Geleceğin altın gençleri yetişiyor

Ahmet Ahlatcı; Çorum’u kuyumculuk ihracat merkezi yapma hedefi için altın gençler yetiştiriyor. Kolay mı? Elbette değil. Ama mümkün. Hedefi; 4 yılda 1000 kuyumcu genci üretime katmak

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi için Çorum’dayız. ORKASİFED (Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) etkinliğinde Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ileyiz. Kendisi altın rafinerisiyle Türkiye gündeminde ve Çorum’a değer katacak bir uğraş içinde; geleceğin altın gençleri…

“Her yıl 250 genci, seçerek alıyorum ve altın işleme sanatını öğretiyorum. Hedefim 4 yılda 1000 altın genç yetiştirmek…” Peki, bunu neden yapıyor? “Çorum’u kuyumculuğun ihraç merkezi yapacağım.” İddialı bir hedef… Başladı bile. Ahlatcı Kuyumculuk Meslek Lisesi, iş garantisiyle gençleri halen eğitiyor.

EN AZ 3 BİN DOLAR ÜCRETLE HAYATA ATILMAK

Türkiye’de bir ilk diyeceğimiz proje bu… “Her birine ayda 10 bin lira cep harçlığı koyuyoruz” diyor Ahmet Bey ve şunları söylüyor: “Geçen yıl 700 müracaattan 200 çocuk aldık. Şartımız; LGS’den 200 puan üstü almak ve Çorum’da ikamet etmek. Haftada 1 gün fizik, kimya, tarih, coğrafya ama 4 gün kuyumculuk dersi.”

Dar gelirlilerin çocukları tercih sebebi… Mezun olduklarında en az 3 bin dolarla işe başlayacaklar. Şanslılar; zira onları, 600 usta yetiştiriyor. Erkek çocukların bedelli askerliği, kız çocukların çeyizi de cabası… İstanbul’dan Süryani ve Ermeni ustalar nezaretinde, geleceğin altın çocukları eğitimi…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Altın gençlere dair…

Kaç yaşında başlanıyor?

15 yaşına girince başladıkları eğitim sürecinde, kuyumculuk sanatının tüm incelikleri, 4 yıl boyunca yoğun bir şekilde ve yetkin ustalar tarafından öğretiliyor. Halen 180 erkek ve 70 kız öğrenci eğitimde.

İş garantisi?

Meslek liseleri, ara eleman yetiştirmede büyük üstünlüğe sahip. Ahlatcı’nın kuyumculuk okulu, mezuniyette iş garantisinin yanı sıra 130 bin lirayı dahi aşan ücretlerle çalışma imkânına erişebilecek.

not/ Ahmet Ahlatcı: “8 bin ton altın evde”

Yastıkaltında 5 bin ton altın olduğu söylenir durur. Ahmet Ahlatcı, “Ben 8 bin ton altın olduğunu tahmin ediyorum” diyor ve ekliyor: “Bunun maddi karşılığı 1,5 trilyon dolardır ve Türkiye’nin 1 yıllık gelirine eşdeğerdir. 540 milyar $’lık dış borç ödemesi bir yana yılda 54 milyar $ faiz bırakabilir bize.”

YASTIKALTI LÛGATI

İddihar: Bir şeyin ihtiyaç zamanı için saklanması. Altının piyasadan çekilip atıl hale getirilmesi

Yastıkaltı: Altın iddiharı… Kadının bileziği, kasadaki külçe, reşat, beşibiyerde ve kolye saklamak

Kuyumcu: Altın, gümüş, pırlantayı işleyip takı, mücevher ve ziynet eşyası yapan sanatkâr

Altın rezervi: Şu anda pek çok ülkenin merkez bankası, altın satın alıyor ve biriktiriyor