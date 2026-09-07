Güçlü tarım dışı istihdam şoku ve Ortadoğu’da tırmanan savaş riski

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ABD’de beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi ve Ortadoğu’da tırmanan çatışmalar, küresel piyasalarda temkinli bir haftanın kapısını araladı. Petrolün 100 dolar eşiğine yaklaşması en büyük risk olarak öne çıkarken, Borsa İstanbul’da gözler Fed ve TCMB’nin faiz patikasına çevrildi.

Güçlü ABD tarım-dışı-istihdam verisi ve Ortadoğu’da tırmanan savaş riski ile haftaya başlıyoruz. Beklentilerin çok üzerinde gelen istihdam verisinin piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı oldu. Dolar küçük adımlarla güçlenirken, tahvil ve hisse senetleri sınırlı satıcılı seyretti.

Piyasalarda hakim görüş Fed’in Ekim toplantısında 25 baz puan faiz artırdıktan sonra bir süre beklemesi. İngiltere Merkez Bankası’ndan sene sonuna kadar 25 baz puan, Avrupa ve Japonya merkez bankalarından ise 50 baz puan artış bekleniyor.

Ortadoğu’da saldırıların şiddeti arttı. ABD’nin İran gemilerine karşı saldırısına, İran ABD donanmasına ve ticari gemilere saldırı ile cevap verdi. Hafta sonunda tırmanan çatışmaların piyasa etkisini bu hafta göreceğiz. Brent petrol Ağustos ayı içinde gördüğü dip seviyelerden 17 dolar yükselişle 96 doların üzerinde haftayı kapattı. Eğer çatışmalar devam ederse bu hafta 100 doları aşabilir. Bu senaryoda enerji hisselerinde yükseliş, altın madenleri ve havacılık hisselerinde satış bekleriz.

Borsa İstanbul Fed faiz artışı, küresel tahvil satışı, Ortadoğu'da tırmanan çalışmalar gibi risklere rağmen 14 bin civarında tutunuyor. Fon düzenlemeleri nedeniyle BİST 100-30 hisselerindeki sert satışlara rağmen bankalar ve az sayıda büyük hisse endeksin tutunmasını sağlıyor.

Beklentilerden düşük gelen enflasyon, Enflasyon Raporu toplantısında Başkan Karahan’ın verdiği güvercin mesaj Merkez Bankası faiz indirim beklentilerini güçlendirerek endeksi destekledi. Bilançonun aktif ve pasifi arasındaki faiz duyarlılığı farkı nedeniyle bankalar yükselişte öncü konumda.

Enflasyon verisi sonrası faiz indirim beklentileri öne çekildi. Hakim görüş, Merkez Bankası'nın Eylül toplantısını beklemede geçirdikten sonra, Ekim ve Aralık toplantılarında 100 baz puanlık adımlarla faiz indirim döngüsüne devam etmesi. Orta vadeli tahviller ve bankalar bu süreçte en çok yararlanacak varlıklar.

Orta vadeli programda enflasyon tahminlerinin yukarı çekilmesi, Merkez Bankası'nın reel faiz seviyesini makul seviyelerde tutarak faiz indirmeye devam edeceği görüşümüzü ile uyumlu. Ankara’nın kurumlar tarafından para piyasasında elde edilen gelirlere %10 stopaj getirmesi (!?) bu süreci nasıl etkileyecek göreceğiz. Yatırımcılar vade uzatarak veya yapısal ürünlerle bu süreci yönetmeye çalışacak.

Piyasaların önündeki temel risk Ortadoğu'da sıcak savaş riski nedeniyle petrol fiyatlarının 100 -120 dolar bandına yükselmesi. Bu uç senaryo dolarda güçlenme, tahvillerde küresel satış ile gelişmekte olan ülke varlıklarını vurur. Merkez Bankası'nın Ekim toplantısında faiz indirme senaryosu bir süreliğine rafa kaldırılır.