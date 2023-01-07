Gerçek zenginlik nedir?

Yılın özel günleriyle aram eskiden beri iyi değildir. Biraz hayatin tekdüzeliğinden kurtulmak, biraz da ticareti pompalamak için uydurulmuş takvim oyunları olarak görürüm.

Beklentilerin büyümesinden, bitmek tükenmek bilmeyen hazırlıklardan rahatsız olurum.

Genellikle eş dost baskısı ve sosyal medyanın devreye girmesiyle keyifle yaşanması gereken günler, stresli bir kifayetsizliğe döner.

Fiyatlar o günler yaklaştıkça ikiye sonra üçe katlar. Normal bir günde küçük sürprizler heyecan yaratırken, özel günlerde yaptıklarınız insanlara yetmemeye başlar.

Söz konusu olan yılbaşı gecesiyse bütün bu söylediklerim zirve yapar. Kutlamayla geçmesi düşünülürken; zorlama bir kalabalığın, pahalılığın, gösteriş meraklılarının gününe dönüşür.

PORTOFİNO’DA YILBAŞI

Bu yılbaşı da öyle geçecek diye içten içe dertlenirken hayatin güzel bir oyunuyla karşılaştım ve hiç unutamayacağım keyifli bir yılbaşı gecesi geçirdim. Bu sefer Amerika’da ya da Türkiye’de olmamayı kafaya koymuştum. Yılbaşı gecesi için uzaklarda sakin bir yer hayal etmiştim. Ve ismini yalnızca şarkılarda duyduğum İtalya’nın meşhur koyu Portofino’yu seçtim.

Ancak hiçbir programa katılmamak, gece eğlencelerinden uzak durmamak konusunda kararlıydım. Sanki hiç yılbaşı gecesi gibi değilmiş gibi davranmayı, hatta saat 12’yi beklememeyi düşünüyordum. 31 Aralık’ta otelime yerleştim. Ve Portofino’nun büyülü ortamı beni garip bir şekilde içine çekmeye başladı. Sarı, yeşil, pembe, turuncu renkli evler yaratıcı ruhuma beklenmeyen bir dokunuş yaptı. Meydana indiğimde evlerin ve çam ağaçlarının gökkuşağı gibi ışıklandırıldığını gördüm.

Şehrin süslenmesi, böyle bir geceye hazırlanması benim için sürpriz olmadı.

Beni esas şaşırtan insanlar oldu. Gece saat 11 olduğunda herkes bir meydanda toplandı.

Portofino halkından birisi müthiş bir keman resitali veriyordu. Ünlü “Portofino’da aşkımı buldum” şarkısının yanı sıra, günümüzün popüler şarkılarını bir bir çalıyordu.

Çocuğu, genci, yaşlısı, fakiri, zengini, yerlisi ve yabancısı bir araya gelmişti. Dokuz-beş çalışmaktan bunalmış, bir kaçamak yapıp rahatlamaya çalışan iş insanları da, yüzlerce çalışanı olan patronlar da yıllarca çalışıp, ununu eleyip şimdi emekliliğin keyfini çıkaran da oradaydı.

Motosikletiyle başka bir şehirden çıkıp gelmiş, özgürlüğün tadını çıkaran sevgililer hem sevgilerini tazeliyor hem de müziğe eşlik ediyordu.

Portofino’da doğup büyümüş, hayatının tamamını orada geçirmiş insanlar kendi aralarında espriler yapıyor, Avrupa’nın dört bir tarafından gelenlerin sorularını nazikçe yanıtlıyordu.

YENİ YILA YAKLAŞIRKEN…

Saat 12’ye yaklaşırken bedava şampanya ve yemek servisi başladı. Bu oranın zenginlerinin ve yerel yöneticilerinin planladığı bir organizasyondu.

Herkes yavaşça sıraya girdi ve tek tek kendi payına düşen kadar yemek ve içecek aldı. Ev yapımı meyveli kek beni çocukluğuma götürdü.

Müzik ruhlara dokundukça her yaştan insan dans etmeye başladı. Rüzgâr ılık ılık esip meydandaki devasa çam ağacını hafifçe sallayarak müziğe ayak uydurdu. Burnumda afrodizyak etkisi yapan iyot kokusuna dayanamayıp çıplak ayakla denize doğru yürüdüm.

Ve keman resitali veren kişiden şu sözler duyuldu:

On, dokuz, sekiz, yedi… 2023 geldi.

Bedava dağıtılan içkiye rağmen tek bir tartışma ya da kavga yaşanmadı. Tanıdık tanımadık herkes birbirine sarılıp yeni yıl dileklerini iletti.

BASİT VE ANLAMLI

Kariyer kimliklerinin, statülerin, paranın insanları esir ettiği bir dünyada basit, anlamlı ve huzurlu bir geceydi. Patronların, yöneticilerin, çalışanların ve emeklilerin mesleklerini, statülerini unuttukları bir eğlenceydi.

Hiç unutmamalı ki; insanlar dünyaya gözlerini meslekleriyle, yaptıkları işlerle açmıyorlar.

Toplumda maalesef herkes kendini yaptığı işle bir olarak düşünüyor. Kazandığı paranın miktarıyla saygınlığının artıp azaldığını düşünüyor. Kariyerin, paranın, statünün kimseyi gerçekten zengin ve saygın kişi yapmadığını unutuyor. Eğlenmenin tek yolunun çok para harcayıp alkolle uyuşmak olduğuna inanıyor.

Halbuki gerçek benliğimiz; kariyerimizden, mesleğimizden, kazandığımız paradan daha fazlasıdır.

Gerçek benlik bilginizdir, tecrübenizdir, öz güveninizdir, özgürlüğünüzdür, cesaretinizdir, tebessümünüzdür, içinizdeki sevgidir, sağlığınızdır.

Gerçek benlik mesleğiniz değil, yaptığınız işe olan tutkunuzdur. Özgün kalıp, içinizden geleni yapma becerinizdir.

İnsanların gözünde saygınlık yaratan ise bu değerlere bağlılıktır. Gerçek benliği benimseyebilmektir. Para veya statü için kendinizden yani değerlerinizden vazgeçmemektir.

Zenginlik ise bazen sevdiklerinle paylaştığın bir an, bazen de özgürlüğünün keyfine varmaktır. İnsanların hayatına değer katmaktır, ihtiyacı olana destek vermektir gerçek zenginlik…

Gerçek benliğinizin ve zenginliklerinizin farkına varacağınız, kendi içinizde devrim yaratacağınız bir yıl dileğiyle…