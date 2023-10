“Girişimciler, ülkemizin parlayan yıldızları”

⸎ 212, Türkiye’nin ilk Fintek exit’i Iyzico ve ilk unicorn’u Insider’ın ilk kurumsal yatırımcısı. 212 Kurucu Ortağı Ali Karabey, “Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişimi konusunda çok olumluyum. Bizim ilk kurduğumuz fon 30 milyon dolar civarındaydı. Bugün baktığımızda 2020’den bu yana kurulan toplam fonların büyüklüğü 950 milyon dolara ulaşıyor” diyor.

212, Türkiye’nin ilk kurumsal girişim sermayesi fonu. 2011 yılında Ali Karabey ve Numan Numan tarafından kurulan şirketin adı, iki ortağın doğum yerleri olan İstanbul ve kariyerlerini önemli bir bölümünü geçirdikleri New York’un telefon kodu olan “212” den geliyor.

212, Türkiye’nin ilk kurumsal girişim fonu olmasının yanı sıra, Türkiye’nin ilk Fintek exit’i Iyzico ve ilk unicorn’u Insider’ın da ilk yatırımcısı.

Bu kadar çok ilke imza atan 212’nin Kurucu Ortağı Ali Karabey ile Türkiye’deki girişim ekosisteminin gelişimini konuştuk:

Girişimciliğin 3 odağı: Ekip, ürün ve pazar

“Girişimcilik çok uzun ve zorlu bir süreç. Başarılı olan girişimcilere baktığımız zaman en az 5 ile 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Girişimlerde 3 noktaya odaklanıyoruz. Birincisi ekip. Birbirini tamamlayan, eksikliklerinin farkında olan çok iyi bir ekip olması gerekiyor. İkincisi; ürün. Uluslararası pazarlarda rekabet edecek ve sorunlara çözüm üretecek ürünlere odaklanıyoruz. Üçüncüsü ise pazar. Teknoloji yatırımcılığında olmazsa olmazımız, girişimin uluslararası pazarda faaliyet göstermesi. Global piyasalarda büyüyen şirketlere ulaşmak için, bu piyasaların, uluslararası oyuncuların ve rekabetin farkında olan girişimcilerle ilgileniyoruz.”

2020’den bu yana kurulan toplam fonların büyüklüğü 950 milyon dolar

“Türkiye’de 2011 yılında yola çıktığımızda başka bir girişim sermayesi fonu yoktu. İlk fonumuz 30 milyon dolardı, ikinci fonumuz 50 milyon Euro’ya ulaştı. 2023 yılı içerisinde 70 milyon Euro’luk yeni fonumuzu kurmayı hedefliyoruz. Bu zaman içerisinde birçok ilke tanıklık ettik. Şu anda 28 tane yatırımımız, toplamda 90 milyon Euro değerinde yönettiğimiz varlık var. Aynı zamanda rahat durmadık 2022 yılında daha da erken aşama girişimlere yatırım yapmaya karar verdik. Bu alanda önemli bir sermaye boşluğu var. Bu boşluğu doldurmak için girişim sermayesi yatırım fonu Simya VC’yi harekete geçirdik. Simya VC çok daha küçük şirketlere erken aşamada yurt dışına açılmaları için destek oluyor. Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin gelişimi konusunda çok olumluyum. Bizim ilk kurduğumuz fon 30 milyon dolar civarındaydı. Bugün baktığımızda 2020’den bu yana kurulan toplam fonların büyüklüğü 950 milyon dolara ulaşıyor. Biz Türkiye’deki fırsatları erken gördük ve şansımız da yaver gitti. O günden bugüne girişimciye giden yatırım miktarı 30 kattan fazla arttı. Sadece miktarda değil, yatırımlarda da artış var. Dünya birkaç yıldan bu yana değişik zamanlardan geçiyor. Covid-19, enflasyon gibi nedenlerden dolayı yavaşlamalar yaşanıyor. Buna rağmen Türkiye’deki yatırımcılar hala aktifler. 2023’ün ilk yarısında yaklaşık 130 işleme 110 milyon dolar civarında yatırım yaptı. Girişimciler, ülkemizin parlayan yıldızlarından biri. Biz de fonlar olarak onlara destek olmaya çalışan servis şirketleriyiz.”

Kurumsal yatırımcıların oranı artıyor

“Kurumsal yatırımcıları, girişim ekosisteminde daha fazla görmeye başladık. 2022 yılında gerçekleşen 300 yatırımın 116’sı, yani yüzde 30’undan fazlası şirketlere ait. Bu oran, yüzde 20 olan dünya ortalamasının oldukça üzerinde. Öte yandan 2023 yılının ilk yarısında yapılan yatırımların yüzde 15’inin yabancı yatırımcıdan geldiğini görüyoruz. Girişim Sermayesi Yatırım Fonları da (GSYF) hızla gelişiyor. Her iki yatırımdan birinde GSYF yatırımı var. Diğer taraftan kitlesel fonlama da güçlü bir şekilde gelişiyor. Yedi adet aktif kitlesel fonlama platformu var. Dolayısıyla küresel anlamda yaşanan tüm zorluklara rağmen, girişim ekosistemindeki gelişim umut verici.”

Kadın girişimciliğine destekte dünyanın önündeyiz

Yönettiğimiz fonlar kâr amaçlı. Etki fonu değiliz, ama sosyal tarafı pozitif olmayan, insanlığa ya da doğaya pozitif etkisi olmayan bir yere yatırım yapma ihtimalimiz yok. Bugün tüm dünyada etki fonları yükseliyor. Türkiye’de de bu fonların yavaş yavaş yükseldiğini görüyoruz. Özellikle kadın girişimcilere destek olan fonlar var. Kadın girişimciliğine yönelik yatırım az olsa da, Türkiye olarak dünya ortalamasından daha yükseğiz.”

Girişimcilik, ultra maratona benziyor

“Ben herkesin, her canlının hayatta kalma yetisiyle doğduğunu düşünüyorum. Örneğin ilk süt emmekle hayata saldırış başlıyor. Daha sonra kültürel, ekonomik sebeplerden dolayı bunun kaybedildiğini, köreldiğini düşünüyorum. Uzun zamandan beri girişimciliğin sporla benzerliği olduğunu düşünüyorum. Girişimcilik olimpik sporlarla, yani dünya çapında yapılan ve dünyadaki en iyilerin arenaya çıkabildiği ve başarılı olduğu sporlarla son derece yakında ilgili. Örneğin teknoloji tarafında, artık bir girişimcinin ‘Ben Türkiye’nin en iyisiyim’ demesinin bir anlamı kalmadı. Dünya çapında olması gerekiyor. Eskiden sadece maratonlar vardı, şimdi ultra maratonlar var. Girişimcilik dünyasındaki yolculuk da bu ultra maratonlara benziyor. Çok uzun bir antrenman süresi var. Düşüp kalkma riski her zaman var. Tekrar ayağa kalkmak için etrafınızda iyi bir ekip olması gerekiyor. Sabır çok önemli. Sonuçta; çok iyi hazırlanan, sakatlanabileceğinin farkında olup etrafında çok iyi ekipleri her zaman hazır tutan, hedef odaklı insanlar bu yolda iyi gelişmelere imza atıyorlar. Trendyol, Getir, Insider, Iyzico gibi… Bu büyük oyuncuların aslında hepsinin olmazsa olmazı globalde koşmak.”