Güneş ufuktan şimdi doğar, büyüyelim arkadaşlar

Refah üretmeyen büyüme, şişmekle eşdeğerdir. İstihdamı artırmadığı gibi gelir dağılımını daha da bozar. Üstelik üretmek ve ürettiğini satmak zorunda olan Türkiye’nin yarınını fazlaca riske atar

1- SORUN: Enflasyonsuz büyüyen bir Türkiye… Rüya gibi… Ufuktan doğacak bir güneş bekleniyorsa ancak böylesi bir umuda sarılabilir insan... Umut; her şeydir ama asla bir yöntem değildir. Yöntemsiz umut; boş bir hayaldir. Kaldı ki bir ulusa verilecek en büyük zarar onu bir umudun içine hapsetmektir.

2- ETKİSİ: Son büyüme rakamlarına bakıyoruz. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi %2,5 büyüdü. Büyümeye en yüksek katkıyı 3,5 puanla hane halkı tüketimi verirken sanayi üretimi daraldı, net dış ticaretin büyümeye negatif katkısı genişledi. Belli ki bu yıl büyümeden umut kesme riski yükselmiş.

BASKILANAN TÜKETİM BÜYÜTTÜ, DESTEKLENEN ÜRETİM DARALDI

3- ÇÖZÜM: Bu ne yaman çelişkidir ki Orta Vadeli Program ile muradımız tüketimi kısmak ve üretimi zıplatmak iken tam tersi tecelli etti. Böylece büyüme baskılanan tüketimden gelirken üretim daralmaya başladı. Sorulması gereken hayati soru şudur: Biz nerede, neyi, niye yanlış yapıyoruz?

4-YÖNTEM: Türkiye, üretmek ve ürettiğini satmak zorunda olan bir ülke. Bunu yıllar ve dünyaya ispat ettik zaten. O halde neden ülkenin fabrika ayarlarıyla oynuyoruz? Bize en az %5’lik büyüme lâzım. Hatta bahtına talip olduğumuz ülkelere yetişmek için %7 gerekiyor. Kalkınmanın da yolu bu zaten…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Büyümeye dair…

Büyümenin kalitesi?

Elbette kötü. Zira üreterek ve ürettiğini satarak değil, tüketerek büyüyebiliyoruz. Bir bakıma ekonominin göbeği, bebek değil, gaz barındırıyormuş. Buna büyüme değil, şişme diyebiliriz.

Enflasyon boyutu?

Yönetim, ekonomiyi yanlış yerden soğutmayı seçti. Üretimi daraltan politikalar yüzünden enflasyon inemedi hatta “kamuflasyon” sebebiyle artmaya başladı. Oysa enflasyon ancak üreterek çözülebilir.

not/ 12 silindirli performans arabasıyız ama 6 silindiri boşta

Genç nüfus kartını harcadık, hızla yaşlanıyoruz. Çalışma çağındaki her 100 kişiden 30’u, ailesinin kaynaklarına mahkûm, ev genci durumunda… Umudu kestikleri için iş aramıyorlar, eğitim talepleri de yok. Oysa bu dinamizmi üretime yönlendirebilseydik, çok farklı ufuklara doğru yol alıyor olurduk.

KÖTÜ BÜYÜME LÛGATI

Kötü büyüme: Jobless or ruthless growth. Toplumsal refahı artırmayan, gelir adaletini bozan

Ekonomik şişme: Makroekonomik verilerin iyileşmediği, değerlerin şiştiği, enflasyon tarlası olma hali

Tüketim histerisi: Ürettiğinden fazlasını tüketmek, kazandığından fazlasını harcama tuzağına düşmek

OVP: 3 yıllık planlarımızın vaadi refahı artırmak iken uygulamada bir kesime kaynak aktarmanın adı