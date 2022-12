Gençliğe, eğitime, sağlığa ve girişimciliğe katkı sunan örnek projeler

Avrupa’nın en köklü markalarından birisi olan Bayer, 150 yılı aşkın süredir sağlık ve beslenme alanlarına yatırım yapıyor. Yaşam bilimleri konusundaki Ar-Ge çalışmalarına büyük kaynak ayırıyor. Ülkemizde 1954 yılından beri faaliyet gösteren Bayer, farklı projelerle toplumsal ihtiyaçlara da cevap vermeye çalışıyor.

Bayer Türkiye Tüketici Sağlığı Ülke Müdürü Erdem Kumcu ile şirketin son dönemdeki çalışmaları hakkında sohbet ettik. Kumcu’nun anlattıklarını üç ana başlık altında toplayarak örnek projeler olarak paylaşmayı diliyorum.

Gençlik ve eğitime katkı projeleri

- Bilimle Buluş Projesi

“Bilimle Buluş”, 2021 yılında doğan bir proje. Bilime ve bilim okuryazarlığına katkı sağlamayı hedefliyor. YGA ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye’nin dört bir yanındaki 10. ve 11. sınıf lise öğrencilerine ulaşılıyor. Odağında; yaşadığı toplumun ihtiyaçlarının ve sorunlarının farkında olan, çevresine duyarlı gençlerin yer aldığı bu projede, başvuran tüm lise öğrencilere onlar için özel olarak tasarlanan online bir müfredat sunuluyor. Gençler ayrıca farklı mentorlarla görüşerek kendilerini geliştirme imkanı da buluyorlar.

- Bayer Genç Bilim Elçileri

"Bayer Genç Bilim Elçileri” projesi gönüllü üniversiteli gençler aracılığıyla ilköğretim çağındaki çocuklara bilime ilgi duyma ve bilimi sevmeye yönlendirme sağlama amacı taşıyor.

Kuruluşun 10 yıldır Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile birlikte yürüttüğü geniş kapsamlı bilim okuryazarlığı projesine bugüne kadar 3.344 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katıldı.

“Bilim Okuryazarlığı” başlığında formal olmayan eğitim modülleriyle tasarlanmış bir eğitime katılan bu öğrenciler, daha sonra ilköğretim okullarındaki etkinliklerde gönüllü “Bilim Elçileri” olarak yer aldılar. Çalışmalar, pandemi döneminde online platform uygulamalarında devam etti. Bilim Elçileri toplamda 40.735 çocuğa ulaştılar.

"Bayer Genç Bilim Elçileri” bu başarılı sonuçlarıyla Stevie® Award, 13. The International Business Awards kapsamında “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü. The International CSR Excellence Awards’da bronz ödül aldı. Ayrıca, Best Business Awards’ta “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk” kategorisindeki ödülün da sahibi oldu.

Girişimcilik

G4A Programı:

Bayer, farklı ülkelerde dijital girişimleri ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla girişim hızlandırma programları yürütüyor... Bu kapsamda Türkiye’de, 2018 yılında başlayan G4A programı kapsamında, 5 yılda 32 girişime destek oldu. Girşimcilik eko-sistemine 3 milyon TL’ye yakın katkı sağladı.

Proje kapsamında, İlaç, Tüketici Sağlığı ve Tarım Ürünleri iş birimlerine yönelik; sağlık ve tarım alanlarında dijital çözümler sunan, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir bir iş modeline, yalın bir ürüne veya prototipe sahip ya da satış aşamasında olan girişimler değerlendiriliyor.

2022 yılında, G4A programına gelen 203 başvuru arasından 7 girişim seçildi. Programdaki tüm girişimciler; 100 gün boyunca tasarım odaklı düşünmeden marka ve pazarlama stratejisine; fiyatlandırma politikasından finans ve yatırım planlamasına; devlet fonlarından etkili B2B satışa kadar birçok farklı konuda, alanında uzman kişilerden online eğitim ve mentörlük desteği aldı.

Üç başvurunun sahipleriyse 100 biner TL’lik hibe desteğinden yararlanma şansı elde etti.

Sağlık okuryazarlığı programları

- 365gun.com Platformu

2017 yılında Bayer Tüketici Sağlığı iş birimi tarafından Türkiye’de sağlık okuryazarlığı düzeyini artırmak amacıyla 365gün.com adında bir platform yaratıldı.

Bu platform aracılığıyla pratik sağlık, iyi beslenme gibi konularda uzmanların oluşturduğu içeriklerle “sağlıklı yaşa!” mesajı verildi.

- 365 Gün Teneffüste Sağlık

2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı) iş birliğiyle 365 Gün Teneffüste Sağlık projesi hayata geçirildi. Proje, çocukların sağlık bilgilerini artırmak amacıyla özel olarak tasarlanan oyun alanlarıyla sağlıklı yaşamın gerekliliklerini eğlenerek öğrenmelerini sağladı.

Türkiye genelinde 10 ilde, 77 okul bahçesi öğretici içerikli oyunlarla boyandı.

Boya yapılan okullardaki öğretmenler, ÖRAV uzaktan eğitim platformu eKampüs üzerinden 5 gün süren “Oyunla Öğrenme Tasarımı Eğitimci Eğitimi”ne katıldılar. Senkron (eşzamanlı/canlı) ve asenkron (eşzamanlı olmayan-canlı olmayan) içerikler ve çalışmaların bir bütünlük içinde yer aldığı bu özel eğitim modülünde, oyunla öğrenme üzerine 40 saatlik bir programı tamamlayan 150 öğretmen, MEB başarı belgesi almaya hak kazandı.

- 22 Ekim Sağlık Okuryazarlığı Günü

2021 yılında, Bayer Tüketici Sağlığı tarafından 2017’den bu yana gerçekleştirilen sağlık okuryazarlığını destekleyen projeleri tek bir çatı altında toplamak ve bu konuyu her zaman gündemde tutmak için Türkiye’de ilk defa 22 Ekim “Sağlık Okuryazarlığı Günü” ilan edildi.

Bu çalışma öncesinde, IPSOS araştırma şirketi ile Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Araştırması yapıldı. Elde edilen araştırma sonuçları doğrultusunda, eksik bilgilerin tamamlanması ve yanlış bilgilerin doğrularıyla yer değiştirmesi amacıyla Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Aytuğ Altundağ, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya ve Eczacı Adile Özdağ ile birlikte sağlıklı içerikler oluşturuldu ve toplumu bilgilendirmek üzere aksiyonlar alındı.

22 Ekim 2022’de, Sağlık Okuryazarlığı Günü’nün ikinci yılında, bir interaktif sağlık okuryazarlığı sergisi olan “Sağlığı Anlamak” sergisi hazırlandı.

“Dolaşım ve Sinir Sistemi, Hareketin Önemi, Bağışıklık Sistemi, Aile Hekimliği Sistemi, Doktor Randevusuna Nasıl Hazırlanılır? Beş Duyumuz ve İşlevleri, Besin Piramidi, Vitaminler” gibi konular üzerinde VR (sanal gerçeklik) alanı ve fotoğraf alanları gibi 31 bölümden oluşan “Sağlığı Anlamak” sergisinin ilk ayağı 22-29 Ekim tarihlerinde İstanbul-Fişekhane’de tamamlandı.

Sergi 9-11 Kasım tarihleri arasında Brandweek İstanbul’da, 15 – 27 Kasım tarihleri arasında, Ankara Panora AVM’de yer aldı. Önümüzdeki dönemde Türkiye’nin başka bölgelerinde ziyarete açılmaya devam edecek.

- Tavsiyen Eczanede

“Tavsiyen Eczanede” sertifika programı 2021 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Eczacılık Fakültesi iş birliği ile halk sağlığının korunması, sağlık okuryazarlığının artırılması ve gıda takviyeleri konusunda tüketicilerin doğru bilgiyle yönlendirilmesi hedefiyle eczacıların desteklenmesine yönelik olarak başlatıldı.

Sertifika programı, İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) uzaktan eğitim sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Programın içeriği, alanında uzman bir kadro tarafından gıda takviyelerinde en çok ihtiyaç duyulan konu başlıklarını kapsayacak şekilde belirlendi.

Ücretsiz olarak eczacıların ve eczacılık fakültesi öğrencilerinin kullanımına açılan eğitim programında katılımcılar toplam 80 saatlik 2 farklı modülü tamamlayarak. İstanbul Medipol Üniversitesi ve Bayer Tüketici Sağlığı tarafından hazırlanan “Tavsiyen Eczanede” sertifikasını almaya hak kazandılar.

2023 yılında “Tavsiyen Eczanede” sertifika programının üçüncü modülü açılarak 40 saatlik bir eğitim daha verilmesi planlanıyor.