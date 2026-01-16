Güçlüler güven tazeledi ucuzluk tuzağa dönüştü

Yatırımcılar geride kalan beş yılda zirve korkusuyla dip cazibesi arasında sıkıştı. Piyasa, her defter değerinin altında işlem gören hisseyi kelepir olarak görmezken, satışlarla araya mesafe koymayı ihmal etmedi. Talep görenler gücünü korurken, sadece ucuz olduğu için portföylere eklenenler hayal kırıklığına yol açtı. Portföylerde kazanç kapısını aralayan anahtar, iskonto oranından ziyade yatırımcı güveni oldu. Tüpraş, geçen beş yılda arada düzeltmeler yapsa da uzun vadede yükselişini koruyor. Geçen sürede %1.873 prim yaptı. Dönüşüm Programında taviz vermeyen şirketin nihai hedefi enerji firmasına dönüşmek. Bu kapsamda yatırımlarını hayata geçiren şirket, dokuz aylık dönemde gelirini %25, faaliyet kârını ise %19 düşürse de dönem sonu kârı %21 büyüdü.

Geçen yıl yatayda dalgalı bir seyir izleyen Migros, son beş yıldaysa %1.354 kazandırdı. Perakende sektörünün önemli aktörlerinden biri olan firma, dokuz aylık dönemde satışlarını sadece %7 artırdı ve esas faaliyetlerden zarar yazdı. Dönem sonundaysa kâra dönerken önceki döneme göre %24 kâr azalması söz konusu.

Dibe yakın olanlar

Trabzonspor Sportif, geride kalan beş yılda negatif bölgede kalan yönüyle öne çıktı. Geçen sürede %29 geriledi. Spor sektörünün kâr üretmede zorlanan yapısı hissenin baskı altında kalmasında belirleyici oluyor. Üç aylık bilançosunda da zarar yazmaya devam etti. Vestel, ise Nisan 2024’ten bu yana yaşadığı düşüşle 2022 seviyelerine geriledi. Artan zararın etkisi gözleniyor.

ZEYNEP'E SOR

KİRA MI, BİRİKİM Mİ?

Kira: sabit gelir, kolay erişim, korunma, çeşitlilik, avantaj. Yönetim sorunu, boş kalma riski, mevzuat değişikliği riski, gider baskısı, sınırlı getiri.

Birikim: nakit akışı, esneklik, çeşitlendirme, risk dağılımı, disiplin. Enflasyon baskısı, gelir kesintisi, fırsat kaybı, gecikme, sınırlı getiri.

Çoğunluğa sahip bir teknoloji şirketi kuracak ya da mevcut bir şirkete ortak olacak

Şekerbank’ın teknoloji şirketi kurmasını nasıl okumak gerekir?/ Hasan Yayla

Hasan, Şekerbank’ın aldığı kararı, bankacılık sektöründe son yıllarda belirginleşen yapısal bir yönelimin parçası olarak değerlendirmeli. Bankalar kredi veren ya da mevduat toplayan kurumlar oldukları kadar, dışa bağımlılığı minimize edebilmek adına dijital altyapılarını, yazılım çözümlerini ve veri tabanlı ürünlerini kendi iç bünyelerinde çözme yoluna gidiyor. Şekerbank’ın %50’nin üzerinde ortaklıkla, 2 milyon TL sermayeli teknoloji şirketi kurma ya da bu alandaki bir yapıya iştirak etme kararını dönüşüm arayışının kurumsal adımı olarak görmeli. Bankanın 2025 dokuz aylıkta gelirleri artarken dönem sonunda kârı %8 azaldı.

Geri aldığı payların satışından elde etiği gelir, geçmiş yıl kârları kaleminde sınıfl andırılacak

Arçelik’in sattığı şirket hisseleriyle kâra dönebilmesi mümkün olabilecek mi?/ Berk Güneş

Berk, dokuz aylık dönemde Arçelik, satışlarını %6, esas faaliyet kârını %66 düşürdü. Dönem sonundaysa 6,4 milyar TL zararı yazdı. Firmanın geri alım programı kapsamında aldığı payları satması, faaliyet kârlılığından ziyade özkaynak yapısı üzerinden etkili bir işlem olarak değerlendirmeli. 48 milyon TL nominal değerli payların 108,29 TL baz fiyatla Koç Holding’e satılmasıyla birlikte Arçelik’e 5,19 milyar TL nakit girişi sağlandı. Ancak bu durum kâr hanesine doğrudan yazılan bir gelir yaratmayacak. Tutar geçmiş yıl kârları kaleminde sınıfl andırılacak. Bu da geçmiş yıl kâr kalemiyle toplam özkaynaklarda net bir iyileşme anlamına geliyor.

YATIRIM FONLARI

YUB fonu son bir ayda %10,40 ile ortalama üstü yükseldi

Yapı Kredi Portföy’ün yönettiği Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (YUB), Ağustos 2022’den bu yana işlem görüyor. Şimdilerde 881,7 milyon TL büyüklüğe sahip. Portföyün %97,6’sı hisse senetlerinden oluşurken, para piyasası ve teminat kalemlerinin payı sınırlı tutuluyor. Fon, serbest ve hisse senedi yoğun yapısıyla savunma, bankacılık ve havacılık hisselerinde yoğunlaşan aktif bir yaklaşım izliyor. Son paylaşıma göre portföyünde ASELS, GARAN, THYAO, TCELL ve AKBNK hisselerinin belirgin ağırlığı gözlenirken bu sürede MGROS, ASELS ve THYAO hisselerindeki payını artırdı. Risk seviyesi 6 olan fon, dalgalanmayı göze alabilen uzun vadede fırsat arayan yatırımcılara hitap ediyor. Son bir ayda hareketlendiği gözlenirken fiyatı %11,7 yükseldi. Aynı sürede serbest hisse fonlarında ortalama getirisi 8,9’da kaldı.

TAHVİL

Pınar Et ve Un, %50,36 bileşik faizle 170 milyon TL borçlandı

Pınar Et ve Un, 14.01.2026 vade başlangıç tarihli finansman bonosu ihracını tamamladı. Toplam tutarı 170.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %43,50, bileşik faizi %50,36 olarak belirlendi. 114 gün vadeli ve tek kupon ödemeli bono, 08.05.2026 tarihinde itfa edilecek. Kupona isabet eden faiz oranı %13,59 düzeyinde.

%43,50 YILLIK BASİT FAİZ

14Ocak itibarıyla TLREF %37,65 seviyesinde bulunuyor. Buna göre Pınar Et ve Un’un sunduğu %43,50 basit faiz, TLREF’in yaklaşık 5,85 puan üzerinde yer alıyor. Şirketin belirlediği oran, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcı açısından uygun bir getiri seviyesi olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını destekleyecek. Bono, piyasada TRFPTUN52626 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

GRAİNTÜRK HOLDİNG

2026’ya hızlı başladı. Cirosunun %9’u seviyesindeki anlaşmaya imza attı. Kârı destekleyecek

Graintürk Holding’in bağlı ortaklığı Özova Tarım, yurt içinde yerleşik bir firmayla 8 Ocak günü 30 bin ton (+/-%10) mısır satışı için anlaşmaya vardı. Satış bedeli, yaklaşık 306 milyon TL (+/-%10) seviyesinde bulunuyor. Şirket, satışın 2024 yılı toplam cirosunun yaklaşık %9’una karşılık geldiğini belirtti. Emtialarda tonaj bazlı satışlar, kısa sürede ciroya yansıyan ve nakit üretme kabiliyeti yüksek işlemlerden. Özellikle mısır gibi standart ürünlerde fiyatlama, piyasa koşullarına ve kur hareketlerine duyarlı ilerlemekte. Böylesi anlaşmalar, tarım şirketleri için dönemsel gelir yoğunlaşması yaratabiliyor. Graintürk Holding açısından satış, tek bir işlemle ciroya kayda değer katkı sağlayan bir anlaşma. Nakit akışına etkisiyse teslimat ve tahsilat takvimine bağlı.

BEYAZ FİLO

Sıfır kilometre araç satışında pazarın üzerinde büyüdü. Satışlar %13 artışla 22 bini aştı

Beyaz Filo, 2025 yılı satış performansına ilişkin açıkladığı verilerle Türkiye otomotiv pazarının genel büyüme hızını geride bıraktığını duyurdu. Şirket, pazarın %10,49 büyüdüğü 2025’te kendi sıfır kilometre araç satışlarını %13,31 artırarak, toplam 22.505 adede ulaştırdı. Peugeot, Opel, Citroen, DS, Renault ve Dacia gibi sektörün lokomotif markalarının yetkili satıcılığını yürüten firma, toplam araç pazarındaki payını %1,64’e taşıdı. Otomotiv perakendeciliğinde başarı kriteri, satış rakamlarının artmasının yanı sıra, artışın pazar büyümesine kıyasla nerede durduğuyla ölçülür. Firmanın pazarının ortalama büyüme hızından daha yüksek bir performans sergilemesi, rakiplerinden pazar payı aldığını ve müşteri sadakati ile stok yönetimini doğru kurguladığını gösteriyor.

ALARKO HOLDİNG

Ortağı ile bölüşüme gitti. Paylaşımda elektrik dağıtım ve perakende firmalarını aldı

Alarko Holding, bağlı ortaklığı Alarko Enerji ile Cengiz Enerji arasında enerji varlıklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik ön protokol imzalandığını açıkladı. Buna göre, Alcen Enerji’nin kontrolündeki Cenal Karabiga Termik Santrali’nin Cengiz Enerji uhdesinde, elektrik dağıtım ve satış faaliyetlerini yürüten şirketlerin paylarının ise Alarko Enerji bünyesinde kalmasının öngörüldüğü bir bölüşüm için taraflar arasında mutabakat sağlandı. Enerji sektöründe üretim, dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin ayrıştırılması, şirketlerin odaklandıkları alanlarda daha net gelir ve maliyet yapıları oluşturmasına imkân tanıyor. Alarko Holding açısından imzalanan ön protokol, enerji portföyünde sadeleşme ve netleşme yönünde atılmış bir adım olarak değerlendirilebilir.