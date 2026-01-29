Gelir vergisi istisna, indirim ve uygulamalarında tasdik zorunluğu

30.12.2025 tarihli Resmî Gazetede yayımlan 49 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ile; kurumlar vergisi mükelleflerinin yanı sıra, gelir vergisi mükelleflerinin de, Gelir, Kurumlar Vergisi Kanunları ve diğer mevzuat kapsamında gelir vergisi beyannamelerinde yer verilen istisna, indirim ve uygulamalara ilişkin aşağıdaki işlemlerini, yeminli mali müşavirlere tasdik ettirmeleri zorunluluğu getirilmiştir.

Bu zorunluluk, hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan mükelleflerin 2025 yılı ve izleyen hesap dönemlerine, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerin ise 2025 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen özel hesap dönemlerine uygulanmak üzere, verecekleri gelir vergisi beyannameleri için geçerli olacaktır.

Tasdik zorunluluğu kapsamına giren istisna, indirim ve uygulamalar şunlardır:

1- Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna. (Kurumlar vergisi Kanunun md. 5/B)

2- Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve Devrinden Sağlanan Kazanç İstisnası. (4490 sayılı Kanun)

3- Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazanç İstisnası. (3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu)

4- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Elde Edilen Kazanç İstisnası. (4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu)

5- Yurtdışına Verilen Yazılım, Mühendislik, Eğitim ve Sağlık Hizmetleri Kazanç İndirimi. (Gelir Vergisi Kanunu md. 89/13)

6- İndirimli Gelir Vergisi Uygulaması. (Kurumlar Vergisi Kanunu md.32/A)

7- Ar-Ge ve Tasarım İndirimleri. (5746 sayılı Kanun)

8- Yatırım İndirimi İstisnası (193 sayılı Kanunun Geçici 61 inci Maddesi Kapsamında Tevkifata Tabi Olmayanlar)

9- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin; “Beyan Edilecek Gelirden İndirim” Başlıklı Bölümünde Yer Alan “Diğer İndirimler” İle “İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirimler” Başlıklı Bölümünde Yer Alan “Diğer İstisnalar”

Yukarıda sayılan istisna, indirim ve uygulamaların tasdik kapsamına alınması için, Tebliğde öngörülen sınır değerler (limitler) ise şu şekildedir:

a) Beyannamenin (Beyanname Düzenleme Programı-BDP) “Beyan Edilecek Gelirden İndirim” başlıklı bölümünde yer alan “Diğer İndirimler” satırı ile “İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirimler” başlıklı bölümünde yer alan “Diğer İstisnalar” satırı dışında; beyannamede müstakil satırı bulunan ve yukarıda sayılan her biri itibarıyla 000 Türk Lirası’nı aşan istisna ve indirimlerinin, b) (a) bendinde belirtilen her bir istisna ve indirimin000 Türk Lirasını aşmamasına rağmen, birden fazla istisna ve indirim toplamının 1.000.000 Türk Lirasını aşması halinde tümünün, c) Beyannamenin gerek “Beyan Edilecek Gelirden İndirim” başlıklı bölümünde yer alan “Diğer İndirimler” satırına, gerekse “İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Bildirimler” başlıklı bölümünde yer alan “Diğer İstisnalar” satırına yazılan tutarın 000.000 Türk Lirasını aşması ya da bu iki satıra yazılan tutarların toplamının 1.000.000 Türk Lirasını aşması halinde istisna ve indirimlerin tümünün,

ç) (a) ve (c) bentlerinde belirtilen satırlara yazılan tutarların toplamının 1.000.000 Türk Lirasını aşması halinde tümünün,

d) 5520 sayılı kanunun 32/A maddesi kapsamındaki indirimli gelir vergisi uygulamasında (yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlardan elde edilen kazançlara uygulanan indirim) ise, tutar sınırı olmaksızın, hesaplanan tutarların tamamının ilgili mevzuat hükümlerine uygun olduğunun yeminli mali müşavirler tarafından düzenlenen tasdik raporu ile tasdik edilmesi zorunludur.

Tasdiki zorunlu işlemlere ilişkin düzenlenen tasdik raporlarının ilgili hesap döneminin gelir vergisi beyannamesi ile birlikte veya bu beyannamenin verilme süresinin bitimini takip eden iki ay içerisinde, dijital vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdikine ilişkin (tam tasdik) sözleşme düzenleyerek beyannamelerini tasdik ettiren mükelleflerin, haklarında düzenlenecek tam tasdik raporlarının ayrı bir bölümünde söz konusu indirim, istisna veya uygulamalara ilişkin anılan Tebliğ ekindeki rapor dispozisyonunda yer alan hususlara yer verilmesi şartıyla, tasdik kapsamındaki işlemleri için ayrıca rapor ibraz etmelerine gerek bulunmamaktadır.

Gelir vergisi istisna, indirim ve uygulama tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi halinde, mükellefe, tebliğ edilmek şartı ile 60 günlük bir mühlet verilerek, tasdik raporunun bu süre içinde de ibraz edilmemesi halinde mükellef tasdike konu haktan yararlanamayacaktır. Ayrıca, tasdik raporunun mühlet verilmeden önceki süresinde ibraz edilmemesi nedeniyle, 2026 yılı için 400.000 Türk Lirası’ndan az ve 4.000.000 Türk Lirası’ndan fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın %5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Yukarıda belirtilen, tasdik raporunun süresinde ibraz edilmemesine ilişkin yaptırımlar, kurumlar vergisi mükellefleri için de geçerlidir.