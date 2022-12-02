Güngör Uras’ın söylediği, Epson’ın yaptığı

Epson Başkanı ve CEO’su Yasunori Ogawa ile 4 Ekim’de telekonferans ile bir görüşme gerçekleştirdim. Böylece pandeminin hayatımıza kazandırdığı bir teknolojiden faydalanmış olduk. Biz kısaca Epson diyoruz ancak Ogawa’nın 1988’de katıldığı şirketin tam adı Seiko Epson Corporation. 2022’de 80’inci yaşını kutlayan Epson, yazıcılardan projektörlere, robotlardan giyilebilir cihazlara kadar uzanan bir ürün portföyü için teknoloji geliştiriyor ve ürünlerinde kullanıyor.

Şirketin kurumsal tanıtımında yer alan bir cümle dikkatimi çekti: “Her yerde insanların yaşamlarını zenginleştiren sürdürülebilir bir gelecek yaratarak topluma ve gezegenimize hizmet etmeye devam edeceğimize söz veriyoruz.”

Tamamlayıcı cümle ise, “Epson, Suwa Gölü kıyılarında doğanın ihtişamından ortaya çıktı. Bu ekosistemle olan bağlantımız işimizi teşvik ediyor” şeklindeydi. İşin bir yanında doğa ile bu bağlantı yer alırken diğer yanda 8,5 milyar euro değere ulaşan ve vaadini yerine getirmek için Ar-Ge’ye günde 1,14 milyon euro yatırım yapmaya dayanan bir iş modeli bulunuyor.

Bu, sürdürülebilirlik yaklaşımını gürbüz (robust) şirket yapısı ile bütünleştirmeye dayanan Epson modelini incelemeyi gerektiriyor. Bu incelemeye, Ogawa ile görüşmemizden değil, Güngör Uras’a saygı kitabında Uras’ın kendi imzasını taşıyan “Sanayileşmenin ve büyümenin önündeki engeller” başlıklı makalesini okuyup notlar çıkararak başladım. İlerleyen bölümde bu notlardan faydalanacağım ama Ogawa’nın söyledikleri ile başlamak istiyorum.

2020’de başkanlık ve CEO’luk görevini devralan Ogawa, 2021’de Epson 25 Renewed adı altında açıkladıkları uzun vadeli kurumsal bakış açılarını anlatırken, “Bu vizyon içinde kurumsal hedefimizi, sürdürülebilirliği sağlamak ve toplumlara zenginlik katmak olarak ifade ettik. Bunu inkjet yazıcı, ticari yazıcılar, projektörler, imalat ve life-style alanlarındaki inovasyon ile gerçekleştiriyoruz” ifadesini kullanıyor. Epson, bu hedefi gerçekleştirirken çevresel sürdürülebilirlik, dijital dönüşüm ve iş ortakları ile çalışma anlamına gelen birlikte yaratma (co-creation) olmak üzere üç alana odaklanıyor.

Bu inovasyonun finansmanında ise, şirketin farklı pazarların gelir üretme dinamiklerine dayanan entegre modeli kullanılıyor. Ogawa, Epson 25’te faaliyetlerini olgun işler, hızlı büyüyen işler ve yeni işler olarak üç başlık altında toplayan Epson’ın bu kesimlere dayanan iş modelini, “Epson büyüme konusunda sorumlu bir yaklaşıma sahip. İş portföyümüzü çok dikkatli yönetiyoruz. Olgunlaşmış pazarlarda kâr etmeye ve bu kârı gelişmekte olan pazarlarda yatırım olarak değerlendirmeye odaklanıyoruz. Geleneksel faaliyet alanlarımız yazıcılar ve projektörler; gelişmekte olan işlerimiz ofis alanları ve üretimdeki robotlar; yeni işlerimiz ise, sensörler ile algılama ve çevre” olarak açıklıyor.

Ogawa, bunu daha anlaşılır hale getirmek için bir örnek veriyor: “Mürekkep püskürtmeli yazıcılarda Epson’ın teknolojisinin çevre için iyi olduğunu düşünüyoruz. EcoTank yazıcılarda, kartuşlu yazıcılara oranla çok daha az sarf malzemesi yer alıyor. Ofislerde yaygın olarak kullanılan lazer yazıcıların inkjet yazıcılarla değiştirilmesi durumunda, daha az ısı ve dolayısıyla daha az enerji kullanan ve daha az parça değiştirilmesi gerektiğini anlatıyoruz.”

Zincirleme tepkime

Güçlü olduğu alanda geliştirdiği teknolojiden kâr elde eden şirket, bunu Ar-Ge’ye aktararak gelişmekte olan pazarlar ve yeni işler için teknoloji geliştirme konusunda güç oluşturuyor. Kısa dönemli kârdan ziyade uzun dönemli iş çevrimine odaklanan Epson, müşteriye değer sunan ürün sağlamanın kâr getireceğine inanıyor.

Bu ifadenin tamamlayıcısı, ürünlerinin metalaşmasına izin vermemek. Ogawa, “Epson’ın bütün ürünleri Sho Sho Sei adını verdiğimiz ve verimli, kompakt, hassas (precise) olma özelliklerine sahip teknolojilere dayanır. Biz, Epson’ın orijinal teknolojisinin bizi rakiplerden ayrıştıracak kadar iyi olduğunu düşünüyoruz”” diyor.

Evlerde iyi olan Epson yazıcıların gelişmiş mürekkep püskürtme teknolojisi EcoTank, gelişmekte olan bir alan olarak ofislerde kendisine yer ararken Ogawa’nın “commercial industrial production” olarak adlandırdığı alanda da sürdürülebilirlik ekseninde yeni bir iş yaratmayı hedefliyor. Bu, sınai ölçekte ticari mal ya da emtia üretimini içeriyor. Ogawa, “Tekstil baskısında yeni bir iş yaratabileceğimiz düşünüyoruz. Tekstilin ve tekstildeki baskının Türkiye’de büyük bir sektör olduğunu biliyorum. Geleneksel analog baskı yöntemini dijitale dönüştürdüğünüzde atık performansını iyileştirip çevre için çok daha iyi bir etki yaratabiliyoruz” diyor.

Benzer bir durum, Epson’ın güçlü olduğu projektör alanında da karşımıza çıkıyor. Ogawa, “Çok farklı pazarlar için projektörler geliştirdik. Herkes ofis projektörlerinden haberdar ancak biz eğitim ve evler için de projektör geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bazı projektörler sinema salonlarında kullanılabilecek büyüklükte görüntü üretebiliyor ve bunlar internete neredeyse anında bağlanabiliyor. Çok geniş bir ürün yelpazesine sahibiz” diyor. Belki de sinemanın geleceğine işaret eden bu ifadelerin diğer yanında minik bir küp şeklindeki Epson EpiqVision Mini EF12 Smart Streaming Laser Projector adlı ürünün ister duvarda ister tavanda izlemeye olanak tanıyan inovasyonu var.

Epson bu iş modeli ile Güngör Uras’ın kendisine saygı için basılan kitabının girişinde yer alan makalesindeki şikayet noktalarının aşılmasının canlıı örneği olarak karşımızda yer alıyor.

Püf Noktası

Güngör Hoca, “Sanayilemenin ve büyümenin önündeki engeller” başlıklı makalesinde Türkiye’nin yüksek teknoloji kullanılan değerli ürünler ortaya çıkarıp ihraç etmesinin önünde imtiyaz ve iltizamın yarattığı engellerin yanında yapısal sorunlara da değiniyor.

KOBİ’lerin yüksel teknolojili ürün geliştirmek için gereken insan kaynağını finanse edemeyeceğini belirtirken bu kapasiteye sahip büyük işletmelerin ürün ve pazar çeşitlendirme konusunda başarılı bir karneye sahip olmadığına dikkat çekiyor. Yeni pazarlar söz konusu olsa bile, büyük şirketlerin ihracatının aynı ürünlerin daha fazla satılmasına dayanmasından yakınıyor.

Ogawa ile konuşurken, sanki Uras’da yanımızdaymış ve Ogawa benim kadar onun sorularına da yanıt veriyormuş gibi hissettim.