Haftalık değer kaybı %40’ı geçti 14,7 milyon lot hisse satışı bekliyor

131 fonunun tasfiye kararı, endeksin geçtiğimiz haftayı %8,2 düşüşle tamamlamasında belirleyici oldu. 10 şirket %36’nın üzerinde değer yitirdi. Portföy şirketlerinin nakde dönme çabasıyla başlattığı hisse satışlarına alıcılar cevap vermeyince fiyatlar taban serisiyle aşağı geldi.

Piyasalarda derinliği olmayan hisselerde fonların pozisyonunu sınırlayan SPK düzenlemesinin ardından gelen fon satışları hisse senetlerinde sert fiyat düşüşlerini tetikledi. Ağustosta düşmeye başlayan Hedef Holding ve Odine Teknoloji’nin yanı sıra bu hafta Selçuk Ecza gibi tahtalarda %40’ı aşan düşüşler görüldü. BIST 100 Endeksi %8,2 gerilerken yalnızca Tekfen Holding %12,66 primle pozitif ayrıştı. Fiyatlardaki taban serileri yatırımcıda panik yaratsa da, kurumsal fonların zorunlu tasfiyelerinden kaynaklanan sert satışların belli hisselerle yoğunlaştığı gözleniyor.

Fon çıkışları taban yaptırdı

Selçuk Ecza, 11 Eylül’de gördüğü 402,50 TL’nin ardından 6 gün peş peşe taban oldu. Hissede 21 fonun 45 milyon lotu bulunuyor. Tera Portföy’ün TLY ve PUK fonlarının satışları dikkat çekiyor. Hisse haftalıkta %40,86 değer yitirirken TLY fonunda 14,7 milyon lot hisse olması satış baskısının devem edeceğine dair önemli bir işaret olarak değerlendirmeli. Gündoğdu Gıda, 26 Ağustos’ta 2.201 TL’yi gördükten sonra hızla geriledi. Haftayı beş tabanın ardından 535,50 TL’den kapattı. Pusula Portföy’ün yönettiği PHE ve PBR fonların toplamda 1,48 milyon lotluk satışı baskıya yol açtı. Hissede 6 fon 3,68 milyon lot hisseye sahip. Bunun 3,6 milyon lotu Pusula Portföy’e ait fonlarda olması satış baskısının süreceği şeklinde yorumlanmalı.

Ortak alımı fiyatı destekledi

Tekfen Holding genel piyasa düşüşünde %12,66 getiriyle haftanın en fazla kazandıranı oldu. Cevahir İnşaat’ın alımları hisseyi destekliyor. Firma, düzenli alımlarla payını %1,1 seviyesine taşıdı. Tekfen Holding, ağustosta 54,4 milyar TL tutarlı Pursaklar-Esenboğa metro ihalesini kazanırken, yılın ilk yarısında 376,9 milyon TL kâr elde etti.

ZEYNEP'E SOR

KARARLILIK MI, DOĞAÇLAMA MI?

Kararlılık; bileşik büyüme, zihin konforu, hedef odaklılık, sürdürülebilir başarı. Fırsat körlüğü, inatçılık tuzağı, esneklik kaybı, değişime direnç. Doğaçlama; hızlı adaptasyon, fırsat, esnek manevra, zarar kesme, dinamizm. Savrulma, aşırı işlem yükü, odak kaybı, ağır stres, bileşik getiri iptali.

Büyük ortaklar alımlarla fi yatı desteklese de faaliyet zararı ve yüksek çarpan sorun

Blume Metal hissesi ortak alımına rağmen neden yükselmiyor? ● Nadir Bulut

Nadir, Blume Metal’de büyük ortaklar hazirandan bu yana fiyatı destekliyor. ABD pazarına ilk ihracatını gerçekleştiren firma, yıl sonuna kadar ülkeye 1,3 milyon dolarlık bir ihracat hedefini dile getiriyor. Toplam ihracat hedefi olarak da 3,5 milyon dolar ifade ediliyor. Ancak söz konusu adımlara rağmen hisse baskı altında. Bunun temel sebebi, ilk yarıda satışların %236 artırarak 220,8 milyon TL’ye çıkmasına rağmen faaliyetlerden zarar üretmesi. Dönem sonunda 86,8 milyon TL zarar ederken 10,53 gibi yüksek PD/DD çarpanı yatırımcıları mesafeli tutuyor.

Altı ayda on katına çıkan fi yat, nakde dönme kaygısıyla taban serisiyle %87 geriledi

Odine hissesinde göstergeler ne zaman al sinyali verecek? ● Barış Türker

Barış, Odine şubatta 350 TL’den başladığı çıkışını 13 Ağustos’ta 3.512,50 TL’ye kadar sürdürdü. Altı aylık sürede fiyatını yaklaşık 10 katına çıkaran hissede fonların kârlarını bir an önce realize etme kaygısı taban serisiyle düşmesine yol açtı. Halihazırda hissede 12 fon portföyünde bulundururken sadece Deniz Portföy cüzi miktarda alım gerçekleştirdi. Dokuz fon payını azaltma çabasında. Pusula Portföy’ün PBR ve PHE fonları toplamda 1,94 milyon lot satış yaparken halen ellerinde 3,08 milyon lot hisse bulunuyor ve bu paylar da satış için sırada bekliyor.

YATIRIM FONLARI

DAH hisse senedi fonu dalgalı hareketiyle son bir yılda %20 getiri elde etti

Deniz Portföy’ün idaresindeki Hisse Senedi Fonu (DAH), geçtiğimiz ocak ayından bu yana yatayda dalgalı bir seyir izledi. Aşağıda 3,40 TL bölgesinde güçlü desteği bulunuyor. Geçtiğimiz hafta bir ara bu seviyenin altına inse de toparlanarak tekrar üzerine çıktı. Nisandan bu yana azalan büyüklüğü eylülde 557,5 milyon TL seviyesinde bulunuyor. Nisandan bu yana fondan sürekli nakit çıkarken eylülde 1,4 milyon TL ile cüzi de olsa para girişi yaşandı. Ağustosta 2.527 olan yatırımcı sayısı şimdilerde sadece 3 olup doluluk oranı %16,13. Yerli ve yabancı hisse senetlerine yatırım yaparak getiriyi büyütmeyi hedefl iyor. Portföyünün %91’i hisse ve %5,77’si vadeli işlemler nakit teminatlarından oluşuyor. Yıllık bazda %20 ,33 getiri sağlayan portföy, aynı sürede %20,24 yükselen BIST 100 Endeksinin üzerinde duruyor.

TAHVİL

Dünya Varlık, piyasadan TLREF + %4,25 faizle 150 milyon TL borçlandı

Dünya Varlık Yönetim, nitelikli yatırımcılara yönelik 18.09.2026 vade başlangıç tarihli bono ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 150.000.000 TL olan bononun yıllık faizi TLREF+% 4,25 olarak belirlendi. 182 gün vadeli bono, 3 ayda bir kupon ödemeli olacak ve toplamda 2 kupon ödemesi yapılacak. Bononun vade tarihi 19.03.2027 olarak açıklandı. 18 Eylül itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %36,52 seviyesinde bulunuyor. Verilen %4,25 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin kısa vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRFDVYS32720 ISIN kodu ile işlem görecek.

HİSSEDEKİ FON PAYLARI

Big Medya ağustosun sonunda 400 TL’ye kadar çıksa da gelen satışlarla geriledi

Big Medya’da fon tarafı satış ağırlıklı işlemde bulundu. Portföydeki miktarları %1,50 ile toplamda 4,36 bin lot azalarak 285,4 bine indi. Hisseyi bulunduran fon sayısı 3’ten 2’ye geriledi. BAGfonu 4.360 lot satış yaparken, alıcı tarafta yer alan herhangi bir kurum gözlenmedi. Big Medya hakkında öneride bulunan herhangi bir aracı kurum bulunmuyor. Hissede Bulls Portföy’ün çıkış hareketi dikkat çekti. Kurumun yönettiği BAG fonu portföyündeki hissenin tamamını satarak sıfırladı. Diğer iki fon hareket etmedi.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

ALVES KABLO

Yürütülen soruşturma kapsamında şirketin yönetimine TMSF kayyum olarak atandı

Alves Kablo, savcılığın yürüttüğü soruşturma dosyası kapsamında mahkeme kararıyla şirket yönetimine TMSF tarafından kayyum atandığını duyurdu. Kararın, vergi ve kara para aklama gibi suçlara yönelik kuvvetli şüphe üzerine alındığını ifade etti. Karar neticesinde şirket yönetiminin tüm idare yetkileri kayyuma devredildi. Alves Kablo daha önceki açıklamasında da borçlarından kaynaklı olarak aleyhine icra takibi ve haciz işlemleri yapıldığını belirtmişti. Malvarlıkları üzerinde yaklaşık 1,06 milyar TL tutarında haciz olan şirket, Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görüyor.

GÜBRE FABRİKALARI

Sarıseki’deki limanının işletme hakkını 35 yıllığına 350 milyon dolara devretti

Gübretaş, İskenderun Sarıseki’de bulunan limanının işletme, bakım ve yenileme haklarını 35 yıl süreyle Alport Liman İşletmeciliğine devretmek üzere anlaşma imzaladı. Mülkiyeti Gübretaş’ta kalacak olan liman için Alport yaklaşık 190 milyon dolarlık yatırım yapacak. Anlaşma kapsamında Gübretaş’ın cirodan pay ve sabit işletme ücreti üzerinden toplam 350 milyon dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Mevzuat uyarınca gerekli onay ve iznin alınmasının ardından devir işlemleri tamamlanacak. Yatırım süresince Sarıseki’de gübre üretim faaliyetinin devam edeceği belirtildi.

FEDERAL MOGUL İZMİT PİSTON

Üretimi durdurduğu İzmit tesisindeki kaplama makinesini grup şirketine sattı

Federal Mogul, nisan ayında üretim operasyonlarını küçültme kararı aldığı İzmit fabrikasındaki ekonomik ömrünü tamamlamış anodizasyon kaplama makinesini, grup şirketlerinden Hindistan merkezli bir firmaya sattığını duyurdu. Pazarlık usulü ile belirlenen 350 bin euro bedelle gerçekleşen satıştan yaklaşık 19,6 milyon TL kâr elde edecek. Atıl duruma geçen varlıkların grup içi satışıyla nakde çevrilmesi, tesis küçültme sürecindeki şirketin kısa vadeli finansal yükünü hafifl etirken nakit girişine olumlu katkı sağlayacak. Şirket, yılın ilk yarısında gelirini %40 büyüttü.