Gelin kavramların içini boşaltalım

Bizler her yeni kavramı çabuk benimsiyor fakat içini hızla boşaltıyoruz. Endüstri 4.0, sürdürülebilirlik, toplam kalite, yapay zekâ, yalın üretim, müşteri ilişkileri yönetimi. Say say bitmez.

Bir kavramın içini mi boşaltmak istiyorsun? Onu moda haline getir, popüler kültürün tüm motiflerini içine tık, sıkça kullan, yerli yersiz ifade et… Bir süre sonra o kavram, “yaygın ama boş” bir ifade halini alacaktır. Her şeyin başına “e” getirme modası, yaratıcılığımızın sınırlarını zorlar hale geldi.

Bir kelime alın ve başına “e” ekleyin; işte size modern, fiyakalı bir oyuncak… Mesela devleti mi konuşmak istiyorsunuz? Kolay. E-devlet deyin olsun bitsin. Ya da e-belediye, e-ticaret, e-yaşam… Her kelimenin başına getirilen “e”, elektroniğin baş harfi ve geldiği kavramı, “ismin e haline” çeviriyor.

MODERNİTE ROZETİ GİBİ

Fiyakalı oluyor dedik. Çünkü işin derininde ne olduğunu bilmeden, herhangi bir ortamda, tartışılan kavramın başına e getirdiğinizde cakanız artıyor, “çağdaşlık” rozeti yakanızda şık duruyor. Peki, başka ne işe yarıyor bu “e”? Aslında hayatın her alanını nasıl etkilediğini göstermesi açısından işe yarıyor.

Ama fazlasını ne yazık ki sağlamıyor. Çünkü kelimelerin başına getirilen “e”nin, mevcut ve artık arkaik kalmış süreçleri otomatize edeceği düşüncesi hala aşılamamış… Eskiden devlet dairesi, mürekkepleri ele bulaşan evrak üretirken, şimdi lazer yazıcılarla evrak üretmek algılanıyor. Oysa hiç üretilmemeli.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Stratejiye dair…

Bilgi güzellemesi bir tür saplantı mı?

Sanıyoruz ki bilgi; inanılmaz kıymetli ve kutsal bir şey: Oysa değil. Bilgi, sadece ve sadece “asla küçümsenmeyecek önemi olan” bir araç. Aslolan bu bilgiyi işe yarar kılmak. Gerisi hikayedir.

Dijitalleşme yatırımı şirket batırır mı?

E kavramının popülizmine kapılmış ve bilişime inanılmaz paralar yatırmış bir işadamını hatırlıyorum. Mevcut sistemini dijitalleştirmiş ancak batmıştı. Zira iş, iletişim, ilişki süreçlerini dijitalleştirmemişti.

not/ İlkelliğin emrine teknolojiyi vermek ne derece işe yarıyor dersiniz?

Teknoloji, kullanana avantaj sağlıyor. Bu doğru. Ama bunu ilkel biri kullanıyorsa? Bilgi kullanana avantaj sağlıyor. Bu doğru. Ama bunu ilkel kafalar kullanıyorsa? Teknolojiyi ilkelliğin emrine vermek ne derece doğru, siz karar verin. Yeni yol dijital ise bu yolda eski ayakkabıyla yol almak imkânsızdır.

DİJİTALLEŞME LÛGATI

Süreç optimizasyonu: Tüm süreçleri aynı anda düşünüp daha verimli yapı kurmak

Bilgisayarlaşma: Dijitalleşmeyi, eski mantığı koruyarak bilgisayarla sağlama saplantısı

Veri odaklılık: İşletmenin karar alma süreçlerinin her aşamasını veri ile yönetmek

3’lü dönüşüm: Dijital, çevresel ve kurumsal dönüşümü, aynı bakış açısıyla yürütmek