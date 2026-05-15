Gelirlerinin %60’ından fazlası döviz ama yedisi dönem sonunda zararda

Borsada piyasa değeri 10 milyar TL’nin üzerindeki 18 şirketin ihracat oranı %60 ile %100 aralığında değişiyor. Bu şirketlerden yedisinin yılın ilk çeyreğinde zarar açıklaması, sadece ihracat gücüne dayanarak yatırım yapmanın büyük bir yanılgı olabileceğini hatırlatıyor.

Piyasada kimi yatırımcı gelirlerinin büyük kısmını dövizle kazanan şirketlerin her türlü ekonomik fırtınada sarsılmadan ayakta kalabileceğine inanır. Oysaki, % 99’u aşan ihracat oranıyla zirvede yer alan Ulusoy Elektrik veya yüzde 92’ye yaklaşan performansıyla Hatsan Gemi’nin parlak döviz gelirleri ile operasyonel sonuçları arasında belirgin bir fark var. Şirketlerin kasasına gelen döviz yatırımcıyı heyecanlandırsa da yedi şirketin yüksek maliyet veya gideri sonucunda zarar yazması, ihracatın tek başına yeterli olmadığını söylüyor. Sadece ihracat performansına bakıp hisse alanlar ciddi zararlar yaşayabilir.

İhracat oranı en yüksekler

Ulusoy Elektrik, üç aylık dönemde %87 artış ile 2,8 milyar TL gelire ulaştı. Tutarın %99,97’sini ihracattan sağlayan firma dönem sonunda zarardan kâra geçmeyi başardı. Uzun süre yatayda dalgalı hareket eden fiyat, son bir ayda %44 ile hızlı bir yükseliş kaydetti. Ancak güncel fiyatı Şubat 2023’te test ettiği 394,50 TL’nin hayli gerisinde duruyor.

Hat-San Gemi, gelirinin %91,83’ünü ihracattan sağlıyor. Yılın ilk çeyreğinde %18 düşüşle gelirini 680,7 milyon TL’ye indirdi. Düşen gelir ve yüksek maliyetler dönem sonunda zarar yazmasına sebep oldu. Hisse, Ekim 2024’ten bu yana tabanda dalgalı bir seyir izliyor. Fiyatı Şubat 2024’te ulaştığı 97,50 TL’nin gerisinde duruyor.

İhracat oranı düşük olan

Hitit Bilgisayar gelir ve kârlılığını istikrarlı şekilde büyüten bir yapıya sahip. Son açıkladığı 2026 üç aylık mali tablolarında satışını %43 artırarak 494,8 milyon TL’ye çıkarırken, bu tutarın %60,04’ü ihracattan kaynaklanıyor. Dönem sonu kârını ise %26 artırdı. Hissenin fiyatı Eylül 2025’de test ettiği 53,95 TL’nin ardından günümüze kadar düşen bir eğilim izledi.

ZEYNEP'E SOR

DÜZENLİ GELİR Mİ, BÜYÜME Mİ?

Düzenli gelir; nakit akışı, rahatlık, yeniden yatırım, finansal bağımsızlık. Yavaş büyüme, enflasyon riski, sınırlı potansiyel, fırsat maliyeti.

Büyüme; yüksek getiri, enflasyon kalkanı, artan ilgi, pazar gücü, bileşik güç. Yüksek risk, nakit yoksunluğu, dalgalanma, balon riski, zamanlama hatası.

Hisselerin işlem gören statüye dönüştürülmesi borsada satış olasılığını artırıyor

Avrupa Yatırım Holding’in büyük ortağının sattığı hisseyi alanlar hemen satabilir mi? ● Özcan Polat

Özcan, Avrupa Yatırım Holding’in hakim ortağı Alsancak Holding, elindeki %8,05’lik payı toptan 36,60 TL fiyat üzerinden sattı. Bu hisselerin borsada satış ihtimali ise her zaman söz konusu. Sebebi borsada işlem görebilir niteliğe dönüştürülmeleri. Nitekim hissenin fiili dolaşımdaki pay oranı 6 Mayıs itibariyle %71’e yükseldi. Bu da payların fiilen dolaşıma girdiğini işaret ediyor. Kuşkusuz, hisseleri alan tarafl arın uzun vadeli tutma ihtimali kendi stratejilerine bağlı olsa da, hisselerin işlem görür tipe dönüştürülmesi bu olasılığı zayıfl atıyor.

Kamu kurumlarından aldığı işlerle, geçen yılki cirosunun %87’sini şimdiden yakaladı

Coe Event’in bu yıl aldığı işler sanki artmış gibi geliyor bana, büyüme ne kadar? ● Burak Özer

Burak, yılın ilk dört ayında aldığı üç büyük organizasyonla Coe Event toplamda 769,4 milyon TL tutarlı iş bağlantısı gerçekleştirdi. Şirketin 2025’te 884,6 milyon TL geliri olduğu nazara alındığında, mayısa kadar aldığı işlerin büyüklüğü yıllık gelirin %87’sine denk geliyor. Güçlü büyümenin ana lokomotifi, nisanda bir kamu kurumuyla imzalanan ve tek başına yıllık cironun yüzde 77,95’ine denk gelen 689,5 milyon TL tutarlı spor organizasyonu işi. Mart ayında yine bir kamu kurumu için üstlenilen 48,9 milyon TL tutarlı kongre organizasyonu geliri destekliyor.

YATIRIM FON

ZPG kira sertifikası yatırımıyla %44 getiri sağlasa da ortalamanın altında

Ziraat Portföy’ün idaresindeki Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu (ZPG), düzenli ve istikrarlı getirisiyle öne çıkıyor. Fonun büyüklüğü aralıktan bu yana sınırlı olsa da yükseldi. Hacmi mayısta 1,34 milyar TL’ye ulaşırken büyüme devam etti. Aynı süre zarfında fondan aylık değişen miktarlarda para çıkışı yaşandı. Mayısta ise uzun bir aradan sonra 16,6 milyon TL gibi düşük miktarda da olsa para girişi yaşanması önemli. Yatırımcı sayısında ise düşük miktarda artış gözleniyor. Sayı şimdilerde 5.736 seviyesinde. ZPG, kamu ve özel sektör kira sertifikalarına yatırım stratejisiyle hareket ediyor. Risk değeri 2 ve ana parasını korumak isteyen faiz hassasiyeti olan yatırımcıya hitap ediyor. Bir yılda %43,79 getiri elde ederken, aynı sürede kira sertifikaları fonların ortalaması %45,31’in gerisinde kaldı.

TAHVİL

Mint Finansman, piyasadan %54,81 bileşik faizle 300 milyon lira borçlandı

Mint Finansman, 13.05.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 300.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %47, bileşik faizi %54,81 olarak belirlendi. 120 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 10.09.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %15,45 düzeyinde. 13 Mayıs itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Mint Finansman’ın verdiği %47 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 7,01 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından cazip bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, firmanın kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFMINT92616 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Desa açıkladığı bilançoyla birlikte hızla satış yedi. Fonların payında artış var

Desa’da fonlar alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %6,92 ile toplamda 326,2 bin lot artırarak 5,04 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı 8’den 11’e yükseldi. NUH fonu 319,5 bin lot ile en fazla alımı yaparken, ST1 fonu 151 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Hisse için bugüne kadar bir aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. Öneride bulunan Tacirler Yatırım 18 TL ile hedef fiyat beklentisini paylaştı. İşaret edilen fiyat yaklaşık %39 yükselişe denk geliyor.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GEN İLAÇ

Yoğun bir haftaydı. Meksika’da ruhsat aldı, Pfizer ile anlaşıldı, GES devreye girdi

Gen İlaç, geçtiğimiz hafta üç önemli gelişmeyi yatırıcısı ile paylaştık. Kırklareli Babaeski’de 2,3 MW GES’i devreye alırken toplam yenilenebilir enerji gücü 16,87 MW oldu. Pfizer ile yaptığı beş yıllık anlaşmayla 2 nadir hastalık ilacının Türkiye’deki satış ve pazarlama hakkını devraldı. Ayrıca, Ankara’da üretilen ürün için Meksika sağlık otoritesinden gerekli ruhsat onayını aldı. Şirket, operasyonel maliyetlerini düşürürken hem yurt içi portföyünü hem de Latin Amerika pazarındaki varlığını genişletme yönlü hareket ediyor. Hisse ise Ekim 2025’teki 14,92 TL’nin gerisinde.

FORMET METAL

Perakendeye yöneldi. E-ticaret alanında faaliyet yürüten bir şirketi satın aldı

Formet Metal, gerçekleştirdiği tahsisli sermaye artırımı ile geçtiğimiz nisan ayında 285 milyon TL nakit elde etti. Şirket söz konusu fonun bir kısmı ile e-ticaret alanında faaliyet gösteren Stella Bahçe firmasını satın aldı. Açıklamada alım bedeli 150 milyon TL olarak belirtilirken tutarın değerleme raporlarında belirtilen rakamların altında gerçekleştiğini ifade etti. Anlaşma kapsamında, bedelin 30 milyon TL’si peşin, kalanı vadeli çekler ve taksitlerle ödenecek. Formet Metal, büyüme hedefi doğrultusunda perakende ticaret alanına hacimli bir giriş yapmayı hedefl iyor.

TORUNLAR GYO

Başakşehir’deki sahibi olduğu 4 arsayı satıp yaklaşık 1,2 milyar TL gelir elde etti

Torunlar GYO, Başakşehir Kayabaşı’nda sahip olduğu 45 bin metrekareyi aşan 4 arsasını İbn Haldun Üniversitesi ve Vetra Venture firmasına 1,2 milyar TL’ye peşin bedelle sattı. İşlem sonucunda şirket 1,1 milyar TL satış kârı elde etti. Gerçekleşen fon şirketin devam eden yatırımların finansmanında kullanılacak. GYO firmaları kimi zaman ellerindeki arsaları uzun süre tutulup proje geliştirmeyi beklemek yerine, yüksek kar marjı sunan peşin alıcılar bulduğunda doğrudan satış yaparak kârlarını hızlı şekilde realize etme yoluna gidebilmekte. Satışla nakit kredi ihtiyacı azaldı.