Grammy’nin final listesine İki Türk müzisyen birden girdi

İLK bilgileri birkaç ay önce Berklee College of Music (Boston) mezunu, New York’ta yaşayan müzisyen kızım Sırma verdi:

Berklee College of Music’ten benden sonra mezun olan, film müziği bölümünde Dekan Yardımcılığı görevinde bulunan Esin Aydıngöz, Netflix’te yayınlanan “Wednesday” dizisi için iki müzisyenle hazırladığı The Rolling Stones’ın “Paint it Black” düzenlemesiyle aday oldu.

Mehmet Ali Bey (Sanlıkol) de “A Gentleman of Istanbul” albümüyle Grammy Müzik Ödüllerine aday oldu.

Sırma, bu bilgilerin ardından beklentisini paylaştı:

Mehmet Ali Bey, Grammy’de daha önce de finale kalmıştı. Yine finale kalabilir. Esin’in (Aydıngöz) de finale kalma şansı yüksek.

Kısa süre önce Grammy’de finale kalan müzisyenler açıklandı. Berklee College of Music mezunu iki müzisyenimiz Mehmet Ali Sanlıkol ile Esin Aydıngöz kendi dallarında finale kaldı.

Önce Esin Aydıngöz’den söz etmeliyim.

4 Ağustos 1993’te İstanbul’da doğan Esin, 4 yaşında piyano çalmaya başladı. 2001 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) yarı zamanlı piyano bölümüne kabul edildi. İlköğretim döneminin sonlarına doğru Disney’in “Mulan 2” filmindeki bir şarkının Türkçe dublajı için seslendirme yaptı.

2007 yılında İstanbul Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’ne girdi, 2008’de MSGSÜ yarı zamanlı piyano bölümünden mezun oldu. 2010’da Berklee College of Music’te 5 haftalık yaz dönemi eğitimi aldı. 2011 yılında Aydın Esen’den piyano ve caz teorisi dersleri almaya başladı.

Aynı yıl Hisar Okulları’nın “Liselerarası Müzik Yarışması”da “Tomorrow” adlı bestesiyle ikincilik ödülüne uzandı. 2012’de aynı yarışmada kayak kazasında hayatını kaybeden okul arkadaşı Aslı Nemutlu’nun anısına sözlerini yazıp bestelediği “Dear Snowflake” adlı şarkısıyla en iyi beste ödülünü kazandı.

2012’de Saint Joseph’ten mezun olurken şöyle düşünüyordu:

Hayallerimi gerçekleştirebilmemin tek adresi var, o da Berklee College of Music…

Berklee College of Music’e girdi, film müziği ve çağdaş kompozisyon & prodüksiyon alanlarında çift ana dal, müzikal tiyatro besteciliğinde yan dal yaptı:

Boston Symphony Hall’deki “Yüzüklerin Efendisi” konserinde koro ile sahneye çıktım. Berklee’den Onursal Doktora alan Lionel Richie ve Isley Brothers’ın eserlerine yaptığım aranjmanları onların önünde 7 bin kişilik arenada yönettim.

Arif Mardin ve “Berklee Başarı Bursu”nu kazandı, “Scoring Silent Films”e seçilen 6 öğrenci arasında girdi, Emmy ödüllü öğretim üyesi Sheldon Mirowitz ile birlikte Harold Lloyd’un “The Freshman” filmine müzik yazdı:

Berklee Silent Film Orchestra ile müziğimizi filme senkronize olarak yönettiğimiz turneye çıktım. Okulu “Summa Cum Laude” olarak bitirdim.

Mezuniyet sonrası Disney/Pixar animasyonlarına müzik yazma hayalini gerçekleştirmek üzere Los Angeles’a taşındı:

Facebook’tan attığım bir mesaj sayesinde Disney ACapella’nın müzik asistanı oldum. Bir yıl sonra yardımcı müzik direktörlüğüne yükseldim. Aynı zamanda Morgan-Wixson Theatre ve Hollywood Fringe Festival gibi çeşitli tiyatro ve festivallerde müzik direktörlüğü yaptım.

2019 yılında “The Alliance for Women Film Composers” yönetim kuruluna seçildi:

2021 ilkbaharından beri de bu önemli organizasyonun genel sekreteri olarak görev yapıyorum.

Pandemi sırasında İstanbul’da iken Berklee’nin Film Müziği Bölümünün Başkan Yardımcılığı pozisyonu için başvurdu:

1 Temmuz 2022’de Berklee College of Music’te Film Müziği Bölümü Başkan Yardımcısı oldu.

Esin Aydıngöz’ü kızım Sırma’nın arkadaşı olarak tanıdım. Berklee’deki Film Müziği Bölümü Başkan Yardımcılığı görevini 1 yıl yapıp veda etti. Yeniden Los Angeles’e geçti.

Esin, başarı grafiğine şimdi Grammy Ödülleri’nin “Best Arrangement, Instrumental or A Cappella” dalında Alana Da Fonseca ve Chris Bacon ile imza attıkları eserle finalde yarışmayı da ekledi…

4 Şubat 2023’te Esin’in Grammy Ödülü gururunu yaşamayı bekliyoruz…

2014’te ‘tasavvuf’la finaldeydi, şimdi ‘Turkish Hipster’ diye öne çıktı

MEHMET Ali Sanlıkol adını ilk kez San Grafik’in patronu Deniz Özsezen, 2009 yılında oğlu, şirketin Genel Müdürü, Berklee College of Music mezunu Ülkem Özsezen’le Hürriyet Gazetesi’ne gelip “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” için hazırlanan müzik projesini anlattığında duydum.

Mehmet Ali Sanlıkol, 17 yaşında gittiği Boston’da Berklee College of Music’te caz eğitimi almış, sonra mezun olduğu okulda öğretim üyesi olmuştu. Derken 2010 yılı Eylül ayında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün seyahati çerçevesinde New York’tan Boston’a geçtiğimizde Sanlıkol’la tanışma fırsatı buldum.

Abdullah Gül, Boston’da Türk akademisyenlerle buluşmuş, Sedat Ergin o buluşmada Sanlıkol’u hemen fark etmişti. Birlikte konuşmuştuk. O dönemde Brown Üniversitesi’nde de Türk müziği dersleri veriyordu:

Amerika’da bile caza ilgi giderek azalıyor. Bu yüzden etnik müziğe yoğunlaştım. Türk müziği derslerine Amerikalılar da ilgi gösteriyor. Amerikalı eline kemanı alıp, Türk ezgilerini seslendirmeye çalışıyor. Bu da beni mutlu ediyor.

Harvard Üniversitesi ve College of the Holy Cross & Emerson College’da da dersler veren Mehmet Ali Sanlıkol, 2011-2012 döneminde Boston merkezli “A Far Cry” adlı topluluktan beste siparişi aldı:

Bize İslam dini ve spiritüellik ile ilgili bir eser besteler misiniz? Eserinizi “Dreams & Prayers” adlı programımızda Osvaldo Golijov’un (Yahudi besteci) Beethoven ve Hildegard von Bingen’in spiritüelliği öne çıkaran eserleri ile birlikte icra edeceğiz.

Sanlıkol olumlu yanıt verdi:

Ülkemizde İslam, müzik ve maneviyat denince ilk akla gelen şey tasavvuftur. Tasavvuf üzerine bir beste yapacağım.

Sanlıkol, “Vecd” adlı besteyi hazırlayıp verdi, “A Far Cry” grubu parçanın prömiyerini yaptı. Grup, “Vecd”i 4 eserden oluşan CD’sine de aldı.

Derken 2014 yılı Aralık ayında Sanlıkol’dan mesaj geldi:

“A Far Cry” grubunun albüm çalışması “Best Classical Chamber/Small Ensemble Performance” kategorisinde Grammy ödüllerinde ilk 5’e kaldı. Albümde benim “Vecd” adlı eserim de var.

Mesajında şu noktanın altını da çizdi:

Bu projede Beethoven gibi efsane bestecilerin yanında benim de adımın geçiyor olmasından mutluluk duydum.

Sanlıkol, “Vecd” ile Grammy ödülüne uzanamadı ama “A Gentleman of Istanbul” albümüyle yeniden Grammy Ödülleri finalinde yarışacak.

Sanlıkol, Grammy Ödülleri finaline kalan albümünü şöyle tanımladı:

“Turkish Hipster”, içerisinde geleneksel Brezilya müzikleri, Orta Anadolu havaları ve klasik Osmanlı/Türk müziği gibi çok farklı türleri barındırıyor. Bu yönüyle caza aşina olmayan dinleyicileri de çekiyor.

Ardından ekledi:

Sanırım albüm, “Ben 21. yüzyıla aitim ve gerçek anlamda kozmopolit bir duruşum var” diyebilen dinleyiciyi hedefliyor.

Sanlıkol’un bu kez bize Grammy Ödülü gururunu yaşatmasını bekliyoruz…