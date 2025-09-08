Hadi gelin OVP’yi güncelleyelim

Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgârların peşi sıra gidecek. Yine deli gönlüm, yine bu mevsimde hüsranını yalnız başına çekecek. Tıpkı güncelleme mevsimi gelen OVP gibi…

OVP dediğimiz, Orta Vadeli Program. Güncellemesi gelmiş. Bugün Cevdet Yılmaz onu güncelleyecek. Bu, bildiğiniz bilgisayar yazılım güncellemelerinden farklı. Ekonomi programından söz ediyoruz ve 3 yılı kapsayan sürecin hedeflerini, 2026’dan alıp 2028’e dek, yıl yıl neler olacağını bize anlatacak.

Aslında geçen yıl bu zamanlarda güncellemesi gelmiş ve bir önceki OVP’nin hedeflerini sıralamıştık. Peki, OVP ne işe yaradı diye soranlarınız çıkarsa, cevabı Mark Twain versin; “herkesin zengin olmak için yürümeyen bir planı vardır.” Bizimki işe yaradı mı? Son 1 yılda başına gelenlere bak ve sen söyle.

İHTİYATSIZ İYİMSERLER İLE İHTİYATLI KÖTÜMSERLER

Batı dillerinde hatır, gönül, vefa gibi kelimelerin tam karşılığı bulunmaz. Zira o dili var eden sosyolojide, bunların karşılığı yoktur. Bizde de plan, vizyon, misyon gibi kelimeler yoktur. Bizde ise plan yoktur, kervan yolda düzülür, önce ateş edilir sonra nişan alırız ve gözümüzle düşünürüz.

OVP’ye geri dönersek, ekonominin içinde bulunduğu sıkıntıların çözümünde son 1 yılda olup bitenlere dair 2 farklı görüş oluştu: Hükümet kanadı, “ekonomi tıkırında” diyor ve “her şey iyiye gidiyor” ısrarında… Gerisi? Sormayın gitsin; “her şey önceki OVP şartlarından daha da kötüye gitmiş…”

2 SORU 2 CEVAP / OVP güncellemesine dair…

OVP neden güncelleniyor?

Bu, yasal bir zorunluluk… Ekonomideki bakışı orta vadeye çekmek için hükümet programına konulan hedefler bütününü teşkil ediyor. Ancak hedeflerin ne kadar tuttuğu veya saptığı pek irdelenmiyor.

OVP hedefleri tuttu mu?

Bunu bugün Cevdet Yılmaz ve ekibi anlatacak bize. Fakat izlediğim kadarıyla enflasyon hala yüksek, kur hala baskı altında, faiz tırmandırılmış durumda ve ilaveten konkordato, iflas sezonuna girdik.

not/ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NE ÖNEMLİ İMİŞ MEĞER

Geçen yıllarda yok ettiğimiz DPT, ülkenin en iyi uzmanlarının çalıştığı ve ekonominin topyekûn yönetimine dair kritik kararların alındığı bir yerdi. Süleyman Demirel, Turgut Özal gibi devlerin yetiştiği bu kurumda, yansız, ziyansız ve partiler üstü zihniyet ile çalışan liyakatliler plan üretirdi.

OVP SÖZLÜĞÜ

Tahmin: Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler ışığında bir sonraki döneme dair çıkarımlar

Hedef: Tahminlerin tutması için hükümetin aldığı kararların varacağı düzeyler

Temenni: Tahminde bulunup hedeften söz edip hiçbir şey yapmama hali

Revize: Temenniyle yetinip tahmin ilan edip hedefi ıskalayınca, güncelleme yapmak