Gündemimizdeki Suriye…

Suriye ile ilişkiler barışa dek hep gerilimli olacağa benziyor. Aklın yolu, bir kara harekatının olmaması gerektiğini söylüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 toplantısı dönüşünde Suriye’yle ilgili bir soru üzerine, ”Türkiye Körfez ülkeleriyle normalleşti. Mısır’da çözüm noktasında çalışmalar var. Siyasette ebedi olarak kırgınlık, dargınlık, küslük olmaz. (Suriye için) vakti geldiği zaman oturur konuşuruz. Hele hele, Haziran seçimlerinden sonra sil baştan yapabiliriz” açıklamasını yapmıştı.

İstiklal Caddesi’ndeki hain bombalı saldırının ardından, Pençe-Kılıç Harekatı’yla Suriye ve Irak’ta terör mevzileri bombalandı, 89 hedef vuruldu. Kara harekatı başlatılacağı söylenmeye başladı. Bunun üzerine Rusya ve Amerika’dan harekatı durdurmamızı isteyen açıklamalar geldi.

Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, ‘’Türkiye’ye itidal çağrısı yaptıklarını’’ belirterek,” Türk ortaklarımızı aşırı güç kullanmaktan kaçınmaları için ikna ettiğimizi umuyoruz” açıklamasını yaptı. ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde bulunmasının da istikrarsızlığa neden olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda hava saldırılarının bölgeyi istikrarsızlaştırdığını öne sürdüler. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “ABD Suriye’yi istikrarsızlaştıracak her türlü askeri eyleme karşı olmaya devam ediyor. Bu saldırının IŞİD’le mücadele hedefi üzerine yaptığı etkiyle ilgili endişelerimizi Ankara’ya duyurduk” açıklamasını yaptı.

Rusya ve Amerika’dan yapılan açıklamalar Türkiye’ye, ”Kara harekatı yapma!” anlamına gelen uyarılar niteliğinde. Bu dönemde Suriye, gündemimizde kalmaya devam edecektir.

Dileğim, barışın öne çıkarak, karşılıklı sorunlara çözüm bulunması, evlerini terk etmek zorunda kalmış Suriyelilerin huzur ve barış içinde ülkelerine/evlerine dönmeleridir. Gündemdeki Suriye için beklentimiz bu olmalıdır…

Bakalım bu uyarılar bizi kara harekatı yapmaktan vazgeçirecek mi?…

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