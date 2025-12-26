Haftada 4 gün çalışsak verimli olsak?

ABD’de 1 çalışan 1 saatlik mesaisiyle ülke gelirine 40$, AB’de ise 29$ kazandırırken Türkiye’de bu rakam sadece 5,5$. Verimsiz sistemde ister evden çalış ister ofisten, zamanı öğütür durursun

Gelişmiş dünya, işgücü verimliliğini konuşuyor. Gündemdeki konu; haftada 4 gün çalışmanın, daha verimli olup olmayacağı… Haftalık 8 saatin aşağıya çekilmesine gençler ve kadınlar sıcak bakıyor. 18-25 yaş arası 1130 genç; çalışma saati yerine çalışma gününün azaltılmasına daha sıcak bakıyor.

Japonya’da 4 gün iş, 3 gün izin denendi verimlilik %40 arttı. Microsoft Japonya çalışanlarına bir süre için haftada 3 gün izin vermiş, onlardan sadece 4 gün çalışmalarını istemiş. Sonuç çok çarpıcı: Şirkette çalışan 2300 kişi geçen yaz boyunca cuma-cumartesi-pazar izin yapmış verim; %40 artmış.

DAHA AZ ÇALIŞ, DAHA İYİ DİNLEN, DAHA ÇOK ŞEY ÖĞREN

Microsoft Japonya Başkanı ve CEO’su Takuya Hirano, ‘Daha az çalış, Daha iyi dinlen ve Çok şey öğren’ sloganıyla yola çıkıldığını ve başarılı da olduklarını söylüyor. Çalışanlar bu süre boyunca geçmişe oranla %25 daha az dinlenme ihtiyacı duymuş, şirket sırf elektrik tasarrufu %23 olmuş.

Çalışanlar %59 daha az şeyi kâğıda basmış, %92’si gibi ezici çoğunluğu uygulamadan memnun. Başka iyileşmeler de var. Bu dış örnekleri destekleyecek yerel verilere göz atmakta fayda var. Eğer verimli değilse, haftada 4 gün yerine 7/24 dahi çalışsan, değer üretemeyeceksek fayda nerede sağlanacak?

İKİ SORU İKİ CEVAP / Verimli çalışmaya dair…

Biz de bu yöntemi deneyebilir miyiz?

Elbette… Gençlerin Kariye Platformu Youthall, çalışan gençlerin %88,9’u “haftada 4 gün çalışmak

İK’cılar 4 gün çalışmaya ne diyor?

Şirketlerin IK yöneticilerinin %78,7’si 6 saatlik çalışmaya yeşil ışık yakarken, 4 günlük çalışma süresine "evet" diyenlerin oranı %25'te kaldı. Araştırmaya katılan büyük şirketlerin %11’i buna karşı…

not/ Hem kariyer hem çocuk yapmak hibrit çalışma ile mümkün

Pandemide denediğimiz uzaktan çalışma ve hibrit model, yerini yeniden ofislerde çalışmaya bıraktı. Kadınların hibrit ve uzaktan çalışma modelini istiyor. Yüzde %32,5 ile ilk sırada; “kendime fazla zaman ayırabiliyorum” yer alıyor. “Daha iyi odaklanabiliyorum, verimim artıyor” diyenler %22,5…

HİBRİT ÇALIŞMA LÛGATI

Evden çalışma: Pandemide yaygınlaştı, işlerin bir kısmını veya tamamını evden halletme

Ofisten çalışma: Özellikle mavi yakalılar ve bazı ofis işleri için mutlaka ofise gelme zorunluluğu

Hibrit çalışma: Haftanın belli günlerini evden, gerisini ofisten yapabilen çalışma düzeneği

Verimli çalışma: İster evden ister ofisten olsun; çalışma süresi sonunda anlamlı verim üretme