Güven yoksa beklenti de yönetilemez

İletişimini DİRİ ve DURU yaparsan güven ortamı yeşerir. Ardından beklentileri yönetebilirsin. Her vaadi boş çıkan bir iktidarın beklentiyi yönetmesi düşünülemez zira halkı yalanlarıyla kandırmıştır

Sevgiliye; 3 vaat et, 4 ver. Senden iyisi yoktur. Yine aynı sevgiliye; 10 vaat et, 8 ver, senden kötüsü yoktur. Üstelik 8, 4'ün 2 katı olmasına rağmen... Buna, beklenti yönetimi diyoruz. Ekonomideki karşılığı şu; "önce beklenti oluştur ve sonra bu beklentiyi yöneterek istediğini yaptır."

Dünya, çeyrek yüzyıldır beklenti yönetimini, (expectation management), yalnızca ekonomide değil, siyaset, sosyoloji ve yönetimde de uyguluyor. Vaat edilen geleceğin benimsenmesi ve toplumun bu beklentilere uyması, iletişim devriminin de katkısıyla, "kullananın elinde", mucizeler doğurabiliyor.

İŞE GÜVEN OLUŞTURARAK BAŞLA

Beklenti yönetiminin gücü ve enerjisi, bunu yöneten kuruma duyulan güven ve itibardan besleniyor. Gerek şart bu "güven"dir. Yeter şart ise "beklentinin" hayatın pratiğiyle çelişmemesidir. Aklı dışarıda bırakan hiçbir beklenti, sürdürülebilir olamadığı gibi işe de yaramıyor. Güven yoksa bekleme boşuna.

Beklenti yönetimi, sadece sevgililerin ilişkilerini iyi tutması için yoktur. Çalışan için beklenti yönetimi, görev tanımını (çok çalışmak ve kaytarmamak) abartıldığında önem kazanır. İşe 9'da gelmesi beklenen çalışan, bunu abartır sürekli 7'de gelirse, herkes gibi 9'da işe geldiğinde "geç kalmıştır."

İKİ SORU İKİ CEVAP / Beklentiye dair…

Yönetici beklentiyi yönetmeli mi?

Evet. Aynı şirketin tepe yöneticisi, çalışanından daha fazla beklenti yönetimi ustası olmak zorundadır. Neticede onlarca, yüzlerce çalışanın kurumdan, kendisinden, hayattan, kariyerden beklentileri vardır.

Kent yöneticisi ne yapmalı?

Kentin lideri, hemşerilerinin beklentilerine "doğru dozda" karşılık veremez ise, ağzıyla kuş tutsa, yaranamaz. Nicesi, güven üzerine inşa ettiği beklenti yönetimiyle yeniden seçilmiş, sevilmiştir.

NOT

FED; “BEN VERİYE BAKARIM” DERKEN, TCMB; “BEN SARAYA BAKARIM” DEMEMELİ

Ekonomi yönetimi ve özellikle Merkez Bankası’nın göstereceği tutum çok önemlidir. Eğer piyasa sizin sözünüze güveniyorsa, hiçbir politika enstrümanı kullanmadan dahi kuru denetler, fiyat istikrarını sağlarsınız. Kaldı ki FED; “ben veriye bakarım” derken TCMB; “ben saraya bakarım” dememelidir.

BEKLENTİ YÖNETİMİ LÛGATI

Algı: İnsanların zihnine bir öykü veya bir düşünceyi yerleştirme sürecidir, medya bunu yapar

Olgu: Algı ile oluşturulan düşüncenin gerçekle yüzleşmesidir. Olgu, daima algıyı düzeltmiştir

Vaat: Toplumları, kitleleri, müşteri veya çevreyi, bir beklenti içine hapseden ödüller yumağı

Umut; Her şeydir ama asla bir yöntem değildir. Büyük kötülük, birini bir umudun içine hapsetmektir

