GROHE’nin suyu geri dönüştüren duşu 2024 yılında satışa çıkıyor

Banyo çözümleri ve mutfak bataryaları markası GROHE, 2014 yılından bu yana Japonya‘nın önde gelen tesisat ve konut malzemeleri üreticisi LIXIL Group Corporation‘ın bünyesinde faaliyet gösteriyor. Verimli su kullanımına yönelik iddialı hedefleriyle dikkat çeken GROHE, 2030 yılına kadar tüm banyo çözümlerini su geri dönüşümünü sağlamaya hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Geçen hafta Portekiz’de düzenlenen etkinlikte Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika‘dan gelen 90’ın üzerinde medya mensubuna markanın bu yöndeki çalışmaları anlatıldı. Porto yakınlarındaki Albergaria üretim tesisi ve Lizbon’daki deneyim merkezini kapsayan etkinliğe Türkiye’den katılan iki gazeteciden biriydim. Albergaria’daki tesis grup bünyesindeki en büyük fabrikalardan… 1998 yılından bu yana marka için üretim yapıyor. 900 kişinin çalıştığı tesisin bahçesinde günde 1 MW enerji üreten güneş panelleri var. Tesisteki robotların sayısı da dikkat çekici… Örneğin sadece cilalama gibi işlemlerin yapıldığı bölümde 25 robot var. Bu arada tesiste yılda 2.3 milyon mutfak bataryası, 2.5 milyon termostatik kartuş ile 1.5 milyon termostat üretiliyor.

Ziyaretimiz boyunca öne çıkan ürün ise GROHE Everstream oldu. Everstream, kullanıcıların beklediği duş deneyimini, mümkün olduğunca az taze su ve daha az enerji kullanarak sağlamak için tasarlanmış. Grup yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Everstream su kullanımını yüzde 75'e kadar, enerji kullanımını yüzde 66'ya kadar azaltarak 10 dakikalık bir duşla dört kişilik bir ailenin yılda 1.300 eurodan fazla tasarruf etmesini sağlıyor.

Sahada testler başladı, ustalara eğitim verilecek

Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Kullanıcılar normal duşta olduğu gibi duşa taze su ile başlıyor. Şampuan veya sabun kullanımı bittiğinde kullanıcı modu değiştirebiliyor. Bu mod değişiminden sonra drenajda toplanan su bir devreye pompalanarak istenen sıcaklık korunuyor ve su hijyenik olarak arıtılıyor. Kullanımdan sonra, duşu bir sonraki kullanıcıya hazırlamak için temizlik yapılıyor.

Everstream, 2024 baharından itibaren tüketicilerin beğenisine sunulacak. Duş sisteminin sahadaki testleri devam ediyor, 2023 yılının ikinci yarısında da tesisat ustalarına yönelik eğitim programına başlanacak. GROHE, duş çözümlerinin tümünü 2030 yılına kadar su geri dönüşümüne hazır hale getirmeyi hedefliyor.

LIXIL EMENA Lideri Jonas Brennwald, "Geçen yaz Avrupa'da kaydedilen en kurak yazlardan biriydi. Su kıtlığı hepimizi etkiliyor ve bir su teknolojisi sağlayıcısı olarak tüketicilerin fark yaratmasına olanak tanıyan çözümler sunmak bizim sorumluluğumuz. GROHE portföyümüzde su geri dönüşüm teknolojisinin uygulanması, bizi yeni bir sürdürülebilirlik anlayışına doğru yönlendiriyor ve tüm organizasyonumuz için bir kilometre taşı özelliği taşıyor" değerlendirmesini yaptı.

LIXIL International Elektronik ve İnovasyon Ar-Ge Donanımları Lideri David Mainka da “Su kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve aynı zamanda su için ek çevresel değer yaratılması amacıyla en son teknolojileri sağlamak bizim görevimiz. Döngüsel bir ekonomiye doğru çabalarken, döngüsellik de ürünlerimizde çok daha büyük bir rol oynayabilir. GROHE Everstream, mevcut teknolojimizi bir sonraki seviyeye taşıyor“ bilgisini verdi.

Bu arada markanın renk skalası da büyüyor. Phantom Black en yeni renk olarak öne çıkıyor. Mat siyah yeni seri korozyona, solmaya ve çizilmelere karşı daha dayanıklı olacak şekilde geliştirilmiş ve görünür parmak izlerine karşı koruyucu bir özelliğe sahip. LIXIL EMENA Kategori Lideri Benjamin Kraus, “Tüketicilerin son dönemde tasarım konusuna daha fazla önem verdiği görülüyor. GROHE, Phantom Black ile tüketicilere ve profesyonellere yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri bir ortam sağlıyor” dedi.

Hızlı büyüyen Türkiye odak pazarlar arasında yer alıyor

Türkiye’de 30 yıla yakın süredir faaliyet gösteren GROHE’nin Türkiye ve Azerbaycan Lideri Serhat Sabaz, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada şirketin 2019 yılında Türkiye yatırımlarının hızlandığını ve bu kapsamda ilk üretim tesisinin açıldığını ifade etti. Sabaz’ın verdiği bilgiye göre, Türkiye 2019 yılından bu yana GROHE’nin odak pazarları arasında yer alıyor ve son 4 yıldır ortalama yüzde 100’ün üzerinde büyüyor.

Japon LIXIL 150 ülkede faaliyet gösteriyor, 79 fabrikası var

150’yi aşkın ülkede faaliyet gösteren LIXIL‘in yaklaşık 55 bin çalışanı bulunuyor. Her gün bir milyardan fazla insanın hayatına dokunan ürünler üreten LIXIL'ın global üretim ağında 79 üretim fabrikası var. GROHE markası altında çalışanların sayısı 2.600’ü Almanya’da olmak üzere 7 binin üzerinde. GROHE, son 10 yılda 490’ı aşkın tasarım ve inovasyon ödülü aldı.