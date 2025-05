Haftalık bazda yükselen hisse sayısı 18’de kaldı

Borsada getiriler sınırlı ve ağırlıklı olarak küçük hisselerde. Haftalık bazda en güçlü yükseliş Ral Yatırım Holding’de gerçekleşti. Şirket, %9,7’lik getiriyle listenin ilk sırasında yer aldı. Efor Çay, Graınturk Holding, Koza Madencilik ve Çan2 %4–6 bandında yükseldi. Haftayı pozitif tamamlayan 18 hissenin yarısının sermayesi 1 milyar TL’nin altında bulunuyor.

Pozitif ayrışan hisselerde yalnızca kısa vadeli haber akışı değil, son 3–6 aylık trendlerin de destekleyici olduğu görülüyor. Pasifik Lojistik ve Batı Çimento’da aylık ve çeyreklik getirilerin de güçlü olması, bu hisselerin geçici değil, bir trend izlediğini gösteriyor. Teknik görünümde de bu hisseler kısa vadeli dirençlerini test ediyor.

Haftalık getiride BIST 100 hisselerinden negatif bölgede kalanların sayısı 80’in üzerinde. Bankacılık ve enerji ağırlığı yüksek sektörlerde fiyatlamalar zayıf kaldı. Endekste yön arayışı sürerken, yatırımcı daha seçici ve temkinli davranıyor.

Yıl genelinde pozitif getiri sağlayan BIST 100’deki hisse sayısı da 35’te kaldı. Borsada yıllık performans yüzde 30’un üzerine kalıcı bir çıkış gerçekleştiremiyor. Yatırımcılar faizin düşme eğilimini beklerken bilançolar henüz hisseleri destekler nitelikte değil.

BIST 100’de haftalık yükselen hissenin 18’de kalması, piyasanın genelinde kararsızlığa işaret ediyor. Yatırımcılar kısa vadeli fırsatlar yerine, orta vadeli yapısal sinyalleri gözlüyor. Bu süreçte değerlenen hisseler kadar, baskı altında kalan temeli sağlam şirketler de izlenmeli. Seçicilik artık istisna değil, yeni yaklaşım tarzı.

ZEYNEP’E SOR

İHRACAT ORANI MI, NET SATIŞ BÜYÜMESİ Mİ?

İhracat oranı; döviz geliri, pazar çeşitliliği, daralmadan az etkilenme, güç göstergesi. Jeopolitik risk, terse kur riski, talebe bağlılık, rekabet sorunu.

Net satış büyümesi; gelir artışı, yaygınlaşma, hacim artışı, güven. Kârın garanti olmaması, şişirilme riski, sürdürülebilirlik sorunu, zarar olasılığı.

Kurduğu yeni şirketle toptan ve perakende elektrik satışı yapmak istiyor. Geliri çeşitleniyor

Yeo Teknoloji’nin son kurduğu şirketin hedefi ne olacak? İştiraki neden kurduğunu öğrenebilir miyim? / Demet Güvenç

Demet, Yeo Teknoloji büyüyebilmek ve gelir çeşitliliği elde edebilmek gayesiyle Doğadan Enerji ünvanıyla yeni bir şirket kurdu. Amaç toptan veya doğrudan serbest tüketicilere yönelik elektrik satışında bulunabilmek. Yeni girişim, firmanın üretim odaklı yapısını ticaret ve dağıtım kanallarıyla entegre etme yöneliminin bir uzantısı olarak okunabilir. Enerji sektöründe üretim kadar, enerjinin uç noktaya kadar taşınması ve doğrudan ticarileştirilmesi de kârlılığı belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Kurulan şirketin 28 milyon TL sermayeye sahip olması, ilk etapta sınırlı ancak ölçeklenmeye açık bir yapı sahip olduğunu gösteriyor

Şubattan bu yana geri alımlarda bulunuyor. Amaç, fi yatın gerçek değerine gelmesini sağlamak

Ahlatçı Doğal Gaz’ın son aylardaki değer artışının sebebi nedir? Geri alımların etkisi mi? / Bülent Kalemci

Bülent, Ahlatçı Doğal Gaz, 14 Şubat günü geri alım kararı verirken, hisse fiyatının şirketin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmamasını gerekçe olarak göstermişti. Yani geri alımlardaki genel motivasyonun fiyatın gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak olduğu söylenebilir. Hissenin fiyatı 13 Şubat günü en düşük 16,51 TL’yi test ederken ardından gelen alımların etkisiyle yükseldi. 13 Mayıs günü ise geri alınan toplam 26 milyon lot hisse kurumsal yatırımcılara 20,60 TL fiyattan satıldı. Satış sonrası fiyatın ivmesi güçlenirken geri alım işlemlerin devam etti. Bu da hissenin fiyatını desteklemede önemli bir faktör olmakta

YATIRIM FONLARI

Tacirler Portföy’ün TCC fonu, kur bazlı çeşitlilikte kazanç arayışında

Serbest (Döviz) Fonu (TCC), portföyünün önemli kısmını döviz cinsinden yerli ve yabancı sermaye piyasası araçlarına ayırıyor. Döviz bazlı varlık çeşitliliğini temel strateji olarak benimsiyor. Katılma hesapları (%45,27), özel sektör dış borçlanma araçları (%17,85) ve yabancı hisselere (%14,48) ağırlık veriyor. Portföyün %11,12’si yerli hisselerde bulunurken en büyük pozisyonlar GUBRF, SAHOL ve VESTL hisselerinde bulunuyor. 506 milyon TL’lik büyüklüğüyle %41,74 doluluk oranına sahip TCC, yılbaşından bu yana %12,64 getiri sağlarken son bir yıllık getirisi de %22,27 seviyesinde bulunuyor. Ocak ayından bu yana nakit girişi gözlenen fonda mayıs ayında ise nakit çıkışı gözlendi. Öte yandan mayıs ayındaki artışla birlikte yatırımcı sayısı 173 oldu. Döviz bazlı getiri arayanlara öneride bulunuyor

TAHVİL

Sümer Varlık, TLREF+%4,75 faizden bono ihraç etti

Sümer Varlık, nitelikli yatırımcılara 23 Mayıs 2025 vade başlangıç tarihli bono ihraç etti. Toplam tutarı 240.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+%4,75 olarak belirlendi. 364 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak. Kupon sayısı 4 olan bononun her kupona isabet eden faiz oranı ise değişen Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)’e göre belirlenecek. Bononun vadesi ise 22 Mayıs 2026 olacak.

TLREF+%4,75 YILLIK FAİZ

23 Mayıs tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %48,9 seviyesinde bulunuyor. Sümer Varlık’ın çıkardığı bononun faiz oranı TLREF oranına ilave %4,75 verecek. Şirketin önerdiği faiz, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcısı açısından uygun bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bono piyasada TRFSUVY52615 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

HAREKET PROJE

Filyos’ta Sondaj Gemisi Revizyon Projesi’nde yer alıyor. Ağır kaldırma işlerini yerine getirecek

Hareket Proje Taşımacılık, TPAO’nun Filyos’ta yürüttüğü Sondaj Gemisi Revizyon Projesi kapsamında ağır kaldırma ve ekipman kiralama hizmeti sağlayacak. Bu amaçla, yurt dışı menşeli bir firma ile 3.250.000 dolar tutarlı anlaşmaya vardı. 15 ay sürecek proje boyunca şirket, hem operasyonel kabiliyetini hem de denizcilik ve enerji projelerindeki uzmanlığını sahaya yansıtmayı hedefl iyor. Enerji sektörü ve özellikle açık deniz projeleri, lojistik ve ağır taşıma şirketleri için yüksek teknik yeterlilik ve güvenlik standartları gerektiren alanlar arasında yer alıyor. Türkiye’nin Karadeniz gazı yatırımlarının merkezi hâline gelen Filyos bölgesi, stratejik enerji projelerine ev sahipliği yaparken hem uzun vadeli iş potansiyeli sunuyor hem de tecrübe imkanı sağlıyor.

KONTROLMATİK

ABD’li firmayla pil hücresi üretimi için iş birliğine gidiyor. 2026’da Ankara’da üretime başlıyor

Kontrolmatik’in bağlı ortaklığı Pomega Enerji, ABD merkezli Our Next Energy (ONE) ile toplam 7 GWh kapasiteli Lityum Demir Fosfat (LFP) pil hücresi üretimi için iş birliğine gidiyor. Önümüzdeki yıl Ankara’daki gigafabrikada 2 GWh kapasiteyle başlaması planlanan üretimin, 2027 yılı itibarıyla 5 GWh düzeyine çıkarılması hedefleniyor. ONE’ın geliştirdiği teknik şartnameye uygun üretilecek. Anlaşma kapsamında daha kapsamlı bir ortak girişim yapısı gündeme gelirken, üretim detaylarını içeren ikincil anlaşmaların da ilerleyen dönemde imzalanması planlanıyor. Kontrolmatik’in ONE ile yaptığı bu anlaşma, sadece üretim hacmini değil, aynı zamanda markanın teknoloji ortaklığı kapasitesini de pekiştiriyor. Böylece firma, küresel pazara da oynayan bir güç haline gelmekte.

SANİFOAM ENDÜSTRİ

Otomotiv sektörüne yönelik özel yalıtım çözümlerini ürün gamına ekledi.

Satışlarını artıracak Sanifoam Endüstri, şubat ayında duyurduğu elektrikli otobüs batarya yalıtım ürünlerine ilişkin yatırımlarını tamamlayarak seri üretime geçti. Açıklamada kalıp ve makina altyapısının kurulduğu ve otomotiv sektörüne yönelik özel yalıtım çözümlerinin ürün gamına eklediğini belirtti. Yeni ürün grubunun toplam otomotiv satış hasılatına %10 oranında katkı sağlaması bekleniyor. Sanifoam, mevcut müşteri projelerine ek olarak yeni orijinal ekipman üreticileriyle görüşmelere de başladığını belirtti. Elektrikli araçlar, özellikle batarya teknolojileri ve çevre dostu tasarımlar bakımından otomotiv sanayisinde ciddi bir dönüşüm yaratıyor. Bu dönüşüm sadece araç üreticilerini değil, onların tedarik zincirinde yer alan parça ve malzeme sağlayıcılarını da kapsıyor.