Girdi olmadan çıktı olmaz

Veriyle konuşan sistemlerin çağında, eleştirinin değeri algoritmalar gibi ölçülebilir hâle geldi. Ancak önerisiz eleştiri, kodsuz komut gibidir: sonuç üretmez. Gerçek eleştiri; sistemleri geliştirendir

Geleneksel aynaların yerini artık dijital paneller aldı. Yüzdeki güzelliği, kusuru gösteren cam değil, yüz tanıma algoritmaları… Eleştiri de o algoritmalar gibi işliyor. Doğru veriyle beslendiğinde; sistemi optimize eder. Ancak önerisiz geri bildirim, sinir ağına hatalı veri yüklemek gibidir. Sonuç: çökme...

Yapay zekâ sistemlerinde olduğu gibi, insanda da gelişimin ön koşulu: düzenli güncellenen versiyonlardır. Eleştiri, bu güncellemenin yapı taşıdır. Fakat şunu unutmayalım: önerisiz eleştiri, yalnızca hata log’udur. Çözüm içermez. Anlam üretmez. Sadece sistem yorar, çöp hükmündedir.

SİBER CAĞDA “MÜNEKKİT”, KRİTİK Mİ ÇÖKERTİCİ Mİ?

Her çağın bir hata ayıklayıcısı vardır. Eskiden buna münekkit denirdi. Tenkit kökünden türetilmiştir ve “eleştirmen” anlamındadır. Şimdi ise sistem analisti, kullanıcı testçisi, hata takipçisi… Ama isim değişse de sorun aynı: test mi ediyorsun, yoksa sistemi manipüle mi ediyorsun? Fark burada…

Eleştirinin sinsi hâli, kıskanç kodların arkasına saklanır. Sanal tilki, uzanamadığı algoritmaya “hatalı” dermiş. Kodlayamayan, kodlayanı eleştirir. Bu yüzden sistemler, bu tür sabotajlara karşı dayanıklı yazılmalı. Çünkü her kod, bir niyetin izini taşır. Kısaca, kötü niyetini de kodlayabilir, saklayabilirsin.

2 SORU 2 CEVAP / Sanal eleştiriye dair…

YZ çağında eleştiri bir güncelleme midir?

Evet, eğer doğru yerde, doğru zamanda ve doğru dilde yapılırsa... Eleştiri; bir yazılımın versiyon güncellemesi gibi sistemin gelişimini sağlar. Ancak uyumsuz platformlarda geri bildirim, hata üretir.

Önerisiz eleştirinin zararı nedir?

Bu, kodsuz bir algoritmayı çalıştırmak gibidir. Sadece boş işlem gücü tüketir. Sistem yavaşlar, güven kaybolur, veri bozulur. Önerisiz eleştiri, YZ’ye “sadece hata yapıyorsun” deyip çözüm önermemektir.

not/ ELEŞTİRİNİN DOZU, YAPAY ZEKÂDA AYAR DOSYASIDIR

Yıkıcı geri bildirim, yanlış yapılandırma gibidir; sistemin dengesini bozar. Ama öneriyle gelen eleştiri, en kıymetli veri setidir. Sadece sonuç değil, süreç de önemlidir. Kritik; panik değil, parametrik olmalıdır. Ayrıca koda gömülmüş gereksiz eleştiri, aslında sisteme gizli hayranlık gibi algılanmalıdır.

YZ LÜGATI

Ayna Algoritması: Geri bildirim sağlayan analiz sistemleri

Kodsuz Eleştiri: Öneri içermeyen, çözüme katkı sunmayan geri bildirim

Log Eleştirisi: Sadece hataları kaydeden ama çözüm önermeyen izleme sistemi

Veri Ayıklayıcı: Eleştirinin etik ve faydalı dozunu seçen sistem