Gerçeklik ve belge arasında vergi uyumunu sarsan gölgeler

Ekonomik sistemin işleyişini görünmez şekilde zayıflatan, piyasanın kaynak dağılım mekanizmasını bozarak hem mali yapıda hem de idari düzenlemelerde kalıcı tahribatlara yol açan Sahte Belge veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SMİYB) olgusu, Türk vergi sisteminin yıllardır mücadele ettiği en kritik alanlardan biri olarak varlığını sürdürmektedir. Kamuoyunda “naylon fatura” şeklinde de adlandırılan bu fiiller, esasen yalnızca bir belge sahteciliği ya da hatalı vergilendirme meselesi değil; ekonomik güvenliğin, kamu gelirlerinin sürekliliğinin ve rekabet düzeninin korunması bakımından sistemik bir risk alanı oluşturmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son yıllarda gerek açıklamalarında gerekse fiili uygulamalarında giderek konuya ilişkin çözümsel mecrada daha reaktif bir yaklaşım sergilemesi, 1 Ekim 2025 tarihinin deyim yerindeyse bir “milat” olarak ilan edilmesi, bu konuya münhasır yapay zekâ destekli analiz yöntemlerinin sisteme entegre edilmeye başlanması ve nihayetinde KURGAN (Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi) adlı yeni denetim mimarisinin devreye alınması; SMİYB ile mücadelede önceki dönemlerden köklü biçimde ayrışan yeni bir denetim paradigmasının hayata geçirilmekte olduğunu göstermektedir.

Ne var ki, daha reaktif olarak nitelendirdiğimiz yaklaşımın ve teknolojik yoğunluklu denetim yöntemlerinin, iyi niyetli mükelleflerin mağduriyetine yol açmaması; kast unsurunun doğru tespit edilmesi; ekonomik hayatın olağan akışında ortaya çıkabilen risklerin “suç isnadı”na dönüşmemesi ve özellikle kullanıcı konumundaki mükelleflerin kusursuz sorumluluk altında kötü bir senaryo ile karşı karşıya kalmaması, yeni dönemin en kritik sınavlarından biri olacaktır.

Bu günkü yazımız ile SMİYB kavramının hukuki çerçevesi, yeni dönemin stratejik yaklaşımları, cezai ve idari yaptırımların sistematik görünümü, öngörülen vizyonun yatırım, teşvik ve KDV mekanizmaları üzerindeki etkileri, uygulamadaki sorunlar ile kast kavramının tayinine yönelik güncel tartışmalar, analitik ve eleştirel bir perspektifle incelenecektir.

Hukuki Kavramlar, Mevzuat Altyapısı ve Yeni Dönem Yaklaşımları

SMİYB’nin VUK Sistematiğindeki Yeri ve Kasıt Unsurunun Belirlenmesindeki Kırılgan Noktalar

Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesi, SMİYB düzenleme ve kullanma fiillerini “kaçakçılık suçu” olarak tanımlamakta, sahte belgeyi gerçek bir işlem mevcut olmadığı hâlde varmış gibi gösteren belge, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgeyi ise gerçek işlem mevcut olmakla birlikte işlem mahiyetini veya miktarını çarpıtan belge olarak ifade etmektedir.

Bu tanım, ilk bakışta açık olmakla birlikte, özellikle kullanıcı konumunda bulunan mükellefler açısından kast unsurunun ispatı bakımından oldukça hassas bir değerlendirme süreci gerektirmektedir. 306 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nin bu noktada getirdiği ayrım - belgenin bilerek kullanılması ile bilmeden kullanılması arasındaki fark - uygulamada hayati önem taşımaktadır. Çünkü failin kusurunun derecesi belirlenmeden, cezai sorumluluk yüklenmesi hem ceza hukuku ilkeleri hem de verginin kanuniliği ilkesi bakımından ciddi sakıncalar yaratabilmektedir.

Yeni dönemde uygulamaya yön verecek stratejik yaklaşım ise “bilerek kullanma esas, bilmeden kullanma istisna” anlayışına yönelim göstermekte olup, bu yaklaşımın uygulamaya adil bir şekilde yansıması esas olacağı üzere ciddi tartışmaları da bünyesinde barındırmaktadır. Zira bu anlayış, mükelleflerin ticari hayatın olağan akışı içinde karşılaştıkları bilgi asimetrilerini ve piyasa risklerini, kusur karinesi şeklinde yorumlama tehlikesini de elimine ederek uygulama alanı bulma sorumluluğunu da üzerinde taşımaktadır.

KURGAN Sistemi ve Yeni Dönemin Denetim Mimarisi

KURGAN, esasen yapay zekâ destekli veri analizi yoluyla hem düzenleyici hem de kullanıcı konumundaki mükellefler için risk skorlaması yapan, alış-satış ilişkileri zincirini takip edebilen ve rapor üretimine ilişkin sirkülasyonun veri analizi aşamasını otomatikleştirerek insan hatasını azaltmayı hedefleyen bütünsel bir denetim modeli olarak tasarlanmıştır.

Bu sistemin en dikkat çekici yönü denilebilir ki, inceleme akışını düzenleyiciden kullanıcıya değil, kullanıcıdan düzenleyiciye doğru tersine çevirerek, önce belgeyi kullanan mükellefleri değerlendirmeye tabi tutmasıdır. Böylece sistemin bu noktadaki başat rolü ise, inceleme sürecini klasik hiyerarşik akışından çıkararak sahte belge zincirindeki sirkülatif son halkalara doğrudan erişebilmesi ve böylece düzenleyiciye ulaşılması zor olan, çoğu zaman kayıtdışı çalışan veya izini kaybettiren belge düzenleyiciler yerine, belgeyi fiilen kullanan mükellefler üzerinden etkili bir denetim mekanizması kurulabilmesidir. Bu sayede, zincirin son halkasında yer alan ve sahte belge düzenleyicilerini tanıma veya tespit etme imkânı bazı durumlarda bulunamayabilen mükelleflerin, belgelerin niteliğine ilişkin daha özenli ve dikkatli davranmaya yönelmesi sağlanmakta; aynı zamanda, vergi idaresi açısından inceleme etkinliği artırılarak, sahte belge kullanımının caydırılması ve belgesel disiplinin güçlendirilmesi gibi kamusal yararlar elde edilebilmektedir. Deyim yerindeyse, bu tersine çevrilmiş inceleme akışı, denetimin yalnızca belge düzenleyicilerine odaklanan dar bir çerçevede sıkışmasını önleyerek, zincirin tamamına nüfuz eden ve risk bazlı işleyişi güçlendiren daha kapsayıcı bir kontrol sisteminin oluşmasına katkı sunmaktadır.

Bu noktada kritik soru şudur:

KURGAN’ın yüksek teknoloji kullanımı, insan muhakemesinin yerine geçebilir mi; yoksa yalnızca bir karar destek sistemi olarak mı kalmalıdır?

Yeni dönemde belirlenen kriterlerin müfettiş kanaatini yönlendirecek ya da diğer bir ifadeyle destekleyecek olması yararlı olarak yorumlasa da, algoritmik karar süreçlerinin hukuki sorumluluğu nasıl etkilediği hâlihazırda tartışma sıcaklığını korumaktadır.

Çok Katmanlı Bir Yapı Olarak SMİYB Düzenleme ve Kullanmanın Yaptırımlar Sistemi

Ceza Hukuku Boyutu

VUK 359 kapsamında hürriyeti bağlayıcı cezalar, SMİYB düzenleme ve kullanma fiilinin en ağır yaptırımı olup, özellikle kullanıcının kastının tespitinin ceza yargılamalarının temel çatışma ekseni olma olgusunu korumaktadır. Gerçek bir mal veya hizmet alımının ispat edilebilmesi hâlinde mükellef beraate ulaşabilmekte, aksi takdirde durumun özelliğine göre 18 ay ile 8 yıl arasında değişen hapis cezaları gündeme gelebilmektedir.

Vergi Usul Kanunu Kapsamındaki İdari Yaptırımlar

SMİYB fiilleri, yalnızca cezai değil; idari açıdan da mali sonuçlar doğurmaktadır: Şöyle ki,

Bir kat veya üç kat vergi ziyaı cezası,

Özel usulsüzlük cezaları,

Mükellefiyet terkin ve yeniden tesisinde teminat yükümlülükleri (VUK 153/A - 160/A),

Meslek odalarına bildirim,

Uzlaşma yollarından yararlanamama,

İzaha davet dışında bırakılma gibi yaptırımlar, çoğu zaman da farklı bir perspektifle cezai yaptırımdan daha ağır etkiler de yaratabilmektedir.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarındaki Doğrudan Etkiler

Basit usulden çıkarılma,

Vergiye uyumlu mükellef indiriminden 5 yıl men edilme,

Transfer fiyatlandırmasındaki ceza indiriminden yararlanamama gibi yaptırımlar mükellefler açısından uzun süreli olumsuzluklar gayet tabii doğurma potansiyelini haizdir.

KDV Alanındaki Dikkate Değer Sonuçlar

KDV iadesi sistematiği, SMİYB riskinin en yoğun yaşandığı alanlardan biridir. SMİYB düzenleyen veya kullanan mükelleflerde söz konusu fiiller neticesinde:

KDV indirimi engellenmekte,

KDV iadeleri rapor şartına bağlanmakta,

Teminat uygulaması ağırlaştırılmakta,

Teminat çözümü inceleme sonucuna endekslenmektedir.

Bu durum, özellikle ihracatçı ve yatırımcı firmalar için likidite ve finansman açısından ciddi kırılganlıkları da beraberinde getirmektedir.

6183 Sayılı Kanunda Teminat İsteme Yetkisi

VUK 359 kapsamındaki her fiil, henüz inceleme başlangıcında dahi olsa 6183 sayılı Kanun uyarınca teminat istenmesine sebep olabilmekte ve bu teminat yükümlülüğü çoğu zaman işletmenin faaliyet sürdürebilmesini de doğrudan etkilemektedir.

Yatırım Teşvik Sistemi Açısından Kritik Yeni Düzenleme

9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile getirilen düzenleme, SMİYB fiilini yatırım teşvik sistemine entegre edilen caydırıcı niteliği haiz yaptırımlardan birine dönüştürmüştür. Buna göre:

SMİYB düzenleyen veya kullanan yatırımcıların teşvik belgeleri iptal edilecek,

Önceden sağlanan tüm destekler (KDV istisnası, indirimli vergi oranı vb.) geri alınacaktır,

Bu durum yatırımın tamamlanmış olup olmamasına bakılmaksızın uygulanabilecektir.

Bu hükmün, yalnızca idari tespitlere değil, mutlaka hukuken geçerli bir rapora dayanması gerektiği yönünde de güçlü bir hukuki zorunluluk bulunmaktadır.

Uygulamada Hassasiyet Arz Eden Durumlar ile İnceleme Süreçlerinde Benimsenen İlkesel Yaklaşımlar

Vergi idaresinin risk odaklı denetim stratejilerinin giderek daha sofistike hâle geldiği günümüzde, hem mevzuatın kapsam ve yoğunluğundan kaynaklanan teknik zorlukların hem de işlem hacmi ve veri çeşitliliği artan ticari hayatın doğal karmaşıklığının, inceleme süreçlerinde belirli temel ilkelerin istikrarlı biçimde uygulanmasını zorunlu kıldığı görülmektedir. Bu çerçevede, uygulamada ortaya çıkabilen bazı kritik durumların, sistemin bütünlüğünü ve mükellef güvenini koruyacak şekilde ele alınmasına yönelik değerlendirmelerimize şu başlıklar altında yer verebiliriz;

Kast Unsurunun Tespitinde Nesnel Ölçütlerin Kullanılması Gerekliliği

Belge düzenleyicisinin hukuki veya fiili durumunun inceleme öncesinde kesin olarak bilinemediği hâllerde, kullanıcı konumundaki mükellef açısından kast değerlendirmesinin doğrudan ve otomatik bir sonuca bağlanmaması; bunun yerine, mükellefin olayın oluşumu sırasında fiilen erişebildiği bilgi kaynakları, kontrol mekanizmaları, iş akışları ve organizasyonel kapasitesi dikkate alınarak çok boyutlu, nesnel ve ölçülebilir kriterler üzerinden değerlendirme yapılması, hem hukuki güvenliğin hem de denetim süreçlerinin öngörülebilirliğinin sağlanması bakımından önem taşımaktadır.

Ticari İlişkilerin Sosyo-Ekonomik Gerçeklik Çerçevesinde İncelenmesi

Alım-satım zincirinin yalnızca belge akışlarına indirgenmeden, sektörün iş yapış biçimleri, ticari ilişkilerin sürekliliği, tarafların ekonomik ve kurumsal nitelikleri, iş modellerinin rasyonelliği ve piyasa koşulları gibi sosyo-ekonomik veriler ışığında bütüncül biçimde değerlendirilmesi; böylelikle zincir içindeki her bir halkaya ilişkin tespitlerin, ticari hayatın olağan akışıyla uyumlu ve sektör gerçekleriyle bütünleşik bir bakış açısıyla oluşturulması konuya ilişkin incelemenin ruhuyla bütünleşiktir.

Mükellefin Bilgi, Belge ve Kontrol Kapasitesinin Somutlaştırılması

İnceleme süreçlerinde mükellefin sahip olduğu teknik bilgi düzeyi, kurumsal yapı özellikleri, belge kontrol sistemleri, personel yetkinliği ve operasyonel süreçlerinin dikkate alınması; bu suretle mükellefe izafe edilebilecek özen borcunun kapsamının, soyut varsayımlardan uzak, somut ve ölçülebilir kriterlere dayanılarak belirlenmesi, hem incelemelerin doğruluğunu artırmakta hem de sorumluluk analizlerinin daha tutarlı sonuçlara ulaşmasını sağlamaktadır.

Risk Sinyallerinin Delil Niteliğinde Değil, İnceleme Başlangıç Kriteri Olarak Değerlendirilmesi

Risk analiz sistemleri tarafından üretilen sinyallerin, hukuki niteliği gereği maddi olgu ve kanıt olarak değil, inceleme süreçlerine yön veren ön değerlendirme araçları olarak ele alınması; bu sinyallerin ancak diğer bilgi, belge ve bulgularla desteklendiğinde analitik değer taşıyacağı anlayışının açık şekilde benimsenmiş olması, hem algoritmik çıktılara aşırı bağımlılığı önlemekte hem de denetim süreçlerinin hukuki çerçevesini güçlendirmektedir.

Veri Analiz Sistemlerinden Kaynaklanan Sinyallerin Mutlak Gerçeklik Olarak Yorumlanmaması

KURGAN ve benzeri veri analiz sistemleri tarafından üretilen göstergelerin, teknik yapıları gereği bir ön değerlendirme vasıtası olduğu, dolayısıyla bu göstergelerin diğer kanıt unsurlarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, sistemsel çıktılara mutlak nitelik atfedilmemesi; denetim sürecinin çok kaynaklı veri yapısına dayanması, uygulamanın doğruluk ve denetlenebilirlik seviyesini açıktır ki yükseltmektedir.

İlkelerin Uygulama Süreçlerine Entegrasyonu ve Sistemin Güçlendirilmesi

Vergi sisteminin güvenilirliğinin, hesap verebilirliğinin ve mükellef nezdindeki meşruiyetinin korunması, yukarıda belirtilen hususların birbirini tamamlayan şekilde uygulanmasına bağlı olup, bu doğrultuda:

Gerçek ticari ilişkinin objektif ölçütlerle tespit edilmesi,

Mükellefin bilgi ve kontrol kapasitesinin somut kriterlerle tanımlanması,

Risk analizlerinin delil değil, deyim yerindeyse inceleme başlangıç göstergesi olarak konumlandırılması,

Yaptırımların orantılılık ilkesi doğrultusunda, kusur ve ekonomik etki dikkate alınarak uygulanması,

Algoritmik süreçlerin şeffaf, denetime açık ve belgelendirilebilir şekilde yapılandırılması,

Tüm inceleme süreçlerinde iletişimin, açıklığın ve mükellef bilgilendirmesinin güçlendirilmesi süreçlerinin profesyonel bir şekilde yapılmaya çalışıldığı üzere anılan bu faktörlerin modern denetim anlayışının zorunlu bileşenleri olarak öne çıktığı değerlendirilmektedir.

Tüm bu yaklaşımlar, sahte belge düzenleme ve kullanımıyla mücadelede sistemin etkinliğini artırırken, iyi niyetli mükelleflerin gereksiz yük altına girmesini önleyen, aynı zamanda ekonomik hayattaki meşru faaliyetlerin kesintiye uğramamasını sağlayan ve ifade ettiği kapsam ve mahiyet itibariyle de rehberlik niteliğini haiz olduğu üzere dengeli bir yapı kurmayı da mümkün kılmaktadır. Bu doğrultuda, Türkiye’de SMİYB ile mücadelede geleneksel yöntemlerin ötesine geçen; veri bilimi, hukuki denetim, davranışsal analiz ve sektör dinamiklerini bir arada değerlendiren yeni dönemin başarısı, inceleme süreçlerinin her aşamasında kast unsurunun titizlikle tespit edilmesi, risk analizlerinin hukuki çerçevesinin net şekilde belirlenmesi ve mükellef haklarının da kurumsal sistemde güçlü biçimde korunması ile bağlantılı olarak sirküle edilmektedir.

SMİYB Düzenleme ve Kullanma Raporlarının Hazırlanması ve Yetkili İncelemeler

SMİYB ile ilgili olarak, KDVGUT’te (IV/A2) yer alan açıklamalar, raporların yalnızca vergi incelemesine yetkili kişiler tarafından düzenlenebileceğini ve bu raporların olumsuz rapor niteliği kazanabilmesi için, mükellefin sahte belge düzenleyip düzenlemediğine veya belgeleri kullanıp kullanmadığına ilişkin tespitlerin detaylı ve çok boyutlu bir araştırmaya dayanması gerektiğini ortaya koymaktadır; bu kapsamda, konuya münhasır VİR, VTR gibi raporlar, mükellefin faaliyetleri, ticari ilişkileri, envanter ve randıman incelemeleri, ödeme ve tahsilat kayıtları, nakliye belgeleri ve Hazine Ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki diğer bilgi ve kayıtlarla desteklenmiş raporlar olup ve bu tespitler, anılan raporlarda açıkça belirtilmeden olumsuz rapor düzenlenememektedir.

SMİYB Düzenleme ve Kullanma Tespitlerindeki Teknik Uygulama

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme ve kullanma fiillerine ilişkin tespit süreçlerinde, özellikle Vergi Usul Kanunu’nun 134 ilâ 140’ıncı maddelerinde öngörülen inceleme ilkeleri ile delil toplama ve değerlendirme standartlarının uygulanmasına yönelik pratikte ortaya çıkan bazı yapısal sorunlar dikkat çekmektedir. Şöyle ki, uygulamada, incelemenin geçmiş yıllara yönelik olarak yürütüldüğü veya zamanaşımı süresinin son dönemlerine yaklaşıldığı durumlarda dahi, düzenlenen Vergi Tekniği Raporlarının (VTR), adı geçen raporun etkisi hassasiyet arz ettiği üzere, kapsam ve içerik itibarıyla faaliyetin fiilen sona erdirilmiş olması, işyerinin kapatılmış bulunması veya mükellefin tespitine yönelik fiziki ve kayıtlı veri kaynaklarının yetersizliği gibi faktörlerin varlığında dahi atıfa münhasır gücünde düzenlendiği gerçeği ciddi önem arz etmektedir.

Bu kapsamda, VTR’lerin –ki sürecin de buna münhasır olması gerektiği üzere- mükelleflerin belge düzenleme süreçlerini dönemsel bütünlük içerisinde ele alan yapısal analizler sunduğu; bu analizlerde adres kayıtları, beyanname verme düzeni, stok–işgücü uyumu, mal teslimine ilişkin fiziki doğrulama envanteri ve benzeri operasyonel göstergelerden yararlanıldığı görülmektedir. Söz konusu raporlarda yer alan tespitler, Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesinde düzenlenen ispat külfeti ve delillerin serbestçe takdiri ilkesine uygun olarak, farklı veri türlerinin karşılaştırmalı biçimde kullanılmasına imkân veren bir çerçevede değerlendirilmektedir. Bu yönüyle VTR formatı, inceleme süreçlerinde dönemler arası tutarlılık analizinin yapılabilmesi ve mükelleflerin faaliyet döngülerinin bütüncül olarak incelenmesi için sistematik bir referans niteliği taşımaktadır.

Dahası bahse konu Vergi Tekniği Raporlarında ortaya konulan veri setleri, SMİYB tespit süreçlerinde kullanılan analiz modellerinin oluşturulmasına katkı sağlamakta ve bu modeller, mükelleflerin belge düzenleme davranışlarının zincirleme veri akışları üzerinden değerlendirilmesine olanak vermektedir. Bu yaklaşım, Vergi Usul Kanunu’nun 134. maddesinde belirtilen “incelemenin amacına uygun her türlü bilgi ve belgenin toplanması” ilkesinin uygulanabilirliğini desteklemekte ve inceleme süreçlerinde kullanılan metodolojinin geniş veri kaynaklarıyla uyumlu biçimde işletilmesine temel teşkil etmektedir.

Bu çerçevede, SMİYB düzenleme ve kullanma tespitlerinde uygulanan raporlama tekniklerinin; delil setlerinin hiyerarşik yapılandırılması, veri bütünlüğünün sağlanması, fiili faaliyet analizlerinin derinleştirilmesi, dönemsel ayrıştırma (periodisation) yöntemlerinin sistematikleştirilmesi, risk göstergelerinin ağırlıklandırılmasına yönelik parametrik modellerin geliştirilmesi ve alternatif doğrulama kaynaklarının inceleme sürecine düzenli olarak dahil edilmesi gibi ölçütler bakımından ele alınması, inceleme süreçlerinin metodolojik altyapısını güçlendirecektir. Bu yaklaşım açıktır ki, vergisel incelemelerin teknik niteliğini artırmakta; idari süreçlerde kullanılan değerlendirme mekanizmalarının daha kapsamlı, veri odaklı ve analitik bir temele oturtulmasına da imkân sağlamaktadır.

KDVGUT Açıklamalarının Uygulamadaki Yeri, Delil Standardı ve Yapısal Uygulama Sahası

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde (KDVGUT), sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (SMİYB) tespitlerine ilişkin olarak öngörülen ve hassasiyetle takip edilen metodolojik çerçeve; mükellefin fiilî faaliyetinin varlığına dair yoklamaların yapılması, ticari işlemlerin ve mal/hizmet akışlarının somut kanıtlarla doğrulanması, ortaklık yapısının ve meslek mensubu (SM/SMMM) ilişkisinin analitik incelemeye tabi tutulması, ayrıca ödeme hareketleri ile taşıma ve sevkiyata ilişkin kayıtların bütüncül bir değerlendirme kapsamında incelenmesi gibi çok aşamalı teknik adımları zorunlu kılmaktadır.

Bu çerçevede, -aksi reaksiyon ekosistemi çizmek istiyoruz burada- şöyle ki örnekse; KDVGUT’te açıkça düzenlenen delil toplama yükümlülüğünün gerektirdiği ölçüde ayrıntılı inceleme içermeyen bu kapsamdaki bir rapor, yargı mercilerince “inceleme derinliği yetersizliği”, “delil zincirinin tamamlanmamış olması” veya “ticari ilişki analizi yapılmamış bulunması” gibi gerekçelerle reddedilecektir. Bu durum da, Tebliğ’de öngörülen metodolojik ilkelerin uygulamada düzenli olarak hayata geçirilmiş olmasının ve SMİYB tespit süreçlerinde delil standardının Tebliğ düzeyindeki normatif yeterliliğinin de sağlanmış olmasının hayati önem sunduğunu gözler önüne sermektedir.

Dolayısıyla, KDVGUT’te yer alan tespit metodolojisinin; yoklama süreçlerinin güçlülüğü ve doğruluğu, mal ve hizmet hareketlerine ilişkin veri doğrulama mekanizmalarının gelişmişliği, ödeme zincirinin bütüncül olarak analize tabii tutulma süreci, ortaklık/muhasebe ilişkilerine ilişkin risk göstergelerinin sistematik biçimde değerlendirmeye tabii tutulduğu bir ekosistemin varlığı ve tüm bu süreçlerin Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesindeki ispat ilkeleriyle uyumlu bir delil hiyerarşisi çerçevesinde uygulanması süreci ile illiyeti uygulanan metodolojinin de ne kadar hassas olduğunu da göstermektedir.

SMİYB Düzenleme ve Kullanma Raporlarının Hukuki Sonuçları, İdari Etkileri ve Uygulamadaki Olasılıklar

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme ve kullanma fiillerine ilişkin olarak düzenlenen raporlar, yalnızca Katma Değer Vergisi iade süreçlerini doğrudan etkileyen teknik belgeler olmanın ötesinde, mükelleflerin lisans, ruhsat, teşvik, ihaleye katılım yeterliliği ve diğer idari süreçlerde karşılaşabilecekleri yaptırım risklerini belirgin şekilde artıran ve idarenin karar alma mekanizmasında yüksek ağırlığa sahip delil niteliği taşıyan raporlar olarak konumlanmaktadır, dolayısıyla konunun diğer perspektifi ticari faaliyete konu belgelerin doğruluğunun da ne kadar önemli olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Şunu açıkça söyleyebiliriz ki, bu kadar geniş etki doğuran raporların, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (KDVGUT) ile Vergi Usul Kanunu’nun delil toplama ve inceleme ilkelerine uygun şekilde tam, eksiksiz ve teknik doğrulukla düzenlenmesi de hayati önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, savunma hakkının kullanılabilirliğini doğrudan etkileyen raporlama süreçlerinin, mükelleflerin alternatif delil sunma, karşı argüman geliştirme ve teknik değerlendirme yapma kapasitesiyle uyumlu bir yapıda tasarlanması da bu noktada önem taşımaktadır. Raporların içeriğini oluşturan veri setlerinin kapsamı, yöntemi ve analitik çerçevesi; inceleme elemanlarınca yürütülen değerlendirmelerde kullanılan delil standardının belirlenmesinde ve mükelleflerin teknik açıklama imkânlarının şekillenmesinde gayet tabii belirleyici bir role sahiptir. Bu nedenle, raporlama süreçlerinde yer alan veri bütünlüğü, yöntemsel şeffaflık ve değerlendirme kriterlerinin açıklığı, hem hukuki güvenlik hem de vergisel süreçlerin yöntemsel tutarlılığı açısından önemli bir referans alanı da oluşturmaktadır.

SMİYB düzenleme ve kullanma süreçlerinde, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde öngörülen tespit mekanizmalarının - mükellefin fiili faaliyet profilinin ayrıntılı analiz edilmesi, ticari işlemlerin karşılıklı doğrulama yöntemleriyle incelenmesi, mal ve hizmet hareketlerinin fiziki ve kaydi deliller üzerinden izlenmesi, ödeme zincirinin teknik veri akışı temelinde değerlendirilmesi ve ortaklık/muhasebe ilişkilerinin risk odaklı modellenmesi - sistematik biçimde uygulanması, raporların metodolojik bütünlüğünü de güçlendirmektedir. Bu yaklaşım, oluşturulan raporların hem delil yapısını hem de hukuki geçerlilik düzeyini destekleyen bütünsel bir inceleme modelinin hayata geçirilmesine de katkı sağlamaktadır.

Bu doğrultuda, mali idare ve vergi incelemesi yürütme yetkisine sahip birimler tarafından SMİYB süreçlerinde mevzuat hükümlerine tam uyumun sağlanmış, raporlama süreçlerinin bilimsel yöntemlerle uyumlu standartlara kavuşturulmuş ve uygulamada kullanılan veri toplama - değerlendirme mekanizmalarının kurumsal ölçekte geliştirilmiş olması; vergi sisteminin bütünlüğü, idari süreçlerin işlevselliği ve vergilendirme süreçlerinin öngörülebilirliği bakımından yapısal bir gerekliliği karşılamaktadır. Bu çerçevenin de sağlanmış olması, hem inceleme süreçlerinin metodolojik altyapısını güçlendirmekte hem de mevzuatın öngördüğü teknik standartların tüm taraflar açısından uygulama birliği içinde hayata geçirilmesini de desteklemektedir.

SMİYB Kullanımı, VTR’nin Süreçteki Rolü ve Mükellef Üzerindeki Hukuki-İdari Etkilerin Değerlendirilmesi

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (SMİYB) kullanımına yönelik inceleme süreçleri, Türkiye vergi sisteminin kayıt dışılıkla mücadele stratejisinde hem normatif hem de kurumsal düzlemde merkezi bir konuma sahip olup, bu süreçler yalnızca teknik nitelikte bir tespit mekanizmasının ötesine geçerek; mükellef haklarının korunmasını, vergi idaresinin kanunilik ve nesnellik ilkeleri doğrultusunda hareket etmesini, ekonomik işlemlerin maddi gerçekliğinin çok boyutlu analizini ve idari karar alma süreçlerinin delil temelli bir metodolojiye dayanmasını sağlayan yapısal bir idari çerçeve sunmaktadır. Bu nedenle SMİYB incelemeleri sahip oldukları kapsam ve çerçeve gereğince de, hukuki güvenlik, mükellef odaklı idari süreç yönetimi, ekonomik faaliyetlerin izlenebilirliği ve vergisel yükümlülüklerin adil uygulanması bakımından çok katmanlı ve yüksek derecede sistematik bir değerlendirme alanı oluşturmaktadır.

VTR’nin İnceleme Süreçlerindeki Konumunun Yapısal Niteliği

Vergi Tekniği Raporları (VTR), SMİYB incelemelerinde kullanılan delil setlerinin, veri akışlarının ve teknik tespit mekanizmalarının yalnızca sınıflandırılması ve kaydedilmesine değil; aynı zamanda bu verilerin inceleme süreçlerindeki metodolojik konumunun tanımlanmasına, analitik çerçevenin kurulmasına ve incelemenin bütüncül bir perspektiften yürütülmesine hizmet eden öncelikli referans dokümanı niteliğindedir. VTR’nin bu yapısal işlevi, ticari ilişkilerin oluşum mantığının, faaliyet döngüsünün, belge düzeninin, sevk zincirlerinin ve mal-hizmet hareketlerine ilişkin kaydi-fiziki verilerin çok katmanlı bir çerçevede analiz edilmesini mümkün kılmakta; böylece delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesinin hem normatif hem de pratik düzeyde daha sağlıklı işletilmesine katkı sunmaktadır.

Bu mahiyetteki anılan raporların, mükellefin bildirimleri ile idarenin teknik tespitleri arasındaki ilişkinin metodolojik olarak açıklığa kavuşturulmasına, mükelleflerin sunabileceği karşı delillerin uygun analitik bağlamda değerlendirilmesine ve inceleme elemanlarının raporlama sürecinde somut veri temelli bir analitik çatı oluşturmasına yönelik işlevi, inceleme faaliyetinin hukuki - teknik bütünlüğünü güçlendiren temel unsurlar arasında da yer almaktadır.

SMİYB Düzenleme ve Kullanma Raporları Arasındaki Metodolojik Bağlantı

SMİYB düzenleme ve kullanma raporları arasındaki metodolojik bağlantı ise, vergi incelemelerinde bütünsellik ilkesinin en somut şekilde göründüğü alanlardan biri olarak sayılabilir. Şöyle ki, düzenleme yönündeki bu raporlar, tedarik zincirinin belirli aşamalarına ilişkin teknik tespitleri, karşı taraf konumundaki mükelleflerin faaliyet profillerini ve belge düzeni sistemine ilişkin değerlendirmeleri içermekte olup, bu raporlarda ortaya konulan veri setleri, kullanım yönündeki analizlerin teknik başlangıç noktası niteliğini taşımaktadır.

Bu nedenle iki raporlama türü arasındaki bağlantının yalnızca veri aktarımından ibaret olmadığı; aksine, dönemsel analizlerin bütünleştirilmesini, delil setlerinin tutarlılığını, faaliyet zinciri içindeki nedensellik bağlarının ortaya konulmasını ve raporlar arası metodolojik senkronizasyonun sağlanmasını zorunlu kıldığı görülmektedir. Bu bütüncül yaklaşım, düzenleme ve kullanım incelemelerinin birbirini tamamlayan iki sistematik aşama hâline gelmesini sağlamakta; böylece inceleme sürecinin metodolojik gücü ve delil yeterliliği artırılmaktadır.

İnceleme Süreçlerinde Usul ve Teknik Standartların Önemi

Vergi incelemelerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından usul kurallarının, teknik standartların ve kurumsal raporlama metodolojisinin birlikte işletilmesi gerekmekte olup, özellikle SMİYB süreçlerinde delil setlerinin çok yönlü niteliği nedeniyle bu gereklilik daha da belirgin bir önem taşımaktadır. Geçmiş dönem veri analizleri, ticari ilişkilerin dönemsel eşleştirilmesi, mal ve hizmet hareketlerine ilişkin fiziki-kaydi doğrulama mekanizmalarının işletilmesi, depo kayıtları ile sevk irsaliyelerinin uyumlaştırılması ve ödeme zincirine ilişkin banka verilerinin metodolojik olarak incelenmesi; incelemenin hem analitik hem de hukuki çerçevesini güçlendiren yapı taşlarıdır.

Bu unsurların sistematik biçimde uygulanıyor olması, raporların yalnızca bilgi derlemesi niteliği taşımasını engelleyerek; delil temelli, karşılaştırmalı, teknik açıdan izlenebilir ve hukuki açıdan değerlendirilebilir bir inceleme modelinin kurulmasına katkı sağlamaktadır. Böylece raporların sonraki idari aşamalarda referans alınabilirlik seviyesi yükselmekte, kurumsal standartların sürekliliği sağlanmakta ve mükelleflerle idare arasındaki iletişim mekanizmaları daha şeffaf ve yöntemsel bir çerçeveye kavuşmaktadır.

KDVGUT ve VUK 3/B Çerçevesinde Delil Setlerinin Değerlendirilmesi

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (KDVGUT) ve Vergi Usul Kanunu’nun 3/B maddesi, mükelleflerin ticari işlemlerinin gerçekliğini ortaya koymaya yönelik delil çeşitliliğinin esas alınması gerektiğini açıkça öngörmekte olup, bu düzenlemeler inceleme süreçlerinde kullanılabilecek delil setlerinin yalnızca klasik belge düzeni unsurlarıyla sınırlı olmadığını; sözleşmeler, sevk irsaliyeleri, depo giriş-çıkış kayıtları, banka hareketleri, ticari mutabakat yazışmaları, taşıma belgeleri gibi çok yönlü delil kaynaklarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Bu normatif temel, hem inceleme süreçlerinde delil bütünlüğünün korunmasına hem de mükelleflerin teknik açıklamalarını destekleme imkânının genişletilmesine katkı sağlamakta; ayrıca incelemelerin maddi gerçeğe ulaşma amacına uygun şekilde yürütülmesini mümkün kılmaktadır. Dolayısıyla KDVGUT ve VUK 3/B birlikte değerlendirildiğinde, delil setlerinin çeşitliliği ve analitik değerlendirme yöntemlerinin kapsamı, incelemenin metodolojik gücünü artıran temel faktörler hâline gelmektedir.

18/4/2025 Tarihli VDK Genelgesi ve Yeni Nesil İnceleme Standartları

Bilindiği üzere, Vergi Denetim Kurulu tarafından yayımlanan 18/4/2025 tarihli Genelge, SMİYB inceleme süreçlerinde raporlama yöntemlerinin ve delil değerlendirme kriterlerinin güncellenmesini, standartlaştırılmasını ve analitik bir sistematiğe oturtulmasını amaçlayan kapsamlı bir düzenleme olmuştur. Genelge ile bilerek - bilmeden kullanma ayrımının somut verilerle desteklenmesi, mal ve hizmet hareketlerine ilişkin teknik doğrulama süreçlerinin genişletilmesi, ödeme zincirinin bütüncül bir veri yapısı üzerinden değerlendirilmesi ve raporların metodolojik bütünlüğü önceleyen kriter setlerine göre yapılandırılması yönünde önemli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu yaklaşım, inceleme süreçlerinde hem kurumsal standartlaşmayı hem de teknik doğruluk seviyesini artırmakta; veri mimarisinin güçlendirilmesine, raporların karşılaştırılabilirliğinin yükseltilmesine ve inceleme süreçlerinin daha öngörülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlamaktadır.

Teknolojik Altyapı, Algoritmik Modeller ve Mükellef Odaklı Yaklaşım

Dijitalleşme, büyük veri analitiği, yapay zekâ destekli risk sınıflandırma modelleri ve otomatik veri eşleştirme tekniklerinin inceleme süreçlerine entegre edilmesi, SMİYB incelemelerinde hem veri yoğunluğunu yönetilebilir hâle getirmekte hem de mal - hizmet hareketlerinin teknik doğrulamasını hızlandırmaktadır. Bu modeller; tedarik zinciri davranışlarını analiz etmek, işlemler arası nedensellik bağlarını tespit etmek, dönemsel verileri eşleştirmek ve risk göstergelerini objektif kriterlerle sınıflandırmak için geniş bir metodolojik alan sunmaktadır.

Ancak bu teknolojik araçların, hukuki çerçeve ile uyumlu, mükellef odaklı ve idarenin kurumsal sorumluluğunu gözeten bir anlayışla uygulanması, inceleme süreçlerinin denge ve bütünlük içerisinde yürütülmesi bakımından kritik bir gerekliliktir. Böylece teknoloji, incelemenin yalnızca hızını değil; doğruluk, izlenebilirlik ve hesap verebilirlik düzeyini de artıran bir unsur hâline gelmektedir.

Sonuç olarak;

SMİYB düzenleme ve kullanma süreçlerinde kurumsal etkinliğin artırılması; delil setlerinin çok yönlü değerlendirilmesi, teknik doğrulama mekanizmalarının sistematik biçimde işletilmesi, raporlama süreçlerinin metodolojik standartlara kavuşturulması, teknolojik araçların hukuki çerçeve ile bütünleştirilmesi ve normatif düzenlemelerin bütüncül şekilde uygulanmasıyla mümkündür. Bu yaklaşımın benimsenmiş olması, vergi incelemelerinin hem analitik kapasitesini hem de hukuki geçerliliğini güçlendirmekte; idari süreçlerin fonksiyonelliğini artırarak vergi sisteminin güvenilirlik, tutarlılık ve öngörülebilirlik ilkeleriyle uyumlu bir yapıya kavuşmasına da katkı sağlamaktadır.