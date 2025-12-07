GYO sektörü yatırımcıya fırsat sunuyor mu?

Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam etmesiyle beraber, GYO sektörünün yatırımcıya güçlü bir fırsat sunması beklenirken, uzmanlar sektörün yüzde 40 civarında iskontoyla işlem gördüğünü söylüyor ve ilerleyen dönemde konut fiyatlarının enflasyonun üzerinde seyretmesini bekleyen sektör analistleri, bu durumda GYO’ların reel getirilerinin önemli ölçüde artıracağını öngörüyor.

Borsa İstanbul, yatırımcısının özlediği günlere geri döndü. Yaklaşık 13 ay aranın ardından hem gün içi hem de kapanış rekorunu kırdı. Temmuz ayından bu yana bir ralli içerisinde olan borsa, bu süreçte yatırımcısına yüzde 20'nin üzerinde kazandırırken; yıl başında bu yana getirisi ise yüzde 15 civarında oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine devam edeceği ve enflasyonun artış hızındaki yavaşlamanın süreceğine yönelik beklentiler borsayı zirveye taşırken; uzmanlar kritik eylül ayına kadar yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini değerlendiriyor. Eylül ayının ilk yarısında CHP Kurultay davası ve TCMB'nin faiz kararı piyasalar için yön belirleyici olacak.

TCMB'nin faiz indiriminde bir döngüye girmiş olabileceği beklentisinin bankacılık sektörünün yanında, gayrimenkul yatırım ortaklıkları (GYO) sektörü için de itici bir güç olabileceği öngörülüyor.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları sektöründe halka açık şirketlerin sayısı, son veriler ışığında 48 tane olarak bulunuyor. Bu şirketlerin toplam piyasa değeri ise, 744,89 milyar TL civarında. Sektör içerisinde güçlü piyasa değerine sahip ilk 5 şirketi de, Ziraat GYO, Emlak Konut GYO, Torunlar GYO, Reysaş GYO ve Peker GYO olarak sıralayabiliriz.

2025 yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 50'nin üzerinde kazandıran GYO endeksi, 2024 yılında yüzde 46,5 ve 2023 yılında yüzde 17 primli seyretti. Böylelikle sektör, bu yıl ve geçen yıl endeks üzeri getiri sağlamış oldu. 2022 yılından bu yana ise, kümülatif olarak yüzde 156,5 oranında değer kazandı.

Aracı kurumların dönem dönem yayımladığı raporlarda bazı GYO şirketleri için de hedef fiyat belirlenirken, bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Avrupakent GYO için, Ak Yatırım 82,00 TL hedef fiyat belirtirken, GCM Yatırım 109,33 TL gösterdi. Emlak Konut GYO için, Ziraat Yatırım 29,50 TL hedef fiyat ile AL tavsiyesinde bulunurken, yüzde 57 potansiyel getiri öngördü. İş GYO için, Vakıf Yatırım 25,20 TL hedef fiyat ile AL tavsiyesinde bulundu. Marbaş Menkul, Reysaş GYO için 200,44 TL; Sinpaş GYO için ise 6,20 TL hedef fiyat belirledi. Torunlar GYO için, Oyak Yatırım 88,25 TL hedef fiyat ile yüzde 33 potansiyel getiri tahmininde bulunurken; Deniz Yatırım 100,00 TL hedef fiyat verdi.

Yeni düzenleme, GYO’lar için önemli bir yaptırım oldu

Mehmet Gerz - Osmanlı Portföy Genel Müdürü

GYO hissesi alan yatırımcı, değer artışı yanında kira gibi temettü geliri için alır. Örneğin, gelişmiş ülkelerde GYO’lar kârlarının tamamına yakınını temettü olarak dağıtır. Geçen yıla kadar Türkiye’de GYO şirketleri, kendilerine verilen kurumlar vergisi muafiyetine rağmen kâr payı dağıtmak zorunda değildi. Bu tutarsızlığı gidermek için yapılan yeni bir düzenlemeyle, kârının en az yarısını kâr payı olarak dağıtmayan GYO şirketlerinin kurumlar vergisi muafiyeti kalkıyor. Bu düzenleme, Borsa İstanbul’da işlem gören 50’ye yakın GYO için önemli bir yaptırım oldu.

Hangi GYO hissesini alacağını bilmeyen yatırımcılara yönelik GYO’lardan oluşan bir sepet olan Osmanlı Portföy Kar Payı Ödeyen BIST GYO Endeksi Borsa Yatırım Fonu (BIST Kodu: OPTGY), içindeki GYO’lardan aldığı temettüleri her ay kendi yatırımcılarına stopajsız dağıtarak ülkemizde GYO yatırım kültürüne önemli bir katkı yapıyor.

Türkiye’de BYF’lerin hızla büyümesi bekleniyor

Borsa Yatırım Fonları (BYF veya ETF), son 10 yılda dünya genelinde büyük bir ivme kazandı. Genellikle yüzde 1’in altında yönetim ücreti ile çalışan BYF’ler, belirli bir endeksi takip ederek yatırımcılara ortalama piyasa getirisi sunar. Ayrıca diğer yatırım fonlarından farklı olarak, BYF’ler gün içinde hisse senedi gibi borsada işlem görerek cari fiyatla alınıp satılabilir.

Türkiye’de henüz emekleme aşamasında olan Borsa Yatırım Fonlarının gelişimine, değerli meslektaşlarım Ziraat Portföy’ün eski genel müdürü Tankut Taner Çelik ve QNB Finans Portföy’ün eski genel müdürü Özgür Güneri öncülük etti. Hali hazırda yatırımcılara 12 farklı BYF sunan Ziraat Portföy’ü, çeşitli ürünlerle QNB Portföy, Ak Portföy, İş Portföy ve geçtiğimiz ay CEO olarak göreve başladığım Osmanlı Portföy izliyor.

Borsa İstanbul’da işlem gören toplam 26 adet BYF bulunmakta olup, bu fonların toplam büyüklüğü 175 milyar TL’ye ulaştı. Giderek artan farkındalık ve yatırımcı ilgisiyle, Türkiye’de BYF’lerin hızla büyümesi bekleniyor.

Aktif büyüklüğü yüksek GYO’lar, alpha hisse olma potansiyelinde

Sinan Süner - İnfo Yatırım GYO Sektör Analisti

GYO sektörü, mevcut durumda hesaplamalarımıza göre net aktif değer (NAD) üzerinden yüzde 40 oranında bir iskontoyla işlem görmekte olup, bu iskontonun yatırımcı açısından dikkate değer fırsat sunduğunu değerlendiriyoruz. Pek çok GYO’nun defter değerinin yarısından ya da daha da altında fiyatlanması, özellikle çeşitlendirilmiş portföy yapısı sunan ve düzenli kira geliri elde etmekte sıkıntı çekmeyen aktif büyüklüğü yüksek GYO’ların, alpha hisse olma potansiyeli taşıdığını ortaya koymaktadır. Bu noktada, GYO yatırımında en kritik göstergelerden biri olan piyasa değeri/defter değeri (PD/DD) çarpanı, şirketlerin değerlemesinde yatırımcıların dikkatle izlemesi gereken anahtar bir kriter olarak öne çıkmaktadır. Özellikle faiz indirim sürecine girildiğinde, GYO sektörü bankacılık sektörüyle birlikte en yüksek potansiyele sahip alanlardan biri olarak konumlandığını değerlendiriyoruz. Konut fiyatlarının faiz indirimleriyle beraber yeniden hız kazanması, GYO sektöründe de güçlü bir katalizör etkisi yaratacaktır.

Sektörle ilgili en önemli gelişmelerden biri de bu seneye kadar vergi muafı olan GYO’ların değişen vergi mevzuatı sonucu; dağıtılabilir kârının (değerleme karı hariç) yüzde 50’sini temettü olarak dağıtmayan GYO’lar, finansal kuruluşlarda geçerli yüzde 30 kurumlar vergisine tabi tutulmaktadır. Bu düzenleme, GYO’ların ilerleyen yıllarda daha düzenli temettü üreten yapılar haline gelmesine öncülük ederek, bireysel emeklilik fonları ve uzun vadeli kurumsal fonların ilgisini artıracaktır. Ayrıca borsadaki diğer şirketlerden farklı olarak, GYO’ların temettüleri üzerinden stopaj uygulanmaması, yatırımcıya ek bir avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte, GYO’lar mevcut dönemde temettü dağıtsa da dağıtmasa da, 2025 yılından itibaren yüzde 10’luk bir vergi ödemek durumunda kalacaklardır. Özellikle portföyünde kira geliri yüksek olan ve finansal borçluluk seviyesini kontrol altında tutmayı başaran GYO’lar, faiz indirimleriyle beraber pozitif bir fiyatlamaya tabi olabileceğini öngörüyoruz.

GYO’ların reel getirileri önemli ölçüde artabilir

GYO’ların NAD iskontolarının tarihsel ortalamaların üzerinde olmasını, değerleme açısından ilave bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. İlerleyen dönemde faizin ve enflasyonun beraber inmesiyle birlikte, konut fiyatlarının TÜFE’nin üzerinde seyretmesini bekliyor ve bununda GYO’ların reel getirilerini önemli ölçüde artıracağını öngörüyoruz. İlaveten, reel olarak artan kira gelirleri de GYO bilançolarına sürdürülebilir nakit akışı olarak yansıyacaktır.

Faiz indirimlerinin tetikleyeceği yeni gayrimenkul talebi, sektördeki fiyatlama dinamiklerini daha da güçlendirecektir. Yatırımcı açısından PD/DD çarpanının yanında NAD iskontosunun da aynı anda değerlendirilmesi, doğru pozisyon alma noktasında kritik öneme sahiptir. Özellikle borsada işlem gören GYO’ların portföy yapıları incelendiğinde, bazı şirketlerin yapılanma itibarıyla konut tarafına, bazılarının ise ticari gayrimenkullere daha fazla odaklandığı görülmektedir. Ticari gayrimenkullerden elde edilen kira geliri, konjonktürel dalgalanmalara karşı sektörel denge unsuru niteliği taşıyabilmektedir. Konut sektöründe faiz indiriminin yaratacağı talep artışı ise, ağırlığı konut portföyüne sahip GYO’ların hisse performansını ivmelendirecektir.

Yabancıların da GYO’lara yönelmesi kuvvetle muhtemel

Yabancı yatırımcıların da vergi avantajları ve şeffaflık sayesinde GYO sektörüne yönelmesi kuvvetle muhtemeldir. Yerli yatırımcı tarafında ise, bireysel emeklilik fonlarının giderek daha fazla GYO hisselerine ilgi göstermesi, sektörün halka açık kısmında işlem hacmini artırabilecektir. 2025’e kadar geçerli olan vergisel muafiyetlerin ardından sektörün temettü odaklı bir yapılanmaya dönüşmesi, yatırımcı beklentileriyle uyumlu olacaktır. Özetle, GYO sektörü, makroekonomik veriler ve regülasyonlarla birlikte 2025 sonrasına yönelik öngörülerde yatırımcılara stratejik fırsatlar sunmaktadır. GYO hisselerinin taşıdığı bu özellikler, sektörü orta-uzun vadede potansiyel vaat eden bir konuma taşımakta olduğunu düşünüyoruz.

Önce geliştirme, sonra portföy ve akabinde kira GYO şirketleri güçlenecek

Mustafa Kemal Eski - Marbaş Menkul GYO Sektör Analisti

Son veriler ışığında, gayrimenkul yatırım ortaklıkları iskonto oranı yüzde 46,37’dir. İskonto oranının üzerinde iskontoya sahip şirketler ise, MRGYO, VKGYO, SNGYO, HLGYO, OZKGY, OZGYO, RGYAS, EKGYO, TRGYO, ISGYO, ALGYO, AKFGY, EDIP, KZBGY, PSGYO, AKSGY, SRVGY, DZGYO ve MSGYO olarak öne çıkıyor.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları için özellikle makroekonomik koşulların zorlu olduğu 4 çeyrek geçirmemizin ardından ara verilse de; faiz indirim döngüsüne Aralık 2024 itibariyle başlanmasıyla birlikte, faizlerin daha fazla ineceğine yönelik beklentiler konut satış istatistiklerini gözle görülür şekilde artırdı. Konut satışları özelinde esas döngünün, faizlerin kredi kartı referans faizinin altına doğru inmesi ve kredi koşullarında esnemenin kısmen de olsa sağlanmasıyla birlikte kaldığı yerden devam edeceğini bekliyoruz. Özellikle geliştirme şirketlerinin gözetilmesi gerektiği bu dönemde, finansallarını güçlü tutan şirketlerin devamlılığını takip etmeyi sürdüreceğiz. Geliştirme şirketlerinin ardından portföy şirketleri ve en son kira şirketlerinin fayda görmeye devam edeceğini değerlendiriyoruz. Bu sıralamadaki en büyük etkenin sebebi, konut fiyat endeksinde henüz reel pozitif getiriye geçemiyor oluşumuz.

Öne çıkan GYO’ların analizi

Avrupakonut GMYO, özelinde Avrupa Konutları marka imajı faktörü çerçevesinde Trabzon AVM gibi güçlü portföy ve her geçen gün büyüyen net aktif değer çerçevesinde yola devam edildiğini takip ediyoruz. Avrupa Konutları Çamlıvadi, Demir Life ve Feza Park Villaları iyimser beklentileri sürdürürken, Avrupa Konutları Şişli’de gözle görülür katkı sağlıyor olacak. 10,7 milyar TL yıl sonu net kâr bekliyoruz. 93,31 TL hedef fiyat ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Emlak Konut GMYO, TOKİ fonksiyonuyla yoluna devam ediyor. Gelir paylaşımlı ihale aksiyonları çerçevesinde ortalama çarpanda 2’yi aştığını takip ediyoruz. Hem EKGYO hem de iştirak edinen şirketler, gelirleri destekliyor. Gayrimenkul sertifikası ihraç süreci de, 21 milyar TL’lik ek ihraç geliri 5 yılda yansıyor olacak. Yıl sonunda 14 milyar TL net kâr ve 239 milyar TL net aktif değer beklentimizi koruyoruz. 26,89 TL hedef fiyat ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

İş GMYO, çeşitlendirilmiş başarılı gayrimenkul portföyünün etkilerini takip etmeyi sürdürüyoruz. Kasaba Modern, Profilo ve Balmumcu projeleri önemli yer edinmeyi sürdürecek olup, Tuzla’da planlanan 1.115 üniteden oluşan konut projesi de ayrı bir hikâye yaratıyor olacak. Doluluk oranları AVM’ler nezdinde sektör ortalamalarının üzerinde seyretmekle birlikte Kanyon, Ege Parla ve Mallmarine AVM konumları gereği önemli yer taşıyorlar. Yılsonunda 1,5 milyar TL net kâr bekliyoruz. 24,26 TL hedef fiyat ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Martı GMYO özelinde, konaklama faaliyetlerinde iyimser etkiler takip edildi. Almanya, İngiltere ve Rusya gibi ana kaynaktan gelen ziyaretçilerle anlamlı artışlar kaydedildi. Sezonun ikinci yarısı daha iyimserleştirilmektedir. Çerkezköy’deki planlanan yatırım çerçevesinde 2 sene içerisinde şirket geliştirme tarafına net bir şekilde dönüyor olacak. MARTI Otel işletmelerinden gelen katkılarla daha güçlü finansallar görmeyi sürdürüyor olacağız. Yıl sonunda 4 milyar TL net kâr beklemekle birlikte 4,2 TL hedef fiyat ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Rönesans Gayrimenkul Yatırım ise yönetişimi muhasebeden olumsuz etkilendiği bir yapı takip ediyoruz. Özkaynaktan değerlenen yatırımlar, gerçek rakamın önemli derecede altında kalıyor. Ertelenmiş vergi yükümlülüğü gibi kalemler, net aktif değerin baskılanmasına sebep veriyor. Yeni standartlara uyumlu AVM portföyü yüzde 95-99 bandında doluluk oranı takip edilmekte olup sektör ortalamaları üzerinde seyrediyor. MaltepePark projesi önümüzdeki dönemde 480 üniteli proje ile ofis oranı artırılarak, baz gelirin çok daha güçlendirilmesi söz konusu olabilir. Yıl sonunda 10 milyar TL net kâr beklemekle birlikte 200,44 TL hedef fiyat ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Sinpaş GMYO, alansal bakımdan solo değerlendirdiğimiz 2 şirketten biridir. Sinpaş ailesi gayrimenkul, sanayi, hizmet, finans, turizm ve enerji gruplarında faaliyet gösterilmesiyle birlikte önemli bir yer edinen Sinpaş GMYO, önümüzdeki dönemde bunu sürdürecektir. Kızılbük GMYO’yu ayrı tutarak değerlendirmeyi sürdürüyoruz. Dahil olsa daha güçlü değerlemeler çıkacaktı, ancak anomaliye sebebiyet verecektir. Saklı Koru, Tabiat Villaları, Boulevard Finans Şehir, Metrolife Premium ve Koru Auro projelerinin tamamlanmasıyla ciddi bir portföy büyümesi takip etmeyi bekliyoruz. Yılsonunda 11 milyar TL net kâr beklemekle birlikte 6,2 TL hedef fiyat ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Torunlar GMYO, artık geliştirme gücünü koyma vaktini getirdiği bir dönemi takip ediyoruz. 2025-2027 yılları arasında ön satış ve satışlardan 35 milyar TL nakit girişi takip ediliyor olacak. Önemli bir net aktif değer katkısı olacak. 2027 yılının en yüksek FAVÖK’e yükselmesini bekliyoruz. 12,5 milyar TL yılsonu net kâr beklemekle birlikte 95,08 TL hedef fiyat ve AL tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Gayrimenkul yatırım ortaklığında halen enflasyon üzerinde iskonto varlığının devamlılığı çerçevesinde faaliyetlerin güçlenerek devam edeceğini belirtmekle birlikte, önce geliştirme sonrasında portföy ve akabinde kira gayrimenkul yatırım ortaklıklarının güçlendiğini takip ediyor olacağız.