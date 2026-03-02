Güvensizliği bertaraf edin enflasyon insin

Enflasyonun düşeceğine inanıyor olabilirsiniz. Buna inandığınıza da inanabiliriz. Fakat bizi de inandırabilirseniz o zaman enflasyonu indirebiliriz. Yönetime güven ancak böyle mümkündür

İnanç; bir şeye, derinden bağlanma… O şeyin ne olduğundan bağımsız onunla bütünleşme duygusu… Akılla onaylama, kalple bağlanma, ruhla bütünleşme… İnanç, insanı hayvandan ayıran en güçlü özelliktir. Öyle ki insanları da inandıkları şeye göre sınıflandırabilir, bütünleştirebilir, savaştırabilir…

İman, inancın din literatüründeki karşılığı… Amentü; “ben iman ettim ki…” diye başlar. İnandım ki, Allah’a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, kıyamet gününe, öldükten sonra dirileceğime…

Az bilen insan, çok inanmaya yakın durur. Bilgi, inancın törpüsüdür. İnanılan şeyi güçlü kılar ya da tuzla buz eder. İnancını başkalarının kabulleriyle şekillendirenler, “taklidi iman” diye nitelendirilir.

AZ BİLEN ÇOK İNANIR AMA GÜVEN YOKSA İNANÇ GİDER

İnandırılan her ne ise onu kuşku kavramıyla test edenler, inancı sorgulamaya başladığında, şüphe envanteri oluşuverir. Her şüphe, açıklama talebidir. Eğer inanç bunu karşılamıyorsa, yok olmasa da zayıflar. Ama şüphe yağmuruna dayanmış bir inanç, kuşkuları yok eder ve tunçtan heykel gibi zihin başköşesine kurulur. Artık o inancı parçalamak, neredeyse imkânsız hale gelir.

İKİ SORU İKİ CEVAP / İnanca dair…

İspat edilmemişe inanılır mı?

İnsan, inandığına güvenir, güvendiğine inanır. Güven inancın oluşturduğu enerjidir. İnanç, bilimin de temel taşıdır. İspat edilemeyen fakat inanılan postulatlar olmasa, bilimin dayanağı olamazdı.

İman edince hayat nasıl akar?

İnanç, ön kabuller manzumesidir. Öklid, “size ispat edemem ama 8 önermeme inanmanız halinde, size çok şık bir geometri sunabilirim” demişti. Kabul ettik ve bu postulatlarla binlerce yıl iş gördük.

NOT

İNSAN İNANDIĞINA GÜVENİR, GÜVENDİĞİNE İNANIR

Güven duygusu, bir inanç fonksiyonudur. İnandığına güvenmek, genel bir akıştır. Güvendiğine de inanmak istersin. Bugün iş dünyası da güven üzerinden akmak ister. Güvendiğinle ticaret yapmaya meyillidir insan. Misal yönetim enflasyonun düşeceğine inanmış olsa da ancak bizi inandırırsa iner.

EKONOMİDE GÜVEN LÛGATI

Yönetime güven: Halkın, yönetenlerin beyanlarına ve eylemlerine tam destek verme hali

Birbirine güven: Piyasa aktörlerinin kendi aralarındaki ilişkilerde sözlerinde durma hali

Enflasyon: Değerlerin yozlaşması, testiyi kıranla suyu getirenin birbirine karışması

Güvensizlik: Bireyin kamuyla, kamunun bireyle ilişkisinde inançsızlığın artışı