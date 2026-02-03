Grammy’e 48 saat kala bir müzik uzmanının kehaneti

New York Times gazetesinin sabah özetlerini hazırlayan Katrin Bennhold geçen cuma günü özet yazısına şöyle başladı:

“Hayatımda yapmak istediğim pek çok şey var. İzlanda’da tektonik plakalar arasında dalış yapmak. Galce öğrenmek. Kızımla birlikte bir duvar resmi yapmak. Ve New York’ta Jon Caramanica’nın arabasına binip müzik hakkında sohbet etmek.”

POP MÜZİKTE AMERİKAN ÜSTÜNLÜĞÜ DÖNEMİ KAPANDI

Jon Caramanica, New York Times’ın pop müzik eleştirmeni.

Alanında bir efsane olarak kabul ediliyor.

Katrin Bennhold, Grammy ödüllerinin dağıtımına 48 saat kala şu soruyu sormuş:

“Jon, müzik nereye gidiyor?”

Jon Caramanica şu cevabı vermiş:

“Müzikte Amerikan üstünlüğü dönemi sona erdi…”

Benim epeydir gözlemlediğim bir şeydi ama Caramanica gibi bir müzik uzmanının ağzından bu kadar kesin bir ifadeyle duymak çok ilginçti.

MÜZİKTE AMERİKA ÇAĞINI KAPATAN “KÖTÜ TAVŞAN”

Törene 48 saat kala “Bu yıl ödülleri kim kazanır?” sorusuna verdiği cevap da şuydu:

“Bence bu yıl Bad Bunny’nin yılı olmalı…”

Geçen yıl son albümünü dinledikten sonra benim görüşüm de aynen buydu.

Öyle de oldu.

Yılın albümü ödülünü Bad Bunny aldı.

Yani “Kötü Tavşan…”

Pazar’ı pazartesiye bağlayan gece “Yılın Albümü” kategorisinde kazanan ilan edilirken o sohbeti düşündüm.

Bad Bunny’nin DeBÍ TiRAR MáS FOToS albümü, yılın albümü seçilmişti.

ÖDÜL ALIRKEN SÖYLEDİĞİ SÖZ: “ICE OUT”… YANİ DEFOL

Bütün salon ayağa kalkarak onu alkışlamaya başladı.

O ise bir süre başı önde kaldı ve sonra sahneye fırladı.

Üzerinde sade ve şık bir smokin, yakasında çiçek vardı.

Çok kısa bir konuşma yaptı ve söylediği şey şuydu:

“ICE OUT…”

Yani Trump’ın sokaklarda göçmen avlayan, insanları av gibi öldüren vahşi kolluk kuvvetine “Defol git” diyordu.

Tabii herkes bunu “Trump defol” diye okuyordu.

CAROLE KING’DEN JUSTIN BIEBER’E “ICE OUT” KOROSU

Bütün salon ayakta alkışlıyordu.

Masalarda oturan efsane sanatçıların yakalarında da aynı rozet vardı.

Dünya müzik tarihinde satışı 5 milyonu geçen ilk uzunçalar Tapestry’yi yapan; It’s Too Late ve You’ve Got a Friend gibi olağanüstü iki şarkıyı bize kazandıran Carole King, yakasındaki “ICE OUT” rozetiyle alkışlıyordu.

Gençlerden Justin Bieber’ın yakasında da aynı rozet vardı.

Bad Bunny dün sabaha karşı müzik tarihine “Amerikan hegemonyasını bitiren adam” olarak geçti.

YENİ ALBÜMÜNÜN İLK VE İKİNCİ ŞARKILARI HARİKA

Tam bir yıl oldu.

5 Ocak 2025 günü çıktı bu albüm.

O günden beri doyamadan NUEVAYoL adlı şarkısını dinliyorum.

Albümün ikinci şarkısı VOY A LLeVARTE PA PR’yi de çok sevdim.

Şarkı isimlerini böyle tuhaf şekilde yazıyor.

Kimi harfler büyük, kimileri küçük; kelimeler arasında boşluk yok.

Olağanüstü bir Latin ritmi…

Hip hop’la reggae’yi birleştiren yeni bir tarz: reggaeton.

Şarkıları İspanyolca ve şu anda ABD’de ve dünyada streaming platformlarında en çok dinlenen sanatçılar arasında.

BU PAZAR SUPER BOWL YENİ MÜZİK DÜZENİNİN İLK SAHNESİ

Ancak Bad Bunny asıl küresel şovunu bu pazar yapacak.

Çünkü yeryüzünün en büyük spor şovu olan Super Bowl’un devre arası müzisyeni olarak o seçildi.

İlginç bir sosyoloji var artık karşımızda…

Super Bowl, Trump’ın MAGA takımının da en sevdiği spor.

Ama demokratların da sevdiği spor.

Oyuncuların diz çökerek ırkçılığı protesto ettiği yer burası.

Onun için bu şov bir anlamda “Bütün Amerika” şovu.

Ve o sahneye Trump’ın en büyük düşmanlarından biri, üstelik İspanyolca şarkı söyleyen bir insan çıkacak.

Eğer o devasa şov da “ICE OUT” şovuna dönüşürse hiç şaşırmam.

WEST SIDE STORY FİLMİNİN MARIA’SININ MEMLEKETİNDEN

Gerçek adı Benito Antonio Martínez Ocasio…

1994 yılında Porto Riko’nun Vega Baja şehrinde doğdu.

Yani Amerikan pop kültüründe çok büyük yeri olan West Side Story filminin kahramanı Maria’nın memleketinden.

Gençliğinde bir kilise korosu şarkıcısıydı.

SOUNDCLOUD ÇAĞININ EVDE TEK BAŞINA YILDIZLARI

O tam anlamıyla bir SoundCloud sanatçısı.

Yani online müzik paylaşım platformları döneminin yıldızı.

Şarkılarını evlerinde tek başına yapıp platformlara yükleyerek başlayan kuşaktan.

Tıpkı Billie Eilish gibi…

“Evde tek başına müzisyenler…”

Spotify’da birden fazla yıl en çok dinlenen sanatçı unvanını kazandı.

MÜESSES NİZAMA VE LATİN MAÇOLUĞUNA KARŞI BİR ÇOCUK

Bad Bunny tam anlamıyla anti-establishment, yani müesses nizam karşıtı bir çocuk.

Doğduğu toprakların kültürü olan “maço Latin erkek” imajını reddeden bir duruşu var.

Yani o sadece bir şarkıcı değil.

Latin kültürünü küresel pop müziğin tam ortasına yerleştiren insanlardan biri.

Aynı zamanda bir stil ikonu.

BENİM KEHANETİM: GELECEK YIL GRAMMY HAWAİLİ ÇOCUĞUN

Önceki sabaha karşı Grammy sahnesine çıkanlardan biri de Bruno Mars’tı.

Büyük ihtimalle gelecek yıl Grammy’de “En İyi Albüm” adaylarından biri de o olacak.

Geçen yıl Lady Gaga ile birlikte söylediği Die With a Smile en iyi şarkı ödülünü almıştı.

Bu şarkı şu ana kadar Spotify’da 3 milyar 392 milyon kez dinlendi.

KIRMIZI HALIDA TRUMP’IN İFRİT OLDUĞU ÜÇ KADIN

Lady Gaga’nın da sıkı bir Trump karşıtı olduğunu söyleyeyim.

Grammy kırmızı halıdaki elbisesi de harikaydı.

Trump’ı gıcık eden bir başka sanatçı Taylor Swift.

Gece o da oradaydı.

Chappell Roan geçen yıldan da iyiydi.

O da LGBT konusunda Trump’ı delirtenlerden biri.

BRUNO MARS’IN VİRAL OLAN YENİ DANSI SAHNEDE

27 Şubat’ta çıkacak yeni albümü Romantic’in ilk şarkısı olarak yayımlanan I Just Might, şu sıralar sosyal medyanın en viral şarkılarından biri.

Önceki gece sahnede bu şarkıyı da söyledi.

Videoda yeşil elbise vardı, Grammy sahnesinde kırmızıyı seçti.

Vintage dansını taklit eden paylaşımlar yapılıyor.

1985’te Hawai’de doğmuş bir göçmen çocuğu.

Asıl adı Peter Gene Hernandez.

Babası Porto Rikolu Aşkenaz bir Yahudi.

Annesi Filipinli.

BUNLARI GÖRDÜKÇE AMERİKAN HALKINA SAYGIM BÜYÜYOR

Bu sahneleri gördükçe Amerikan halkına olan saygım artıyor.

Trump’ın göçmen politikasına karşı her yerde büyük bir direniş var.

İnsanlar özgürlüklerini ve haklarını korumak için mücadele ediyor.

Ve Amerika’nın müzisyenleri, sanatçıları bu direnişin popüler taşıyıcıları.

1970’lerde Vietnam Savaşı karşıtı direniş de böyle başlamıştı.

Grammy beni yine şaşırtmadı.

Hep söylüyorum:

Müzisyenler cennete gitmeli.

Hele böyle devrimciler…

Banko cennet.