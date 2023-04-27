Güvensizliğin “altın” dönemi

Yılın ilk çeyreğinde 9,8 milyon adet çeyrek altın üretimi gerçekleştirildi. Altın verilerini bugünlerde daha yakından takip ediyoruz. Zira sokağa adımımızı attığımız anda elimizdeki parayı enflasyon kapıyor. Bu da geleneksel enstrümanlara sıkı sıkıya yönelmemize yol açıyor.

2022’nin ilk çeyreğinde toplam çeyrek altın üretimi 2,4 milyon adet idi. Bir ayda geçen yılın ilk üç ayını aşan üretim gerçekleşti; Rekordan fazlası bu… Geçen yıl ilk çeyrekte 1,5 milyon adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde %273 artarak 5,7 milyon adede yükseliverdi.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Ne zaman altın yatırımı yapılır?

Ekonomik belirsizlik dönemlerinde... Faiz oranları düşük olduğunda, dolar değer kaybettiğinde, küresel krizlerde altın alımı artar. Ülkemizde düğün sezonlarında altın alımı yükselir.

Altın gelecekte de değerini korur mu?

Pandemi, savaş, deprem, bankacılık krizi gösterdi ki dünyada rahat yok. Altın; ısınan ekonomilerin, güvensizliğin sembolü olarak tercih edilmeyi sürdürecek.

NOT

NİYE ALTIN ALIYORUZ?

Elimizdeki birikim değer yitirmesin diye, dünyada kabulü var diye, eskimez diye, güvence diye, yıpranmaz diye, her devrin şahidi diye, durup dinlendiğimiz liman diye alıyoruz.

Ancak en önemli neden bir güvensizlik barometresi olmasıdır. Fiziksel olarak elde tutarsın, kolayca nakde döndürebilirsin, gerektiğinde borç ödersin. Kısaca; altın kural şudur; altını olan, kuralı koyar.