New York ziyaretlerini beklerken, aynı bölgeden son 2 hafta içinde çok önemli iki istihbarat geldi.

Ağustos ayı sonunda Akdeniz semalarında 6 esrarengiz jet

Ağustos ayının son haftasında Mısır semalarında 6 jet uçağı belirdi.

Hava kontrolü yapan askeri istihbarat kuruluşları için tam anlamıyla sürpriz bir gelişmeydi.

Çünkü Mısır hava sahasında uçan 6 jet bu bölgede ilk defa görülen savaş uçağı tipleriydi.

“J-16” adı verilen uçaklardı bunlar.

Çin Hava Kuvvetlerine ait, en yeni nesil savaş uçaklarıydı.

Altı jet İsrail ve Türkiye’nin iki adım ötesinde tatbikat yapıyor

Uçakların altısı da ağır silahlarla yüklüydü.

Bu uçakların giriş nedeni de ilginçti.

Mısır’la birlikte ortak tatbikat…

Ve bu tatbikat İsrail’in bir adım ötesinde yapılıyordu.

Tabii ki bizim de iki adım ötemizde.

Çin Hava Kuvvetleri ilk defa bu kadar uzak bir bölgeye geliyordu.

Geliyorum bizim açımızdan da önemli noktaya.

Bu 6 uçak 6000 km mesafeyi nasıl geldi

Çin uçakları 6 bin kilometrelik mesafeyi uçarak nasıl geldiler?

İki yolla…

Yol boyunca YY-20 Çin yapımı tanker uçaklarla yakıt ikmali yaptılar.

Bir de…

Pakistan’ın Karaçi şehrine inip ikmal yaptılar.

Yani bizim “Mekke Anlaşması müttefikimizden” birinin topraklarına…

Batılı bir uçakla ilk gerçek it dalaşı tatbikatı

Altı Çin uçağı bu manevra sırasında kendileri açısından çok önemli bir de eğitim yaptı.

Fransız yapımı Rafale uçakları ile karşılıklı savaş tatbikatı imkanı buldular.

Yani NATO üyesi ülkelerin envanterinde olan bir uçakla karşı karşıya savaş tatbikatı yaptılar.

Bunu da Mısır Hava Kuvvetleri’nin elindeki Rafale’lerle gerçekleştirdiler.

Kısaca 6 Çin J-16 uçağın pilotları evlerine bu gerçek “İt dalaşından” topladıkları bilgilerle dönüyor.

Tatbikat devam ederken 1 Eylül gecesi Kahire’ye inen devlet başkanı

Tatbikat devam ederken 1 Eylül gecesi bir şey daha oldu.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping o gece resmi ziyaret için Kahire’ye ayak bastı.

Böylece askeri ayağından sonra bu olayın siyasi ayağı da tamamlandı.

Tanık olduğumuz bu olayın anlamı şu:

Çin artık, hem siyasi hem askeri olarak Doğu Akdeniz’e inmiştir.

Aynı günlerde iki vesayet gücü harekete geçiyor

İşte tam bu günlerde iki beklenmedik olay daha meydana geldi.

İran bu bölgedeki iki “Vesayet gücünü” çok aktif biçimde harekete geçirdi.

Irak’taki İran yanlısı guruplar Suudi Arabistan’ın Hürmüz kıyısındaki petrolünü Kızıldeniz tarafına taşıyan petrol boru hattını füzelerle vurdu.

Aynı günlerde Yemen’deki İran yanlısı Hussi’lerde önce Kızıl Deniz’in Sonra Suudi Arabistan’ı vurmaya başladı.

Son 24 saatte gelen en vahim haber: Mekke’ye yakın hedefler vuruluyor

Ancak son 24 saatte öyle bir haber geldi ki…

Bütün dengeleri değiştirebilecek güçteydi.

Hussiler Mekke’ye çok yakın hedefleri vurmaya başlamıştı.

İşte son 24 saatte bölgeden gelen en tehlikeli istihbarat buydu.

Çünkü Hussiler resmen en kutsal bölgeleri vuruyordu.

Nitekim ilk tepki Pakistan başbakanından geldi.

Mekke Anlaşmasını imzalayanların üçüne birden saldırı mı

İran yanlısı vesayet savaşçıları u füzeleri resmen “Mekke Mutabakatının kalbine” atıyordu.

Mekke Mutabakatı ilk ciddi sınavı ile karşı karşıkarşıyadı.

Anlaşmanın şartları tam olarak açıklanmadı ama bütün başkentlerde şu bilgi yayıldı.

Müttefiklerden birine yapılacak saldırı ötekine de yapılmış sayılacaktı.

Ama şimdi bambaşka bir durum ortayla çıkmıştı.

İran Hussiler aracılığıyla üç müttefikin de ortak kutsalı sayılan Mekke çevresini saldırıyordu.

Diyeceğim durum çok kritik.

Hussilere karşı bir savaşın, aynı zamanda Irak’taki İran yanlılarına ve bizzat İran’a karşı bir savaş anlamına geleceğini söylemek herhalde yanlış olmayacak.

Aynı gün bir kayak merkezinden gelen gizli toplantı istihbaratı

İşte tam böyle bir dönemde ve aynı gün (Salı) Almanya’nın gözlerden uzak bir kayak merkezinden bomba gibi bir istihbarat daha geldi.

Bu kayak merkezinde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından kapalı bir askeri toplantı düzenlenmişti.

O da ilk bakışta normal bir askeri toplantı gibi duruyordu.

Ama istihbarat biraz derinleşince ortaya bambaşka bir tablo çıktı.

Suudi ve İsrail askerleri kayak merkezinde aynı masada

Katılanlar çok ilginçti.

Toplantıya İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Suudi Arabistan’ın askeri liderliği ve ABD CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Mısır’ın üst düzey askeri temsilcileri katılmıştı.

Görüşmenin ana başlıkları şuydu:

İran savaşı, bölgesel güvenlik ve Husilerin Suudi Arabistan’a saldırıları.

Bu resmen, ABD’nin organize ettiği çok taraflı ve gizli/kapalı bir askeri toplantıydı.

Toplantıdan sızan “İbrahim” istihbaratı

En önemli yanı ise şuydu:

Suudi Arabistan’la İsrail arasında diplomatik ilişkiler bulunmadığı halde Suudi Arabistan üst düzey bir askeri temsilcisini buraya göndermişti.

Toplantıdan sızan bir istihbarat daha vardı.

ABD Suudi Arabistan’a “Bir an önce İsrail ile “İbrahim anlaşmalarına” katıl” mesajı verilyordu ve kayak merkezindeki bu toplantıda bu baskısını iyice arttırmıştı.

Mekke Anlaşmasının üyesine İbrahim Anlaşması mesajı

Türkiye bu masada yoktu ama bizi çok ilgilendirecek konu masadaydı.

Mekke Anlaşmasına imza atan bir ülkeye “Sen İbrahim Anlaşmalarına katıl” mesajı veriliyordu.

Bu durumda;

Hussilere karşı ortak bir güç oluşturulduğu taktirde Mekke Anlaşmasının öteki iki üyesi, Türkiye ve Pakistan ne yapacaktı…

Orta Doğu’da herkesin bildiği bir sır daha var.

Trump aynı baskıyı El Şara’ya da yapıyor

Trump aynı baskıyı, yani İbrahim Anlaşmasına girmesi telkinini Suriye Devlet Başkanı El Şara’ya da yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önce New York sonra Şam ziyareti öncesinde Orta Doğu’dan ve bir kayak merkezinden gelen hayati derecede önemli üç istihbarat bunlardı.

Üstelik herkese açık bilgilerdi.

(*) İbrahim Anlaşması, İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini amaçlayan anlaşma.