Haftalık %61 çıkış göz kamaştırdı yatırımcısı zararı görmezden geldi

Borsanın yatay kaldığı geçen hafta 21 hisse %20 getiri barajını aşarken, paranın kısa vadeli arayışına önemli bir ışık tuttu. Yüzde 61’e varan yükselişler yatırımcıları heyecanlandırırken fiyatlamaların ne ölçüde mali tablolarla desteklendiğinin sorgulanması asıl önemli olan ayrıntı.

Yatırımcılar, ekranda astronomik yükselişler gördüğünde o şirketin bir anda yüksek kârlar üretmeye başladığına inanma eğilimindedir. Oysa bilançolara bakıldığında %61 yükselen Empa Elektronik veya %46 çıkan Ensari Sınai gibi tahtalardaki sert yukarı hareketlerin her zaman şirketin kasasına giren nakitle örtüşmediğini kabul etmek gerekiyor. Şüphesiz piyasadaki sektörel geçişler ve kısa vadeli rüzgarlar yatırımcıya cazip fırsatlar sunabilmekte. Ancak yaşanan gösterişli çıkışların sıcak paranın yarattığı bir rüzgar mı yoksa operasyonel bir başarıdan mı kaynaklandığını anlamak asıl ustalık olduğu atlanmamalı.

Haftanın en fazla yükseleni

Şubatta halka açılan Empa Elektronik ilk altı işlem gününü tavanla kapattıktan sonra nisan ayında söz konusu çıkışı sindirmekle geçirdi. Mayıstan itibaren tekrar ivmeyi artırarken geçtiğimiz hafta beş gün boyunca tavan yaptı ve yaklaşık üç ayda %206 yükseldi. İlk çeyrekte gelirini %28 artıran Empa, dönem sonunda 4,9 milyon TL zarar yazdı.

Uzun süre yatay hareket eden Ensari Sınai Yatırımlar, Temmuz 2025’ten itibaren hareketlenirken dalga boyunu artırdı. Mart ayında en yüksek 38,92 TL’yi test eden hisse, mayısta 9,80 TL’ye kadar indi. Geçtiğimiz hafta ise %45,99 oranında yükseldi ve dört tavan yaptı. Yılın ilk çeyreğinde gelirini %32 düşüren firmanın dönem sonu zararı 45,1 milyon TL düzeyinde.

Yıllıkta en fazla kazandıran

Listeye giren hisselerden Hedef Holding son bir yılda %1.856 yükseliş ile en güçlü performansı sergileyen oldu. Hissenin fiyatı Eylül 2025’ten bu yana oldukça hareketli. Özellikle şubattan itibaren gerçekleştirdiği yüksek ivmeli çıkış ile dikkat çekiyor. Dönem sonunda 246,4 milyon TL zarar açıklarken çarpanları aşırı yüksek seviyede duruyor.

ZEYNEP’E SOR

KISA TRADE Mİ? UZUN BEKLEYİŞ Mİ?

Kısa trade; nakit akışı, esneklik, fırsat avcılığı, krizden kaçış, hareket özgürlüğü. İşlem masrafı, hatalı zamanlama, ralli kaybı, stres sarmalı.

Uzun bekleyiş; bileşik büyüme, zihin konforu, maliyet avantajı,大 resim. Bağlanan sermaye, zaman kaybı, kriz sarsıntısı, sabır zorluğu fırsat kaybı.

Ana ortak işlem görmeyen yaklaşık %3 payını kurumsala satarak nakit ihtiyacını giderdi

Sur Tatil Evleri’nde ortak satışının sebebi hakkında bilgi alabilir miyim? ● Derya Güven

Derya, Sur Tatil Evleri’nin büyük ortağı Sur Yapı geçtiğimiz ay 4,8 milyon adet borsada işlem görmeyen payı hisse başına 71 TL’den Tera Yatırım’a sattı. Devirle birlikte hisse senetleri işlem gören tipe dönüştürülürken Sur Yapı’nın devir sonrası payı %73,13’ten %70,27’ye geriledi. Büyük ortak satışın sebebine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Satış amacı belirtilese de devir sonrasında payların işleme açılması Tera Yatırım’ın ticari beklentisini gösterirken, hisseyi satan ana ortağın da bu devirle likidite ihtiyacını giderdiği anlaşılıyor.

Henüz ilk yarı tamamlanmadan yıllık gelirinin %47’sini aşan bağlantı gerçekleştirdi

ARD Bilişim’in aldığı işlere baktığınızda performansını nasıl görüyorsunuz? ● Bora Kıran

Bora, ARD Bilişim, ilk çeyrekte satışlarını %157, net kârını da %142 artırarken yıla iyi başladı. Şirketten gelen yeni açıklamalar olumlu seyrin süreceğine dair beklentiyi artırıyor. Henüz yılın yarısı tamamlanmadığı halde yıllık gelirin neredeyse yarısına denk gelen 2,19 milyar TL’lik yeni iş bağlantısı paylaşımları beklentiyi artıyor. Oracle ortaklığıyla kamudaki elini güçlendirirken, Endonezya Deniz Kuvvetleri ve Kazakistan gibi yurt dışı hamleleri döviz gelirini güçlendiriyor. İlk çeyrekteki %72 FAVÖK büyümesi ve sipariş trafiği olumlu.

YATIRIM FONLARI

TRO altın fonu yıllık %56 getiriyle kategorisinin ortalamasının üzerinde

Trive Portföy’ün idare ettiği Altın Fonu (TRO), geçtiğimiz ocak ayında en yüksek 2,86 TL’ye kadar yükseldikten sonra altın fiyatlarındaki gevşemeyle birlikte geriledi. Marttan bu yana fiyatı yatay bir seyir izliyor ve ocaktaki zirvesinin gerisinde duruyor. Son üç ayda fonun büyüklüğü stabil kalırken haziranın ilk haftasında 33,4 milyon TL hacme sahip bulunuyor. Marttan bu yana para çıkışı yaşanan fonda haziranda 212 bin TL ile sınırlı da olsa nakit çıkışı sürdü. Yatırımcısı 438 olan fon, altın ağırlıklı yatırım yapmak isteyenlere hitap ediyor. Portföyünün %78,86’sı kıymetli madenler, %6,63’ü borsa yatırım fonu ve %4,47’si finansman bonosundan oluşuyor. Yıllık %56,30 getiri sağlayan TRO, aynı sürede altın fonların ortalaması %51,89’un üzerinde yer alıyor.

TAHVİL

Tacirler Yatırım, %50,69 bileşik faizle 1,25 milyar lira borçlandı

Tacirler Yatırım, nitelikli yatırımcılara 05.06.2026 vade başlangıçlı finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 1.250.000.000 TL olan bononun yıllık basit faizi %43,25, bileşik faizi ise %50,69 olarak belirlendi. 94 gün vadeli bononun vadeye isabet eden faizi %11,14 düzeyinde. Bononun vade başlangıç tarihi 05.06.2026, itfa tarihi 07.09.2026 olarak açıklandı. 5 Haziran itibarıyla TLREF %39,99 seviyesinde bulunuyor. Tacirler Yatırım’ın verdiği %43,25 basit faiz oranı, TLREF’in 3,26 puan üzerinde yer alıyor. İhraç, şirketin kısa vadeli likidite ihtiyacını karşılayacak. Bono, piyasada TRFTCMD92610 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SABANCI HOLDİNG

ABD’deki güneş enerjisi projeleri için 533 milyon dolarlık finansmanı tamamladı

Sabancı Holding, dolaylı bağlı iştiraki Sabancı Renewables Inc.’nin Teksas’ta yürüttüğü 286 MW kapasiteli Lucky 7 ve Pepper Güneş Enerjisi projelerinin finansman süreçlerini tamamladı. Kurulan yapı çerçevesinde, dört büyük uluslararası bankadan 382 milyon dolar proje finansmanı kredisi ile 151 micron dolar tutarında vergi avantajlı özsermaye yatırımı sağladı. Tesislerin 2027’nin üçüncü çeyreğinde devreye girmesiyle holdingin ABD’deki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 790 MW’a ulaşacak. Sağlanan karma finansman, yatırımların geri dönüş süresini hızlandıracak.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM

İki kamu kurumuyla sözleşme imzaladı. Biri altyapıya diğeri ürün ve hizmete yönelik

Forte Bilgi İletişim, MEB tarafından PIKTES projesi kapsamında düzenlenen ihaleyi kazanarak 6,79 milyon euro tutarlı sözleşmeyi imzaladı. Şirket yaptığı bir diğer açıklamada ise Havelsan ile 622 bin dolar tutarında ürün ve hizmet için anlaşmaya vardığını belirtti. Bilişim şirketleri için kamu kurumlarıyla altyapı ve hizmet sözleşmeleri imzalamak, sürdürülebilir nakit akışının temelini oluşturmakta. Özel sektördeki dar bütçeli projelere göre hacimli kamu projelerini üstlenmek şirketin bilinirliğini ve pazardaki gücünü destekleyen bir gelişme olarak değerlendirilmeli.

ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG

İki iştiraki tek çatı altına aldı. Bu yolla işleri daha kolay yürütmeyi hedefliyor

Ecogreen Enerji, operasyonel faaliyetlerin kolaylaştırılması ve santral yönetimlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla yeniden yapılanmaya gitti. Bu kapsamda %100 bağlı ortaklığı Megaron Enerji’yi tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün halinde diğer iştiraki Ecogreen Elektrik’e katarak birleştirdi. Birleşme işlemleri tamamlanırken her iki firmanın da tam bağlı olması nedeniyle konsolide finansal tablolar üzerinde herhangi bir etkisi söz konusu olmayacak. Aynı çatı altındaki benzer şirketlerin birleştirilmesi yönetsel kolaylık sağlayan bir süreç olarak görülebilir.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Brisa her seferinde 100 TL’nin üzerine çıktığında satışla karşılaşıp geriliyor

Brisa’da fonlar satış ağırlıklı işlemlerde bulunuyor. Portföylerindeki miktar %1,13 ile toplamda 34,06 bin lot azalarak 2,99 milyona indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 16’dan 14’e geriledi. GKV, 28,3 bin lotla en fazla satışı yaparken, TIL 8 bin lot ile en çok alımı gerçekleştirdi. Brisa için bugüne kadar sadece 2 aracı kurum öneride bulunurken model portföyüne alan olmadı. En yüksek öneriyi Deniz Yatırım 109,90 TL ile verdi. En düşük öneri 100 TL ile Gedik Yatırım’dan geldi. Hissenin fiyatı ise 98,30 TL seviyesinde.