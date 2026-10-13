Gümrük Birliği güncellensin, Türkiye ile Avrupa’nın rekabet gücü birlikte artsın

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri ve European Business Summit (EBS) işbirliğinde düzenlenen "II. EU-Türkiye Business Summit" için Brüksel yolundayken, Türkiye-Almanya İş Konseyi ile Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ'ın önerisiyle gündeme gelen çalışmanın paylaşıldığı toplantının notlarına baktım.

Mehmet Ali Yalçındağ, 21 Mayıs 2026 günü DEİK Başkanı Nail Olpak'la birlikte düzenledikleri toplantıda gündeme getirdiği çalışmanın ana konusunu paylaşmıştı:

- Türkiye-Avrupa İş Konseyleri olarak bizim en kısa sürede Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliği sağlama hedefi ve inancıyla bir yol haritası çizmemiz lazım.

Yalçındağ, yeni yol hazırlıkları çerçevesinde önce bazı verileri ortaya koymuştu:

- 2025 yılı itibariyle AB ile ikili ticaretimiz 233 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı. AB ile ticaretimizde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 100 olarak gerçekleşti.

- Türkiye, AB için stratejik ortaktır. Derin bir üretim entegrasyonu söz konusu. 2024 yılı verilerine göre, Türkiye'deki AB ülkeleri yatırım stoku 122.3 milyar dolar.

- Türkiye'den AB ülkelerine giden yatırımlar da 34.2 milyar dolar.

- Gümrük Birliği'nin 30'uncu yılında AB, ülkemizin tartışmasız en büyük ticaret ortağı, AB'nin dünya genelindeki en büyük 5'inci ticaret ortağıyız.

- Avrupa yollarındaki her 10 ticari araçtan 8'inin parçası veya aracın üretimi Türk sanayisinin imzasını taşıyor.

Mehmet Ali Yalçındağ, o gün AB'ye şöyle seslenmişti:

- Yeni dünya düzeni oluşurken, AB ile masayı yeniden birlikte kurmak istiyoruz.

Sonra DEİK'in kurumsal ilişkiler ekibinin bu yılki toplantıyla ilgili ön bilgi notlarını okudum. DEİK Başkanı Nail Olpak, "II. EU-Türkiye Business Summit”

öncesi şu mesajları verdi: