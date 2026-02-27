Güney Kore çipi tercih etti, biz betonu…

Ülkemizin kaynaklarını aktardığımız Türkiye Varlık Fonu, eğer sanayimizi küresel rekabete eriştirmek için kullanılmıyorsa, acaba neye ve kimlere hizmet ediyor? Halka, sanayiciye yaramadığı kesin

İnsanın tercihi ne ise kaderi de öyle şekilleniyor. Kader gayrete âşıktır ve gayretine ve hayretine dikkat etmeli insan… Hayata baktığın pencere, seni ona taşıyacak yolu da şekillendiriyor. Misal hayata beton gözlüğüyle bakarsan, çipine dahi betonun bileşenlerinden “çakıl” adını koyarsın…

İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısındayız. Konuk, Varlık Fonu (TVF) yöneticisi… Başkan Erdal Bahçıvan; sanayimizin röntgenini aktarıyor; “Sanayimiz halen ağırlıklı olarak düşük ve orta-düşük teknolojiye dayalı bir yapıya sahip.” Varlık Fonu, bu yapıyı iyileştirmiyorsa, ne işe yarıyor acaba?

TÜRKİYE VARLIK FONU ACABA ÜLKEYE NE FAYDA SAĞLIYOR?

TVF’nin temel amacı; “ulusal değer ve varlıkları, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek şekilde değerlendirmek…” Bu hedef doğrultusunda TVF’nin uzun vadeli bakış açısı, güçlü bilançosuyla sürece eşlik etmesi sanayimiz için önemli bir kaldıraç işlevi görecek. Ama fonun aklı ve niyeti burada değil.

Gayret ve hayret… Bir zamanlar hayretimiz; Güney Kore mucizesine dairdi. 50 yıl önce başlangıç çizgimiz fert başına 400 $ idi. Onlar 50 bin $’a ulaşırken biz orta gelirde patinajdayız hâlâ… Sormadık ki “Güney Kore’yi mucizesine taşıyan neydi ve hangi tercihleri, hayretleri ve gayretleri vardı…

İKİ SORU İKİ CEVAP / Çipsizliğe dair…

Biz neden betonu tercih ettik?

Çünkü inşaat sektörü üzerinden ekonomiyi kalkındırıp sanayinin katma değerini uzaya taşıyacağımızı sandık. Çip, uzay, robot gibi yarının işleriyle uğraşanları küçümsedik, binlercesini yurt dışına kaptırdık.

Kore neden çipi tercih etti?

Çip üreticilerine vergi muafiyeti getirdi ve 2,8 milyar $’lık vergi gelirinden vazgeçti. Yetmedi, varlık fonu üzerinden milyarlarca dolar sektöre aktardı; Yeter ki çip yarışında dünyadan kopulmasın diye…

not/ Çipsizlik, üretimde teknolojide çapsızlıktır

Çip neden önemli? Çip yerine betona odaklanırsan betonun olur. Çipe odaklanırsan akıllı şeyler üretir, savunmanı ele güne teslim etmez, katma değerini artırır, zengin ülkeler arasına girersin. Çip işinde çakıldan ötesini görmek, bu açıdan hayati önem taşıyor. Çipsizlik; üretimde derin çapsızlıktır.

ÇİP LÛGATI

Yarı iletken: Çip dâhil tüm endüstriyi tanımlıyor ve dijitalleşme dahil tüm ileri teknolojilerin temeli

Çakıl: Donanımını ithal edip yazılımını ürettiğimiz ilk çipimiz ve adını da beton bileşeninden koyduk

TVF: Türkiye Varlık Fonu. Şu ana dek ülkeye ne fayda ürettiğini anlayamadığım, bütçe dışı kaynaklar

İleri teknoloji: Sanayimizin dönüşmesi gereken katma değer düzeyi ama TVF’nin derdi dahi değil.