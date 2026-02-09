  1. Ekonomim
  Atılım MURAT
  Güvenli limandan kumar masasına

Güvenli limandan kumar masasına

Atılım MURAT
AYKIRI FİNANS

Değerli metal fiyatlarındaki baş döndürücü savrulmalar, bu emtiaların güvenli liman algısını hırpalayarak, ortamı şans oyununa dönüştürdü. Sert dalgalanmaların olduğu dönemlerde, yatırımcılar birikim yapmakta zorlanırlar. Belirsizlik arttıkça üreticiler de tedirgin olurlar. Yeraltından çıkarılmamış cevherleri, bugünkü fiyatlar üzerinden ileri tarihli sözleşmelerle satmak isterler. Kısacası piyasadaki volatilitenin yani oynaklığın gevşemesi elzemdir. Bu da hemen gerçekleşmeyebilir.

Fiyat düşüşleri yalnızca kâr satışlarından kaynaklanmadı. Fed'in dümenine Kevin Warsh gibi şahin görüşlere sahip bir ismin geçmesi, kurumun bağımsızlığına dair soru işaretlerini şimdilik giderdi. Metal borsalarındaki teminat artışları da coşkunluğun düşmesine yardımcı oldu. Piyasanın rasyonel fakat kısa vadede riskli bir zeminde olduğunu belirteyim. Aslında yaşananlar, zayıf ele sahip yatırımcıların elendiği ve varlıkların daha dayanıklı kurumsal yapılara geçtiği temizleyici bir fırtına olarak yorumlanabilir.

Yakın geleceğe ilişkin soru işaretlerinden birisi, altının mevsimsel yükseliş rüzgârını artık arkasına alamayacak olmasıdır. Ancak küresel borç stoğunun artması ve gelişen ülkelerin dolara karşı altına sığınma iştahı nedeniyle, uzun vadeli yükseliş hikâyesi sonlanmamış olabilir. Piyasaların şu aşamada ihtiyacı yeni rekorlar değil, bir sakinleşme dönemi ve oynaklık düşüşüdür. Yakın vadede piyasa, portföy oluşturmaya imkân tanıyacak düzeltme hareketlerini karşımıza çıkarabilir.

 

 

 

