HABER ANALİZ / BIST GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI SEKTÖRÜ

Gerileyen satışlar kiraları artırdı

Konut satışları düşerken, kira gelirleri arttı. Borsadaki 48 gayrimenkul hissesinden 12’si yıllık %140 kazandırdı. Borsada GMYO Endeksi son bir yılda kayda değer bir artış gerçekleştirdi. Gayrimenkul sektöründe yer alan 48 şirkettin yarsı enfl asyonun üzerinde kazandırırken 12 şirketin yıllık getirisi yüzde 140’ın üzerinde bulunuyor. Borsada işlem gören toplam 48 gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketinin ortalama halka açıklık oranı yüzde 31,97. Şirketlerin toplam piyasa değeri ise 418 milyar 641 milyon TL. TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları 2023’te son 9 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 17,5 azaldı. Açıklanan veriler 2023 yılında işletilen AVM’lerden elde edilen kira gelirlerinin arttığını gösteriyor.

Ofis piyasasında ise pandemi sürecinde azalan talep, hibrit çalışma modelinin benimsenmesiyle yeniden artış gösterdi. Özellikle İstanbul’un Levent ve Maslak gibi merkezi lokasyonlarında doluluk oranları yüksek kaldı ve kira gelirleri TL bazında enfl asyonun üzerinde artış kaydetti. Borsada ise en yüksek çıkış Peker GMYO hissesinde gözlendi. Hisse, yıllık yüzde 576 yükseldi. Akmerkez GMYO ve Pera GMYO hisselerindeki artış yüzde 200’ün üzerinde gerçekleşti. Akmerkez GMYO, Vera Konsept GMYO yılbaşından bu yana güçlü performanslarıyla dikkat çekiyor. 2024’te gayrimenkulün gündemi; konut finansmanı, satın alma gücü, teşvikler, deprem güvenliği, kentsel ve yeşil dönüşümü kapsıyor. Sıkı para politikası ile Enfl asyonun düşmesi ve finansman maliyetlerinin azalması bekleniyor, bu da ancak Temmuz sonrası konut satışları ve kira fiyatlarında dengelenme sağlanabileceğine işaret ediyor.

PİYASALARIN NABZI

Borsada yatırımcıların radarında hangi hisseler var?

NEDEN YÜKSELDİ?

● Akdeniz Yatırım Holding(#AKYHO): 18 haftadır küçük adımlarla çıkarak %98,60 yükseldi. ● Doğan Burda(#DOBUR): Bir haftada %55 çıktı, Bollinger’in üzerinde. Dikkat edilmeli. ● Doğuş Otomotiv(#DOAS): Tarihi zirvede. Son 3 ayda %30 yükselişle Bollinger’in üzerinde. ● Alcatel Lucent Teletaş(#ALCTL): 28 Şubat-6 Mart düşüşü sonrası, dört günde %9,62 yükseldi. ● Ak Enerji(#AKENR): Yılbaşından bu yana çıkışı %54’e ulaştı. Yılın zirvesinin %8 altında.

NEDEN DÜŞTÜ?

●Consus Enerji (#CONSE): Halka arzla yükseliş sonrası, sekiz çeyrek yatay, beş haftadır düşüşte. ● Pınar Et Ve Un (#PETUN): On haftalık yükseliş sonrası, iki haftadır kâr satışları yaşandı. ● Tukaş (#TUKAS): Yıllık zirvenin %42 altında, yedi aydır devam eden düşüş, ortalamalara ulaştı. ● SDT Uzay ve Savunma (#SDTTR): Altı haftadır düşüş sürüyor, yıllık zirvenin %29 altına indi.

NE OLDU?

● Deutsche Bank, faiz artırımı için seçimlerden öncesine işaret etti. ● Goldman Sachs, 250 baz puan faiz artışı bekliyor. ● Kakao’da vadeli fiyatlar üç aydan kısa bir süre içinde iki katına çıktı. ● Konut fiyatları Ocak’ta yıllık %68 arttı. ● Irak petrol ihracatında kesinti kararı aldı. Günlük 100 bin varil kesintiye gidilecek. ● Yabancı takas oranı %36,33 oldu. CDS;306;72. ● Yabancı payı 5 gündür sürekli artanlar: KGYO, MERKO, ANSGR, BJKAS, AKMGY, ALKIM, BSOKE ● Yabancı payı 5 gündür sürekli azalanlar: MIPAZ, PKART, HEKTS, KLGYO, IHGZT, PSDTC, KLMSN.

NE OLACAK?

● FED’in faiz kararı öne çıkacak. ● 21 Mart Perşembe günü ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması izlenecek. ● 21 Mart, TCMB PPK Faiz Kararı Toplantısı takip edilecek. ● Mart Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek.

ZEYNEP'E SOR

BÜYÜTMEK Mİ, KATLAMAK MI?

Büyütmek; portföyü kademeli ve düzenli artırmaktır. Uzun vadede, düşük riskle, istikrarlı ve kontrollü tempoyla belli bir getiriyi hedefl er. Katlamak; kısa vadeli, riski yüksek, spekülatif ve dalgalardan yararlanarak hızlı bir kazancı hedefl er.

Paranı ev için biriktiriyorsan yüksek risk alamazsın Birikimini koruyacak fonlara bakmalısın

Uzun vadeciyim. Hedefim ev almak. Param altında. Seçimden sonra fon alıp paramı katlamayı düşünüyorum. Hangi fonlara önerirsiniz./ Mikail Aktaş

Mikail, inşallah birikimini çoğaltır ve istediğin eve sahip olursun. Uzun vadeli hedefin doğrultusunda, seçim sonrası fon almayı düşünmen yanlış olmaz. Ancak paranı “katlamaya” yönelik yaptığın vurgu beklentinin hayli yüksek olduğuna işaret ediyor. Bu da bilerek ya da bilmeyerek yüksek riski göze aldığın anlamına gelir. Bu beklenti ise ev alma hedefinle çelişir bilgin olsun. Tabi ki olabilecek en yüksek kazancı elde etmek istemeni anlarım. Fakat ev almaya niyetliysen elindeki birikimini riske etme lüksünün de olmadığının farkında olman gerekiyor. Ev almak gibi somut bir hedefin varsa, birikimini koruyacak ve istikrarlı bir şekilde büyütecek fonlara yönelmen daha doğru olur. Genellikle, bu tür durumlar için karma fonlar veya dengeli fonlar tercih edilir. Bu fonlar, hem hisse senetlerindeki büyüme potansiyelini hem de tahvil ve diğer sabit getirili menkul kıymetlerin istikrarını birleştirir ve riski dengeler. Tabi senin istediğin çok yüksek çıkışı bu fonlarda bekleme. Öte yandan daha yüksek riski alırım dersen hisse fonları düşünebilirsin. Bunlar arasında yükselen pazarlara ya da belirli bir sektöre yönelik fonların artan riskle birlikte getirisi de yükselebilecektir.

Uzun vadede Teknoloji Endeksinin üzerinde büyüdü. Son dört yılda fi yatı 28 kat arttı.

İndes hakkında görüşleriniz nelerdir? Teknolojilere göre geride kalmış görünüyor. Tahmininizce geleceği ne olabilir? /Kadir Yavuz

Kadir, ele aldığın zaman dilimine bağlı olarak hissenin performansına ilişkin değerlendirme değişir. Boraya haftalık ya da aylık yerine uzun vadeli yaklaşmanı öneririm. Kuşkusuz kısa zaman aralıklarında dalgalanmalardan yararlanarak kazanç elde etme olasılığın var. Fakat kısa vadede kazancın profesyonellik gerektirdiğini hatırlatırım. Eğer günlük tam mesaini borsaya ayıramıyorsan başarılı olma şansın da tesadüfe kalır. Yani kazançtan ziyade zarar olasılığın artar. Bu nedenle borsaya uzun vadeli yaklaş. İndeks Bilgisayar, uzun vadede oldukça güçlü bir performans sergiledi. İçinde yer aldığı Teknoloji Endeksi Mart 2020’den bu yana yaklaşık 16 kat arttı. Aynı sürede İndeks Bilgisayar 28 kat yükseldi. Bu itibarla kısa süreliğine yaşanan dalgalanmaları göz ardı edersek uzun vadede Teknoloji Endeksinden daha güçlü bir çıkış sergilediğini görürüz. Şirket, gelir ve kâr büyümesini koruyor. Son açıkladığı 2023 dokuz aylık dönemdeki kâr artışı yüzde 51,56 seviyesinde. Aynı zamanda düzenli nakit temettü ödemesinde de bulunuyor. Politikada değişim olmaması halinde bu yıl da kâr payı vermesi beklenmeli.

YATIRIM FONLARI

Yatırımcıların yenilikçi fonlara yönelmeleri Robotik Fonlara ilgiyi artırıyor. Bu alanda, Trive ve Ata Portföy’ün robotik teknolojiler üzerine kurulu değişken fonları dikkat çekiyor. Trive Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fonu, %133,86’lık yıllık getirisiyle öne çıkarken, portföy değerini 38,7 milyon TL’ye yükseltti ve yatırımcılarına yüksek bir getiri sağladı. Bu fonlar sektördeki dinamizmi ve yatırımcıların teknolojiye olan güvenini yansıtıyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Emeklilik fonlarında yatırımcı sayısı yüksek olan ve yılbaşından bu yana yüzde 100’ün üzerinde kazandıran fonlar ilgi çekiyor. Allianz Yaşam ve Anadolu Hayat Emeklilik fonlarında hem yatırımcı sayıları yüksek hem de getiriler. 10 fonda toplam 73,6 milyar TL portföy büyüklüğü oluşurken, yatırımcı sayısı 2 milyon 218 bine ulaştı. Yatırımcı sayısı ve getirisi yüksek olan emeklilik fonlarının türlerine baktığımızda karma, agresif, hisse senedi fonlarının öne çıktığını görüyoruz. Öte yandan birikimli değişken emeklilik fonları da listede yer alıyor.

DÖVİZ PİYASASI

Brent Petrol jeopolitik kaygılarla yükseliyor

Petrol fiyatları, Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine insansız hava araçları ile yaptığı saldırılar ve OPEC+ ülkelerinin petrol arzını kısıtlama kararlarına odaklanmaları nedeniyle artış gösteriyor. Ukrayna'nın saldırıları, petrol arzında olası aksamalar yaratma endişesi uyandırıyor, bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Morgan Stanley Brent petrol tahminini 2024'ün 3. çeyreğine kadar 90 dolara yükseltti.

TAHVİL

Tiryaki Agro Gıda, %64 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Tiryaki Agro Gıda, 15 Mart 2024 günü nitelikli yatırımcılara 210.000.000 TL tutarında finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 210.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %56, bileşik faizi ise %64,43’e denk geliyor. 171 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faiz oranı ise yüzde 26,24 olacak. Diğer taraftan 15 Mart tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 46,45 seviyesinde bulunuyor

Tiryaki Agro Gıda'nın çıkardığı bononun yıllık %56 basit faiz oranı Gecelik Referans Faiz Oranının yaklaşık 9,55 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önerdiği faiz oranı, emsalleri ile kıyaslandığında yatırımcısı açısından cazip değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 18 Mart 2024 olurken vade tarihi 5 Eylül 2024 olacak.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GEZİNOMİ SEYAHAT

Kemer’de otel kiraladı. Gelirinin artması şaşırtmaz. Peki kârı artacak mı?

Gezinomi Seyahat, yüzde 100 bağlı ortaklığı Bizzhouse Otelcilik ile Antalya Kemer bölgesinde yeni bir otel kiralaması gerçekleştirdi. 2024 sezonunda başlayacak işletme süresi 10 yıllık olacak. “Club Marakesh Beach Hotel” markası altında işletilecek otelin oda satışları, Gezinomi Seyahat tarafından yerine getirilecek. Kemer, turizm açısından popüler bir bölge olduğundan, otelin açılışı Gezinomi Seyahat’in müşteri kitlesini ve pazar payını artırmasına katkı sunacaktır. Öte yandan Şirket 2023 dokuz aylık dönemde hasılatını %151 artırmasına rağmen kârı %85 geriledi. Düşüşte daha hızlı artan maliye ve giderler etkili oldu.

MONDİ TURKEY

Yorgan gitti kavgası kaldı. Bedelli tamamlandı davası daha yeni başlayacak

Mondi Turkey, Yönetim Kurulu’nun 1 Şubat 2024 tarihli toplantısında aldığı bedelli sermaye artırım kararının iptaliyle ilgili bir davayla karşı karşıya. Bir yatırımcı tarafından açılan davada, yüzde 200 bedelli sermaye artırım kararının iptali istenirken ilk duruşma 27 Mart günü yapılacak. Şirket ilk olarak 13 Kasım 2023 tarihinde bedelli sermaye artırım kararı almış bu karara karşı da iptal davası açılmıştı. Şirketin Yönetim Kurulu ise 1 Şubat günü yeni bir kararla bedelli sermaye artırım kararını revize etmişti. Bunun üzerine alınan yeni karar da dava konusu edildi. Öte yandan davası daha yeni başlayacak olsa da yüzde 200 bedelli sermaye artırım işlemi şubat ayında tamamlandı.

KUZEY BORU

Bu satışlar 2024 hedefine biraz daha yakınlaştırıyor

Kuzey Boru, 15 Mart günü toplam kdv dahil 109.582.840 TL tutarında satış gerçekleştirdi. Tutarların tamamını tahsil etti. Sözleşmeler, başta organize sanayi bölgeleri, Devlet Su İşleri ve belediyeler olmak üzere, Türkiye’deki çeşitli kurumlar ile yapılan proje ve yapım işlerini kapsıyor. Bu sözleşmeler, Kuzey Boru’nun 2024 yılı satış hedefl erine %2,40 oranında katkı sağlayacak ve şirketin sektördeki konumunu güçlendirecek. Satışlar şirketin gelirlerinde ve piyasa payında artışa yol açarken uzun vadeli büyüme stratejilerine de destek olacak. Firma, 2023 yılında hasılatını %38,37 artırırken dönem sonu kârı sadece %8,5 büyüyerek 219,22’ye çıktı.

EKOS TEKNOLOJİ

Yenilenebilir enerji sektöründe konumlanmak istiyor. Arsayı aldı, sıra fabrikada

Ekos Teknoloji, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde, yenilenebilir enerji projeleri için tasarlanan elektrik teçhizatı ve yenilikçi entegre çözüm üretim hatlarına yönelik bir fabrika yatırımı yapacak. Şirket yatırımı gerçekleştireceği 35.736 m2 arsayı daha önce özkaynaklarıyla satın almıştı. Yatırımın birinci fazının 2024’ün dördüncü çeyreğinde tamamlanarak üretime başlaması hedefl eniyor. Bu yatırımın Ekos Teknoloji’nin yenilenebilir enerji sektöründeki gelişimine katkıda bulunması beklenmeli. Şirket, söz konusu girişimle pazardaki konumunu ve rekabetçi avantajlarını daha da iyileştirmek için çaba sarf ettiği anlaşılıyor.

AGROTECH TEKNOLOJİ

Akademiyle iş birliğine gidiyor. Amaç tarımda dijitalleşme. Bir de İTÜ’de ziraat fakültesi olaydı

Agrotech Teknoloji, İTÜ ve İTÜ Teknopark ile yapay zeka odaklı tarım teknolojileri ve gıda mühendisliği alanlarında işbirliği protokolü imzaladı. Bu üçlü protokol, sürdürülebilir ürünler geliştirmeyi ve ülke ekonomisine katkıda bulunacak projeleri desteklemeyi amaçlıyor. İş birliği, yapay zeka destekli tarım teknolojileri ve gıda mühendisliği alanında sektörel dönüşüm ve yenilikçi anlayışa öncülük etmeyi hedefl iyor. Akademi ile sanayinin işbirliği, katma değerli projelerin geliştirilmesine zemin hazırlarken sektördeki dijital dönüşüm çalışmalarına da katkı sağlaması beklenmeli. Bu durum aynı zamanda Agrotech Teknoloji’nin de gelişiminin güçlendirebilecektir.