Girişimciliğin büyüme dönemi fırsatları ve riskleri

Son haftalarda yoğun bir biçimde girişimcilik etkinliklerini izleme fırsatı buldum. Bu sayede Türkiye’de girişimciliğin Türkiye’de hangi noktaya ulaştığını görme fırsatım oldu. Son olarak takip ettiğim Workup’ta, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ilk Workup yapıldığında Türkiye’deki startup’ların aldığı yatırımların tutarı 80 milyon dolar iken 2021 sonunda bu rakamın 1,5 milyar dolara ulaşmasına atıfta bulunarak kat edilen mesafeyi sayısal olarak ortaya koydu. Banka genel müdürlüğünün yanında konuşma metinlerini kendisi yazmayı sürdüren Aran’ın kendisini de bir girişimci olarak görmemiz gerekiyor.

İstanbul’daki Girişimcilik Şubesi açılışında sohbet ettiğimizde, konuşacağı konuyu araştırdığını ve bunun üzerinden konuşma metnini oluşturduğunu söyleyen Aran, aynı yöntemle bir startup da kurabilir. İş Bankası’nın tarihi boyunca yarattığı iştiraklerinin deneyimi de bunun üzerine eklendiğinde çok güçlü şirkete dönüşecek bir veya birden çok startup ortaya çıkabilir. Ancak çözmemiz gereken temel sorun artık bu değil.

Yıllar önce Microsoft ile uluslar arası yarışma için gittiğimiz Yokohama’da Türkiye’de birinci gelen ekibin “What’s your business case?” sorusuna yanıt verip hangi iş ihtiyacını karşıladıklarını anlatamadıkları için sıralamaya giremediklerini daha önce anlatmıştım.

Ali Sabancı ile TOBB Girişimciler Kurulu Başkanı olarak önemli bir girişimcilik etkinliğinin tanıtımını yaptığı dönemde sohbet ettiğimizde, anlattığı modeli sorgulamıştım. Sabancı, yatırımcıların hazır bulundukları masalara gelecek girişimcilerin rahatlıkla kendilerini anlatabilecekleri bir düzen kurduklarını anlatmıştı. Ben de dünyada yatırımcılara ulaşmak “elevator pitch” denilen ve özünde asansörde karşılaşılan yatırımcıyı inmeden önce ikna etmeye dayanan modelle çelişkiye işaret etmiş ve “Bu kadar rahat ortamda yaşayan biriyle çalışmak ister misiniz?” diye sormuştum. O dönemde Esas Holding’in ne kadar zorlu bir çalışma ortamı olduğunu biliyordum.

Sabancı’nın yanıtı, kısa bir süre önce girişimcilerin sabit bir mikrofona gelip konuşma yaptıkları bir startup-yatırımcı buluşması düzenledikleri ancak son anda sunum dilinin İngilizce olacağı ilan edilince startup’ların kaçtığı olmuştu. O dönemde bu tür bir sunumun başarıyla gerçekleştirildiği tek örnek Özyeğin Üniversitesi’ndeki bir etkinlik olmuştu. Bu nedenle startup’ları ürkütmeyecek bir model geliştirilmişti. Kurum adları ve tarihler konusunda çok iyi değilim. Bu yüzden 5N1K tarzında yazamayacağım ama bu sohbeti Pera Palas’taki bir basın toplantısında yapmıştık.

Aradan geçen yıllarda bu sunum ve kendini İngilizce anlatma problemi büyük ölçüde aşılmış görünüyor. Sadece Workup’ta değil, Yapı Kredi’nin FRWRD Günü’ndeki sunumlar da son derece başarılıydı. Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Yakup Doğan’ın ve fintech’lerin geleneksel bankaların (incumbent bank) dönüşmeleri gerektiği konusunda aynı noktalara temas etmesi, vizyon konusunda da bir sıkıntının kalmadığını ortaya koyuyor.

Doğan, çok doğru bir öngörü ile önümüzdeki dönemde yapay zekâya odaklanacaklarını söylüyor. Doğan, “Bir sonraki hızlandırma programımızı AI (yapay zeka) odağında yapmak üzere çalışmalarımıza başlayacağız” derken Aran’ın Workup’ta girişimcilerle birlikte çalışma odaklarına yapay zeka ve oyun olmak üzere iki yeni dikey ekleyeceklerini söylemesi, aklın yolu bir dedirtiyor. Ancak ben yine çözmemiz gereken yeni soruna odaklanmak istiyorum.

■ Hangi heyecan?

Doğan, “Teknolojiyi sahiplenen, bu alanda girişimlerde bulunan ve büyük hayalleri ile odağında başarı olan girişimleri desteklemeye her zaman hazırız” derken benim aklımda bu çözmemiz gereken sorun vardı. Heyecan kaynağı neydi? Herkesin bir exit (çıkış) yapıp zengin olma heyecanı bulunduğunu görüyorum. Ancak birkaç head-hunter arkadaşım geçen sene startup kuranların fikri bulduktan sonra normal hayatlarından taviz vermedikleri için startup’lara CEO aramaya başladıklarını söylemişti. Bu ilgi çekici bir konuydu ama kimse daha fazlasını söylemek istemedi. Bir diğer konu ise, bu startup’ları daha ileri taşıyacak yüksek lisans ve doktora yapmış kişilerle ilgiliydi. Bunların da girişimcilik tarafları eksikti. İTÜ’de kendi öğrenciliğim zamanında asistan olmuş bir arkadaşımızla birkaç sene önce metroda karşılaştığımda, “Bizden proje yapmamızı istiyorlar. Ben bütün hayatımı akademisyenlik üzerine kurdum” diye sızlandı. Ankara’da tanıdığım bir işadamı ile yıllar önce sohbet ederken telefonu çalmış ve kıramayacağı bir dostu, “Bizim çocuk doktorayı bitiriyor. Sizin orada ona bir iş bulabilir miyiz?” diye aramıştı. Bunu daha önce yazmış olabilirim ama tekrar yazmakta yarar var. Annesi aradığı için işe alınan bir doktora sahibinden iş isteneceği zaman annesi ile mi konuşmak gerekecekti. Ya da bu kişi hayatı boyunca kendi başına pırıltılı bir fikir önerecek noktaya gelebilecek miydi?

Bütün bu etkinliklerde seçilmiş startup’ların pamuklara sarılıp sarmalanmış olduğundan endişelendiğim için bu örneği gündeme getiriyorum. Bankaların işin içine girmesi, en azından gerçek ve finansal karşılığı olan girişimlerin ortaya çıkmasını ya da ayrışmasını sağladığı için hoşuma gidiyor ancak büyük kurumların sahip olduğu olanakların startup ekosisteminin sağlıklı kalmasını engellememesi için çok ciddi çaba sarf etmeliyiz.

PÜF NOKTASI

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran ile yıllar önce Kayseri’de benim moderasyonunu yaptığım bir panelde bir araya gelmiştik. Erciyes Üniversitesi’nde yanılmıyorsam Bilişim Kulübü’nün (Bilgisayar Kulübü de olabilir) etkinliği içinde yer alan panelde çok güzel ve aydınlatıcı konuları ele aldıktan sonra ben izleyicilere, “Kayseri’deki sanayi şirketleri ile görüşüp onlara neden sizinle birlikte dönüşüm gerçekleştirmeleri gerektiğini anlatabiliyor musunuz?” diye sormuştum.

Eveleyip geveleyenlerden sonra bir arkadaşımız, “Ama onlar bizim söylediklerimizi anlamıyor ki. Bizimle aynı dili konuşmuyorlar” demişti. İşte bahsettiğim sunum dili sorununun bugün dönüştüğü dil sorunu budur. Herkes kendi dilini anlayan birilerini bularak gemisini yüzdürebildiği için ülkenin gemisini yüzdürmesi için dönüştürmemiz gereken yerleri dönüştürmeden yaşama lüksüne sahip oluyoruz. Bu çok büyük bir risktir. Anlatacağım.