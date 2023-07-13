Gümrük müşavirliği asgari ücretlerine %30 artış geldi

İlhan Bulut

GÜMRÜK MÜŞAVİRİ

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 12.07.2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gümrük müşavirlerinin beklentisi, çalışanların asgari ücretine gelen artışın bir miktar üstünde olması ya da en azından benzer bir oranın gelmesi yönündeydi. Ancak artış, bu oranın altında kaldı. Genel olarak tabloya bakıldığında Temmuz ara zammı %30 olarak belirlenmiş. Bu arada Temmuz ayının başında yayımlanması gereken tebliğ 12 Temmuz’a kadar yayımlanmayarak stresli bir bekleyişe neden oldu. Gümrük Kanunu’na göre gümrük müşavir derneklerince, gümrük müşavirlerinin yapacakları iş ve işlemler karşılığı alacakları asgari ücretleri gösteren Asgari Ücret Tarifesi bakanlıkça uygun görülerek onaylanmak suretiyle uygulamaya konulmaktadır. Umulur ki Asgari ücret tarifesinin, çalışan asgari ücreti ya da benzeri bir standarda bağlanarak sektörün, derneklerin ve ilgili bakanlığın fazla mesai harcamamasına ve aynı zamanda stresli bekleyişlerin önüne geçilebileceğini düşünüyorum.