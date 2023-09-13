Güneş enerjisi jeopolitik enerji haritasında kilit bir aktör

Gökçenur ATAMAN - Enerji Yatırımları Danışmanı

Yenilenebilir kapasite ilavelerine yönelik genel eğilim, küresel enerji krizi ve politika desteğinin etkisiyle son yıllarda sürekli olarak yukarı yönlü bir seyir izliyor. Güneş enerjisi artık orta vadede yerel enerji güvenliğini sağlamanın temel aracı olarak geniş çapta kabul görmektedir. Son fosil yakıtların yol açtığı enerji krizi sırasında, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Avrupa Birliği'nin Rus gazına bağımlılığını azaltmada güneş enerjisinin kritik rolünü vurguladı. AB Güneş Enerjisi Stratejisi, güneş enerjisini kıtanın Rus gazından kurtulma çabasının 'kral'ı olarak adlandırdı. Bu tür jeostratejik değerlendirmeler diğer enerji ithalatçısı ülkeler için de geçerli oldu.

Güneş enerjisi, 2022'de eklenen küresel enerji üretim kapasitesine hakim olmaya devam etmişti ve yenilenebilir enerji kaynakları arasında bir yıl daha zirvede yer aldı. Önümüzdeki yıllarda da güneş enerjisinin hızla ilerleyeceğinden her zamankinden daha fazla eminiz. Fakat ne kadar hızlı olacağı, daha basit izinlerden ve daha güçlü şebeke kapasitelerinden desteklenen güneş enerjisi depolamalı hibrit çözümlere kadar, bu büyümeyi sağlamak için gereken düzenleyici ortama bağlı olacaktır. 2022'de 1 TW'nin üzerinde toplam güneş enerjisi kapasitesine ulaşmışken, artık 2030 yılına kadar yıllık TW ölçeğinde bir pazar potansiyeli bekleniyor. 2022'de, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı önemli tedarik zinciri bozuklukları ve enflasyon baskısı, güneş enerjisinin seviyelendirilmiş elektrik maliyetinde on yıldan fazla bir süredir artışa neden oldu. Ancak bu, maliyet rekabeti açısından bir zorluk teşkil etmiyor; güneş enerjisi, yeni fosil yakıtlardan ve nükleerden önemli ölçüde daha ucuz olmaya devam ediyor ve ürün fiyatlarının düşmeye başlamasıyla büyük ölçüde yakın zamanda kriz öncesi seviyelere dönmesi öngörülüyor. Tartışmasız dünya lideri güneş enerjisi pazarı olan Çin ‘in 2023'ün ilk çeyreğinde güneş enerjisi kapasitesinin 228 gigawatta ulaştığı belirtilirken, mevcut kapasiteye 379 gigawatt daha eklenebileceğini ve böylece kapasitenin ABD'nin üç katına ve Avrupa'nın neredeyse iki katına çıkarılabileceği belirtildi. Bunların dışında Çin, dünyanın önde gelen güneş paneli tedarikçisi konumuna gelerek son yıllarda küresel güneş paneli maliyetlerini ciddi oranda düşürdü. Bu potansiyel kapasitenin neredeyse tamamı, Çin hükümetin 14. Beş Yıllık Planının (2021-2025) bir parçasıdır ve küresel rüzgar filosunu neredeyse yarı yarıya ve büyük ölçekli güneş enerjisi kurulumlarını %85'in üzerinde artırmaya yeterlidir. Güneş Enerjisi Endüstrileri Birliği (SEIA), ABD'deki güneş enerjisi endüstrisinin bu yıl rekor düzeyde 32 gigawatt (GW) yeni kapasite kurmayı beklediğini ve politika kaynaklı kısıtlamaların projelerin gerisinde kaldığı 2022'ye kıyasla %52 artacağını öngörüyor. ABD'deki toplam işletme güneş enerjisi kapasitesinin bugün 153 GW'tan 2028 yılına kadar 375 GW'a çıkmasının beklendiği tahmin ediliyor.

2022'deki pazardaki güçlü genişleme, rekor sayıda büyük ölçüde gelişmiş güneş enerjisi pazarının oluşmasını sağladı. En az 1 GW kuran ülkeler olan GW ölçekli güneş enerjisi pazarlarının sayısı 2021'de 17'den 2022'de 26'ya sıçradı. 2023'te 32 GW ölçekli güneş enerjisi pazarının, 2024'te 39 ve 2025'te en az 53 olacağını öngörülüyor. Türkiye ‘ye bakıldığında güneş enerjisi kurulu gücü 10 bin 196 MW’a ulaştı. Güneş kurulumlarının 8 bin 727 MW’ını lisanssız güneş kurulumları oluştururken, 1469 MW’ını lisanslı güneş kurulumları oluşturdu. Coğrafi konumu nedeniyle yıllık toplam 2.741 saat (günde 7,5 saat) güneş ışınımı süresiyle mükemmel bir güneş enerjisi potansiyeline sahip olan Türkiye bu doğal kaynaktan yararlanmak için yenilenebilir enerji karışımındaki payını artırmaya yönelik çeşitli politika ve programlar geliştirdi. Artan güneş enerjisi üretimi, ülkede toplam yenilenebilir enerji üretiminin de artmasına neden oldu. Açıklanan Ulusal Enerji Planı’na göre 2035 yılına kadar güneş enerjisinin 53bin megawatta çıkarılması hedefi var. Üretime katkısı yüzde 10 olacağı ve kurulu güçte de 5,5 katlık büyüme bekleniyor. Bu ciddi bir yatırım anlamına geliyor. Paris Antlaşmasını kabul etmiş olunması, iklim değişikliği ve bu anlaşmanın hedefleri kapsamında ısınma hedefini yakalanması gerekliliğini doğuyor. Her yıl yaklaşık 3 bin 500 megawatt kapasitenin devreye alınması gerekiyor. 2022 yılında, COP27 iklim zirvesinde Türkiye, sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar her zamanki seviyelerin yüzde 41 altına indirme ve 2053 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma stratejisini açıklamıştı. En yüksek emisyonları sağlamak için güneş enerjisi sistemleri gibi temiz enerji teknolojilerinin kullanılması zorunlu olacaktır. Dolayısıyla güneş enerjisi pazarında proje kurulumlarında bir artış görülecektir. Türkiye, güneş enerjisinde büyük ölçekli yere monteli projeler ve çatı üstü güneş enerjisi projeleri gibi güneş enerjisi projelerinin yükselişi nedeniyle güneş enerjisi kurulu kapasitesinde artan bir eğilime tanık oldu. Konut ve ticari enerji tüketicileri üreten tüketicilere dönüşüyor, güneş panelleri entegre yapı malzemeleri haline geliyor ve akıllı şehirler, depolama ve dijital çözümlerle birlikte küçük ölçekli dağıtılmış güneş enerjisini benimsiyor.

Birçok alt-ulusal aktör Kaliforniya'nın yeni inşa edilen evlerde güneş enerjisi kurulumlarını zorunlu kılma örneğini takip etti ve Almanya çeşitli bölgelerde çatı üstü PV yetkileri oluşturdu. Sonuç olarak, çatı üstü güneş enerjisi pazar gelişimine ilişkin tahminler iyimser olup, çatı üstü segmentinin 2023 için istikrarlı bir payı koruyacağı öngörülmektedir. Uzun vadede, 2024'ten itibaren, Çatı üstü güneş enerjisi kullanımı, hizmet ölçeğine yönelik izin verme sorunlarının daha iyi yönetileceği ve daha düşük ürün fiyatlarından ve merkezi fosil ve nükleer enerji üretimi emsallerine göre artan maliyet avantajından yararlanacağı için biraz düşebilir. Bununla birlikte, büyük ölçekli güneş enerjisinin payı 2022'deki %51'den 2027'de %57'ye çıkacak olsa da, mutlak anlamda çatı üstü güneş enerjisi pazarının önemli ölçüde genişleyerek 2022'deki 118 GW'tan 2027'de 268 GW'a ulaşması bekleniyor. Arazi ve çatı üstü güneş enerjisi sistemleri için yeni kapasite tahsisinin yanı sıra hibrit enerji santrallerinin, elektrikli araç şarj altyapısının ve depolama teknolojilerinin benimsenmesi, güneş enerjisinin kurulu kapasitesini artırdı. Önümüzdeki dönemde işletmeye alınabilecek güneş enerjisi kapasitesi miktarı ne olursa olsun, güneş santrallerinin kapasite faktörleri dikkate alındığında azalabilecek arz-talep marjını yönetebilmek önemli olacaktır. Bu çerçevede, batarya depolama ve yeni taban/esnek kapasite gibi elektrik sistemine ilave esneklik sağlayabilecek faktörler, enerji arz güvenliği, elektrik şebekesinin ihtiyaçları, maliyetler, büyüme hızı perspektifinden değerlendirilecektir.

Ekonomik zorluklara rağmen ve 2023'te de deneyimlediğimiz gibi, ürün fiyatlarındaki olası düşüşler ile teknolojinin sunduğu çok sayıda fayda sayesinde önümüzdeki yıllarda güneş enerjisine önemli bir talep olacak. İklim değişikliği durumu hükümetlerin radarında kalmaya devam ederken, iklim felaketi olayları tekrar tekrar hatırlatılırken, enerji güvenliği güneş enerjisini desteklemek için oldukça güçlü bir argüman. Talep, tüm değer zinciri boyunca güneş enerjisi üretim kapasitelerinin devam eden devasa genişlemesiyle desteklenecek. Ek kapasitelere yoğun yatırım yapan yerleşik üreticiler ve pazara birçok yeni oyuncu giriyor. Küresel ticaretteki sürtüşmeler ve güneş enerjisinin enerji bağımsızlığı için önemli bir teknoloji olarak giderek daha fazla tanınması ışığında yerel üretim merkezlerine verilen önem artacaktır.