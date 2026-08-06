GYO Endeksi %13 oranında yükseldi, iki hissenin performansı %100’ü geçti

BIST GYO Endeksi yılbaşından bu yana %12,70 yükseliş kaydederken, altı hisse %50 ve üzeri prim üretti. 10 hissenin %21’den fazla kaybettirdiği sektörde, yılbaşından bu yana iki hisse %100’ün üzerinde getiriye ulaştı. Aynı sürede bir hissenin fiyatı yarı orandan fazla geriledi.

Yüksek faiz ortamında gayrimenkul sektöründe satışların sınırlı kalma olasılığından kaynaklı olarak fiyatların zayıf bir performans sergileyebilmekte. Kuşkusuz faizler yükseldiğinde konut talebi yavaşlar. Ancak sektörde yer alan Panora GMYO ile Koray GMYO’nun %100’ü aşan getirileri yatırımcının güçlü beklentisini ortaya koyuyor. Diğer yandan Trend GMYO’nun %56 ve Kızılbük GMYO’nun %37 düşüşü yatırımcının sektördeki her hisseye benzer bir yaklaşım göstermediğini anlatıyor. Faizin her şirketi aynı boyutta etkilememesi yönelimlerde farklılığa yol açıyor.

Sektörün güçlü çıkanları

Panora GMYO, yılbaşından bu yana güçlü ve istikrarlı bir yükseliş sergiliyor. Açıkladığı üç aylık mali tablolarına göre geliri %9 oranında zayıf bir artış kaydetse de dönem sonunda kârı %150 artış ise 175,5 milyon TL’ye yükseldi. Halihazırda beş fonun portföyünde bulunan hissede özellikle İş Portföy’ün yönettiği NST fonunun ağırlığı dikkat çekiyor. Son bir ayda yüksek dalgalı seyirle hareket eden Koray GMYO, yılın ilk beş ayında güçlü çıkışıyla öne çıktı. Mayısın ikinci haftasında yataya dönen hisse sonrasında satıcıların daha etkin olduğu bir piyasa izlenimi verdi. Şirket temmuz ayında iki ayrı işlemle toplamda 781,4 milyon TL banka kredisi kullanırken, Göktürk’teki 11 bağımsız bölüm üzerine ipotek verdi.

Sektörün en fazla düşeni

Trend GMYO, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında güçlü bir çıkışla hareket ederken bu yılın ocak ayında en yüksek 42,56 TL’ye kadar çıktı. Ardından kâr satışları ile yönünü aşağı çevirdi. İki ayı geçkin sürede ise taban oluşturduğu seviyede yatay hareketiyle öne çıkıyor. İlk çeyrekte kayda değer geliri olmayan firmanın gerçekleştirmek istediği %200 bedelli sermaye artırımını SPK onaylamadı.

ZEYNEP'E SOR

UZUN VADELİ ALACAK MI, BORÇ MU?

Uzun vadeli alacak; düzenli nakit, vade farkı kazancı, ticari bağ, varlık gücü. Erime, tahsilat zorluğu, kilitli kaynak, sıkışma, borçlanma ihtiyacı.

Uzun vadeli borç; büyüme gücü, eriyen maliyet, faiz indirimi, likidite bolluğu, özkaynak koruması. Finansman gideri, ifl as riski, zafiyet, piyasa şoku.

Doğrudan kiralama yoluyla enginar üretimini durdurup sözleşmeli tarıma dönüyor

Frigo-Pak’ın enginar üretimini durdurması kârlılığını etkileyecek mi? ● Sercan Tunçel

Sercan, Frigo-Pak, enginar tedarikini tamamen sonlandırmış değil. Sadece kiralık sahalardaki doğrudan üretimini bitirdiğini duyurdu. Firma, ürün arzını güvence altına almak için sözleşmeli tarım modeline geçiş yapıyor. Esasen yönelimin temelinde yüksek girdi maliyetleri, iş gücü sorunu ve olumsuz iklim koşulları yatıyor. Doğrudan tarımsal üretimin getirdiği operasyonel maliyetlerle riskleri bu yolla sonlandırmayı hedefl iyor. Kaynaklarını verimli kullanarak faaliyet kârlılığını sürdürülebilir kılmayı ve kâr marjını korumayı hedefl iyor.

Air Zimbabwe ile yürüttüğü iş birliğini genişletirken gelirini destekleyecek

Hitit Bilgisayar’ın anlaştığı Air Zimbabwe’den alacağı ek getiri nedir? ● Bülent Şahin

Bülent, Hitit Bilgisayar’ın Air Zimbabwe ile yürüttüğü iş birliğini genişletmesi finansallarına doğrudan olumlu yansıyacak. Anlaşma ile havayolu şirketi, mevcut sistemlere ek olarak hazirandan itibaren rezervasyon, yolcu hizmetleri ve gelir muhasebesi gibi yeni modülleri de devreye almış oldu. Sunulan hizmet ağındaki genişleme düzenli nakit akışını destekleyecek bir gelişme ve şirketin orta vadeli ciro beklentilerine olumlu yönde bir ivme katması beklenmeli. Bununla birlikte yeni adımın ne kadar ek gelir sağlayacağına dair tutar paylaşımı olmadı.

YATIRIM FONLARI

IV8 fonu kira sertifikalarına yatırımla son bir yılda %41 getiriye ulaştı

Inveo Portföy’ün idare ettiği Kira Sertifikaları Katılım Fonu (IV8), Haziran 2024’ten bu yana işlem görüyor. Sabit getiriden kaynaklı düzenli çıkışı 2 yılı aşan sürede %126 seviyesinde bulunuyor. Marttan bu yana hacminde istikrarlı bir artış söz konusu. Büyüklüğü temmuzda 32,24 milyon TL’ye çıktı. Fona yönelik nakit girişi marttan itibaren azalmakla birlikte mayıs hariç devam etti. Temmuzda 394 bin TL giriş oldu. Yatırımcı sayısı şimdilerde bir miktar artarak 149 kişiye çıktı. Fonun temel stratejisi, varlıkları kamu ve özel sektör kira sertifikalarında değerlendirmek üzerine kurulu. Portföydeki yatırım araçlarının %38,55’i kamu kira sertifikası, %26,19’u özel sektör kira sertifikası ve %8,22’si katılma hesabından oluşuyor. Yıllık bazda %41,28 getiri sağlarken BIST 100 Endeksi’nin çıkışını geçti.

TAHVİL

Alnus Yatırım, piyasadan TLREF + %4,50 faizle 100 milyon TL borçlandı

Alnus Yatırım, nitelikli yatırımcılara yönelik 04.08.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 100.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+% 4,50 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 02.02.2027 olarak açıklandı. 4 Ağustos itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %39,99 seviyesinde. Alnus’un verdiği %4,50 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Bono, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFSRMD22716 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Ford Otosan şubattaki zirvenin ardından tepki çıkışları gelse de düşüşünü sürdü

Ford Otosan’da fonlar hafif alım ağırlıklı işlemler yapıyor. Portföylerindeki miktar %4,12 ile toplamda 944,6 bin lot artarak 23,87 milyona çıktı. Hisseyi bulunduran fon sayısı ise 100’den 94’e geriledi. ZPX30.F fonu 632 bin lot ile en fazla alımı yaparken, GSP 841,5 bin lot ile en çok satışı gerçekleştirdi. Ford Otosan hakkında bugüne kadar 28 aracı kurum öneride bulunurken 7 kurum model portföyüne aldı. En yüksek hedefi J.P. Morgan 226,80 TL ile “AL” olarak verdi; HSBC Yatırım 90 TL ile “TUT” önerisinde bulundu.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ATP YAZILIM

Hakim ortağı Ata Holding ile birlikte iştiraki ATP Capital şarj istasyonu kuracak

ATP Yazılım’ın %48,44 hissedarı olduğu ATP Capital; motosiklet, motorlu bisiklet perakendeciliği ve elektrikli araç şarj istasyonları işletmeciliği alanında faaliyet gösterecek bir şirket kuruyor. Voltivo Elektrikli Taşıt Teknolojileri ünvanıyla kurulacak 50 milyon TL sermayeli şirkete ATP Capital %90, Ata Holding ise %10 ortak olacak. Ata Holding aynı zamanda ATP Yazılım’ın %78,35 hakim ortağı konumunda bulunuyor. Bu girişimle birlikte grup, yazılım gücünü hızla büyüyen mobilite ve e-şarj altyapısı sektörlerine taşımayı hedefl erken ATP Yazılım, dolaylı yararlanacak.

ÖZATA DENİZCİLİK

Yurt dışı müşterileriyle 2,3 milyon dolarlık gemi onarım sözleşmesi imzaladı

Özata Denizcilik, yurt dışında bulunan üç farklı firma ile toplam 2,3 milyon dolar tutarında üç gemi tamir, bakım ve onarım için sözleşme imzaladı. Toplam tutar yaklaşık 109 milyon TL’ye denk gelirken yıllık cironun %4’ü seviyesinde bulunuyor. Şirket, gerçekleştirilen anlaşmaların 2026 yılı iş hacmine ve finansal tablolarına olumlu katkı sağlayacağını belirtmesi, tahsilatların yıl içinde gerçekleşeceğini gösteriyor. Özata, yılın ilk çeyreğinde cirosunu %34 oranında büyütürken dönem sonunda 288,8 milyon TL zarar yazdı. Oluşan zarar önceki yılın aynı dönemine göre arttı.

FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile vardığı anlaşma yıllık gelirinin %21’i düzeyinde

Fonet, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) hizmet alımı sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Varılan anlaşmanın toplam bedeli 198,48 milyon TL olduğu belirtildi. Tutar, şirketin yıllık gelirinin %21,1’i düzeyinde bulunuyor. Şirketin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği iş bağlantılarının toplam tutarı 927,3 milyon TL’ye ulaştı. Söz konusu rakam 2025 yılında oluşan cironun %98,6’sı düzeyinde. Firma henüz önünde beş ay varken geçen yılın cirosunu garantiledi. Gerçekleştirilen yeni iş bağlantıları mali tablolarını destekleyecek.