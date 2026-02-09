Gözler Enflasyon Raporu’nda

  1. Ekonomim
Serhat GÜRLEYEN
ABD endeksleri teknoloji hisselerinde seçici tepki alışıyla haftayı güçlü bir yükseliş ile kapattı.  Yarı iletkenler AMD, Broadcom, Lam Research, Nvidia öncülüğünde yükselişte başı çekiyor. Altın madenleri, bankacılık, demir-çelik, enerji, gayrimenkul,  havacılık, otomotiv, sağlık, güçlü yükselen teknoloji dışı hisseler. 

Söz konusu yükseliş Amazon, Google, Microsoft gibi teknoloji devlerinde ağır kayıplara rağmen gerçekleşti. Salesforce, ServiceNow gibi yazılım şirketleri yükselişe katılamadı. Dolayısıyla endekslerdeki hareketi riske yönelme veya riskten kaçıştan çok teknoloji içinde rotasyon veya teknolojiden değer hisselerine yönelme olarak okuyoruz.

 Borsa İstanbul, dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor

Borsa İstanbul, negatif enflasyon sürprizi sonrası dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Banka, gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi faize duyarlı sektörler ile başlayan satışlar endeks geneline yayılmış durumda. Altın madenleri, savunma gibi son dönemde endeksin yükselişine önemli katkı sağlamış sektörlerde barış görüşmeleri ümidiyle yaşanan satış endeksi aşağı çeken diğer bir gelişme.

Ocak ayı enflasyonunun gıda fiyatları kaynaklı yükselmesi beklenen bir gelişmeydi. Ancak mevsimsellikten arındırılmış veriler enflasyondaki artışın gıda ile sınırlı olmadığını gösteriyor. Gerek hizmet gerekse mal enflasyonunda ana eğilim Merkez Bankası’nın hedeflediği patikadan ciddi anlamda sapıyor. Söz konusu eğilim Şubat ayında da devam ederse, enflasyon beklentilerini ve fiyatlama alışkanlıklarını bozarak dezenflasyon sürecine zarar verir.

Merkez Bankası’nın bu hafta perşembe günü yapacağı Enflasyon Raporu toplantısında vereceği mesajlar dezenflasyon patikasının ne derece bozulacağı konusunda ipuçları verecek. Merkez Bankası’nın enflasyondaki yükselişe verdiği tepki şimdilik faiz indirim adımını 100 baz puana düşürmek, yurtdışı borçlanmalarda zorunlu karşılık oranlarını artırmak ve kredi büyümelerindeki sınırları sıkılaştırmak şeklinde oldu.

 Merkez Bankası pembe değil, gerçekçi tablo çizecek

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu toplantısında enflasyonda yükselişin bir defalık, geçici bir olay olduğunu mu savunacak, yoksa risklerin arttığını kabul edip sıkılaşma sinyali mi verecek? Bizce piyasayı sakinleştirmek adına pembe bir tablo çizmek yerine gerçekçi bir değerlendirme yapılacak. Negatif sürpriz yapacak bir şubat ayı enflasyonu Merkez Bankası’nın adım küçültmeye devam etmesine veya faiz indirim döngüsüne ara vermesine yol açabilir.

Merkez Bankası’nın enflasyondaki yukarı yönlü riskleri dikkate alarak adım küçültmesi veya pas geçmesi kısa vadede banka hisseleri üzerinde baskının devam etmesine sebep olabilir. Ancak enflasyonla mücadele için elindeki tüm araçları kullanan bir merkez bankası orta vadede ülke risk primini aşağı çekerek piyasalardaki yükselişi destekleyecektir.

 

