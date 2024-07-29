Gıdada yıllık getiri %300’lerin üzerinde

Gıda Sektörü hisselerinde ayrışmalar olmakla birlikte BIST Gıda Endeksi’nde ağırlığı yüksek hisselerde getiriler yüzde 300’leri aştı.

Enflasyon ve faizin yüksek olduğu ortamda BIST Gıda Endeksi’ne dahil hisseler yatırımcılara kazandırdı. Sektör endeksinde yer alan ağırlığı yüksek hisselerde getiriler yüzde 300’leri aştı. Ülker Bisküvi yüzde 343 performans ile en yüksek getiriyi sağlayan şirket oldu. Coca Cola İçecek yıllık bazda yüzde 200 yükselirken Anadolu Efes yüzde 198 prim yaptı.

Pozitif ve negatif ayrışanlar

BIST Gıda Endeksi’nde 8 hisse gerçekleştirdikleri çıkışlarıyla öne çıkarken 8 hissenin değeri düştü. Negatif ayrışanlar Tat Gıda, Yayla Gıda, Kristal Kola, Eksun Gıda, Ulusoy Un Sanayi, Söke Değirmencilik, A.V.O.D Gıda ve Tukaş hisseleri oldu. Bu hisselerde yüzde 3 ile yüzde 25 arası değer kayıpları yaşandı. Pozitif ayrışanlar: Tetamat Gıda, Selçuk Gıda, Ülker Bisküvi, Banvit, Coca Cola İçecek, Anadolu Efes, Pınar Su, Ersu Gıda oldu. Pozitif ayrışanlarda 3 hissede yüzde 300’ü aşan getiriler oluştu. Tetamat Gıda %3.506 yükseldi. Selçuk Gıda yüzde 534 prim yaptı. Ülker Bisküvi %343 yükseldi.

F/K Oranında dikkat çekenler

Sektörde F/K oranında dikkat çeken hisseler takip edildiğinde Coca Cola İçecek 11,26 ve Anadolu Efes 7,11 fiyat kazanç oranı ile prim yapmalarına rağmen yatırımcıların radarında olan hisseler arasında yer alıyor. Enflasyon ve yüksek faiz ortamında, gıda sektörü hisseleri yatırımcıların güvenli limanı haline geldi. BIST Gıda Endeksi, güçlü performansı ile yatırımcının ilgisi sürdüğü taktirde ivmesini koruyacak. Veriler, gıda sektörüne yönelik ilginin devam ettiğini işaret ediyor. Bu da sektör hisselerinin cazip bir seçenek olarak bir süre daha odak noktası olmasını sağlayacak.

PİYASALARIN NABZI

BORSADA YATIRIMCILARIN RADARINDA HANGİ HİSSELER VAR?

YÜKSELİŞTEKİLER

■ Enerjisa Enerji (#ENJSA): 7 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 60 yükseldi.

■ Odine Teknoloji (#ODINE): 7 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %66,42 yükseldi.

■ Yiğit Akü (#YIGIT): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir ayda %17,50 yükseldi.

■ Türk İlaç Serum (#TRILC): 6 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 165 yükseldi.

■ Beyaz Filo (#BEYAZ): 5 gündür sürekli yükseliyor. Son bir yılda yüzde 57 yükseldi.

DÜŞÜŞTEKİLER

■ Çelebi (#CLEBI): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %14,38 geriledi.

■ Matriks Bilgi Dağıtım (#MTRKS): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %21,73 geriledi.

■ Beşiktaş Futbol Yat. (#BJKAS): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %9,77 geriledi.

■ Akfen Yen. Enerji (#AKFYE): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %15,28 geriledi.

■ Anadolu Hayat Emek. (#ANHYT): 6 gündür sürekli düşüyor. Son bir ayda %7,68 geriledi.

NE OLDU?

■ Bankacılık sektöründe çalışan sayısı ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre 445 kişi azaldı.

■ Sigorta şirketlerinin prim üretimi yılın ilk yarısında %80,8 arttı.

■ Petrol fiyatları Çin’deki talep endişeleri nedeniyle geriledi.

■ Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,47 milyar dolar arttı.

■ KKM ve katılma hesapları 1,88 trilyon TL’ye geriledi.

NE OLACAK?

■ Dallas Fed İmalat Endeksi verileri açıklanacak.

■ Borsada 11.000 direncinin aşılıp aşılmadığı takip edilecek. ,

■ Çarşamba günü dış denge verileri açıklanacak.

■ Perşembe günü İSO Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri verileri takip edilecek.

■ Cuma günü gözler ABD Tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranlarında olacak.

ZEYNEP'E SOR

BOĞA PİYASASI MI, AYI PİYASASI MI?

Boğa piyasası; yüksek getiri potansiyeli, artan güven, ekonomik büyüme, portföy artışı. Aşırı değerleme riski, düzeltme ve çöküş riski, aşırı güven, spekülatif balonlar.

Ayı piyasası; değer yatırımı fırsatı, risk yönetimi ve değerlendirme, piyasa temizliği. Düşük getiri, azalan güven, ekonomik durgunluk, portföy değer kaybı.

Yurt dışındaki üç iştirakini sattı. İştirakini halka arz edecek.Yatırımlarına kaynak oluşturuyor

Zorlu Enerji için öngörünüz nedir? Nasıl bir gelişim kaydeder? Hisseyle ilgili beklentiniz nedir?/Atakan Çevik

Atakan, enerji sektörü yatırımcılar nezdinde oldukça popüler. Global ölçekte yenilenebilir enerjiye yönelik destekler sektörü her geçen gün daha da büyütürken sektörde yer alan firmalar da bundan payını alıyor. Sektör büyümesini sürdürüyor. Bu noktada güçlü kârlılığa sahip olan firmalar daha ziyade trafo ve santral kuranlarla enerji malzemesi satıcıları olduğunu not etmek gerekiyor. Elektrik üreticileri ise son iki yılda daha güçlü gelir ve kârlılıklar elde etmeye başladı. Söz konusu durum Zorlu Enerji için de geçerli. Şirketin geçtiğimiz yıl geliri azalırken kârı arttı. Son açıkladığı 2024 üç aylık mali dönemde de gelirdeki düşüşü devam etti. Satışları %41 azalırken dönem sonu kârındaki düşüş de %14 seviyesinde. Büyüme yönlü çalışmaları ise dikkat çekiyor. Bu amaçla kaynak arayışları var. Yüzde 100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji’nin halka arz süreci bunun bir parçası. Ayrıca yurt dışındaki üç iştirakini satarken buradan elde edeceği geliri de yenilenebilir enerji projelerinde kullanacak. Bu çerçevede bağlı ortaklığı adına Manisa’daki Alkan-2 Jeotermal Enerji Santraliyle ilgili ön lisansı alması da olumlu gelişmeler arasında yer alıyor.

Geçen yıl zarar açıkladı. Bu yılın ilk çeyreğindeki kâr zayıf kaldı. Daha güçlü kâr elde etmeli

Bosch Fren’in düşüşü durdu mu? Buradan toparlanma ihtimali nedir? / Deniz Karabay

Deniz, Bosch Fren uzun vadedeki yükselişiyle dikkat çekiyor. Mart 2020’de en düşük 11,89 TL’ye kadar gerilerken geçtiğimiz şubat ayında en yüksek 1.385 TL’yi test etti. Hisse, %1.125,47 oranında bedelsiz sermaye artırımı sonrasında gelen satışlarla birlikte geriledi. Geride kalan beş aylık sürede de satışlar devam etti. Fiyatı da her ay biraz daha aşağıya geldi. Şimdilerde de 837 TL bölgesinde ve tutunma çabası öne çıkıyor. Hissenin teknik olarak mevcut seviyede kalabilmesi önemli. Satışların devamı halinde ise daha da aşağıya gelmesi gündeme gelecektir. Hissede satışların durması ise güçlü gelir ve kârlılık ile yakından alakalı bulunuyor. Firmanın 2024’ün ilk çeyreğinde satışlarını %24 artırması olumlu. Bununla birlikte dönem sonu net kârı artmakla birlikte 20,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Daha yüksek bir kârlılığı gerçekleştirebilmesi gerekiyor. Bosch Fren, 29 Temmuz’dan itibaren 19 Ağustos’a kadar fabrikasını bakıma alacak. Bu sürede çalışanların yıllık izinleri kullandırılacak. Düzenli nakit temettü ödeyen şirketin 2023 faaliyet döneminde zarar etmesi nedeniyle kâr payı ödemesi olmayacak.

YATIRIM FONLARI

Yılbaşından bu yana en fazla para girişi olan fonlar, yüksek getiri oranları, geniş yatırımcı tabanı ve net büyümeleriyle dikkat çekiyor. Özellikle İş Portföy İş’te Kadın Hisse Senedi Fonu %89,67 getiri ile 4.743 milyon TL net büyüme sağladı. İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu %94,72 getiri ile 2.978 milyon TL büyüdü. Net büyüme sağlayan fonlar içerisinde İş Portföy Temkinli Değişken Fon ve İş Portföy BIST Teknoloji Fonu da bulunuyor.

EMEKLİLİK FONLARI

Yılbaşından bu yana net büyümede dikkat çeken emeklilik fonları, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Bu fonlar içerisinde en yüksek getiri oranı: Anadolu Hayat Emeklilik Hisse Senedi Fonu, yılbaşından bu yana %83,95 getiri oranıyla en yüksek performansı gösteriyor. Bu fon, yatırımcılarına sağladığı yüksek kazançla dikkat çekiyor. Yılbaşından bu yana net büyüme miktarı 3,608 milyon TL olan fon, 317,226 yatırımcı tarafından tercih ediliyor. En yüksek net büyümede öne çıkan fon, Allianz Hayat Emeklilik Hisse Senedi fonu. Yılbaşından bu yana 7.945 milyon TL n et büyüme kaydederek lider konumda. %68,23 getiri oranıyla da yatırımcılara yüksek kazanç sağlıyor. En yüksek 1 yıllık getiri: Axa Hayat ve Emeklilik Hisse Senedi EYF, son 1 yılda %154,76 getiri sağlayarak bu alanda en yüksek performansı sergiliyor.

DÖVİZ PİYASASI

Dolar Kuru ve TLREF’in Seyri

Dolar/TL 32,93 ve TLREF ise 48,32 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL ve TLREF arasındaki fark 15,40 puan. Bu marj 3 Temmuz’da 20 puana kadar yükselmişti. TLREF’te yaşanacak gerileme dolar kurunun da gerilemesine neden olacaktır.

TAHVİL

Meksa Yatırım, %67,43 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Meksa Yatırım, 25 Temmuz 2024 günü nitelikli yatırımcılara finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 50.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %55 olurken, bileşik faizi de %67,43’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 91 gün vadeli olup ödeme tarihi 25 Ekim 2024 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %13,71 olacak.

%55 YILLIK FAİZ

Diğer taraftan 25 Temmuz tarihli Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,92 seviyesinde bulunuyor. Meksa Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %55 basit faiz oranı, TLREF’in 6,08 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFMKSAE2419 ISIN kodu ile işlem görecek.”

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TÜMOSAN

Rekabet Kurulunun incelemesi sona erdi. Şirket taahhütte bulundu. Ceza gündemden düştü

Rekabet Kurulunun, traktör üretim ve pazarlama sektöründe faaliyet gösteren şirketlerle alakalı soruşturma kapsamında Tümosan ile ilgili incelemesi tamamlandı. Tümosan, pasif satışların kısıtlanmasına ilişkin Rekabet Kurulu›na taahhütte bulundu ve bayilik sözleşmelerinde değişikliğe gitti. Açıklamada, taahhütlerin Tümosan’ın faaliyetlerine olumsuz etkisinin olmayacağı belirtildi. Taahhütle birlikte şirketin pasif satışlardan ceza alma ihtimali gündemden düştü. Diğer iddialar yönünden devam eden soruşturma sürecinde ise Rekabet Kurulu, Tümosan Motor’un rekabeti ihlal etmediği yönünde karar aldı. Bu çerçevede herhangi bir yaptırım söz konusu olmayacak.

ÇAN2 TERMİK

Venezuela’ya yönelik yaptırımları göz önüne alarak iş birliğine farklı bir firma ile devam edecek

Çan2 Termik, Venezuela’daki faaliyetlerine ilişkin strateji değişikliğine gitti. Venezuela’ya yönelik yaptırımların olmadığı dönemde iki firma ile yaptığı ortaklık ve iş birlikleri, yeniden uygulanan yaptırımların getirdiği riskler nedeniyle sona erdirildi. Şirket, Venezuela’daki faaliyetlerini daha verimli yürütmek için OFAC lisansına sahip Denarius Pumping ünvanlı firma ile yürütecek. Uluslararası petrol firmalarıyla güncel kontratları olan ve önümüzdeki yıl da iş hacmini büyütecek olan Denarius’un kendi makineekipman parkı bulunuyor. Çan2 açıklamasında, Denarius’un kendisine sağlayacağı gelir ile Venezuela’daki koşullara yönelik imtiyazlarına dikkat çekti.

TURK İLAÇ

Kamu dışı satışlarını büyüttü. Bununla birlikte yılın ilk çeyreğinde geliri düştü ve zarar açıkladı

Turk İlaç, Nisan-Haziran 2024 döneminde kamu dışı 38 ecza deposu ve 5 sağlık kurumu ile yaptığı anlaşmaların toplam tutarının 96.021.332 TL olduğunu açıkladı. Anlaşmalar kapsamında, Turkfl eks markalı serum ve Diadol markalı diyaliz solüsyonu ürünlerinin satışı gerçekleştirildi. Gerçekleşen tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %91,2 oranında bir artışı işaret ediyor. Satışların önemli bir kısmının tahsilatı tamamlandı ve ürün sevkiyatları devam ediyor. Şirketin kamuya yönelik satışlarının haricinde kamu dışı satışlarda artış gerçekleştirmesi pazardaki payını artırmasını sağlayacak. Firma, 2024’ün ilk çeyreğinde gelirlerini %44 geriletirken zarar açıkladı.

GİRİŞİM ELEKTRİK

Romanya’da şirket kurdu. Yurt dışı gelirlerini artırmak istiyor. Mevcut gelirleri yurt içi ağırlıklı

Girişim Elektrik, yenilenebilir enerji santrali ve yüksek gerilim trafo merkezi inşasında faaliyet göstermek üzere Romanya’da %100 bağlı ortaklığı Gırıshım Electrıc Romanıa’nın kuruluşunu tamamladı. Bağlı ortaklık, Romanya ve çevresinde mühendislik faaliyetleri ve ilgili teknik danışmanlıklarda bulunacak. İştirak kurulmasıyla birlikte, iş geliştirme çalışmalarına başladı. Şirket, Romanya’daki girişimini yenilenebilir enerji sektöründeki varlığını büyütmek amacıyla gerçekleştirdi. Girişim Elektrik, 2024’ün ilk çeyreğinde 2,65 milyar TL gelir elde ederken bunun 269,1 milyon TL’sini yurt dışından sağladı. Gelirleri ağırlıklı olarak yurt içi kaynaklı.

EFOR ÇAY

Bağlı iştirakinin kömür satış bilgisini paylaştı. Halka arz sonrası fiyatının yükseldiği görülüyor

Efor Çay’ın %100 bağlı ortaklığı Efor Gübre, iç piyasada faaliyet gösteren birden fazla firma ile toplam 7.484.100 dolar tutarında Metalürjik kok kömür ve 4.525.000 dolar tutarında Petrokok satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşmalar kapsamında toplamda 12.009.100 dolarlık satış gerçekleşti. Söz konusu satış bedeli güncel kurdan 393,2 milyon TL’ye denk geliyor. Aynı iştirak daha öne de 1.645.000 dolar tutarında satış gerçekleştirmişti. Efor Çay, haziran ayında 14,50 TL’den halka arz olurken kısa sürede hızlı bir çıkış gerçekleştirdi. Şimdilere de halka arzın %59 üzerinde fiyattan alıcı buluyor. Halka arza düşük katılım olsa da sonrasında ilgi yükseldi.