Haftanın top 5 “meçhul” şarkıcısı ve şarkısı

Geçtiğimiz 12 Nisan günü, önde gelen streaming platformlarına “Step by Step in Time” isimli bir şarkı kondu.

Benny Rivers adlı siyah bir sanatçı söylüyordu.

Herkesi bilmem ama benim bugüne kadar dinlediğim en güzel blues şarkısı bile diyebilirim.

Bugüne kadar sadece Spotify üzerinden 6 milyona yakın kere dinlenmiş.

Bir blues şarkısı için yüksek rakam.

Bu şarkının bestecisi, söz yazarı, söyleyeni kim

Çıktığı günden beri müzik çevrelerinin en çok konuştuğu şarkılardan biri bu…

Herkes merak ediyor, kimdir bu Benny Rivers…

Spotify artık yayınladığı her parça için, “Şarkıya katkıda bulunanlar” diye bir bilgi sayfası açıyor.

Benny Rivers’ın adının altında “Ana sanatçı” yazıyor…

Besteci de o.

İcra edenler olarak da sadece onun ismi var.

Kimdir öyleyse adını hiç duymadığımız bu yeni blues süperstarı…

ChatGPT: Bende şarkıcı ile ilgili doğrulanabilir bilgi yok

ChatGPT’ye baktım. Şöyle bir bilgi geldi:

“Hakkında doğrulanabilir bir biyografi, konser geçmişi ve röportaj bulunmuyor…”

Hayalet bir kişilik yani.

Nitekim ChatGPT’nin görüşü de şu:

“Gerçek bir sanatçıdan ziyade yapay zekâ destekli bir müzik projesi…”

Ama projenin arkasındaki kişiler bunun tamamen mi kısmen mi yapay zekâ ürünü olduğunu henüz açıklamadılar.

Mesela bir başka sanatçı daha:

ReniaRi…

“Through Rejection” adlı şarkısı…

Şahane bir country rock şarkı…

İnsana sahnede canlı dinliyormuş duygusunu, neredeyse konser salonundan çok veriyor.

“AI” tarihin en güzel şarkılarını yazmaya doğru hızla yaklaşıyor

Bir blues şarkıda mükemmelliğin sınırları nedir derseniz, ben kendi payıma “İşte budur” derim.

Seste en küçük detone olma hâli yok.

Ses kontrolü harika.

Hepsi mükemmelliğin sınırlarında dolaşan sesler ve şarkılar.

Evet, günümüzün en önemli gerçeği artık karşımızda.

Yapay zekâ, belki de tarihin tanıdığı en güzel müzikleri bestelemeye, icra etmeye doğru hızla gidiyor.

Yapay zekâ, Bach’tan ve Selami Şahin’den daha iyi bir besteci mi

Ne yazık ki şu soruyu sorma zamanı geldi:

Yapay zekâ insandan çok daha mükemmel ve yaratıcı bir sanatçı mı…

Mesela Batı ruhunu Bach’tan daha iyi okuyan bir besteci olabilir mi?

Veya Türk ruhunu Selami Şahin’den daha iyi…

NR1 FM’deki haftalık Top 20 listesinin 3’ü “AI” şarkı

Biliyorum birçoğumuz henüz bu fikre inanmaya hazır değiliz.

Belki hiçbir zaman da olamayacağız.

Benim için ise durum biraz daha gerçekçi…

Her hafta Nr1 FM’de pazar sabahları saat 10’da bir Top 20 listesi yayınlıyorum.

Daha şimdiden o listede benim tespit edebildiğim 3 yapay zekâ proje şarkısı var.

“Kendi listemde kendi tespit edebildiğim” diyorum.

Çünkü yapay zekâ projelerini tam olarak belirlemek kolay değil.

Harika bir şarkı yapmak için ihtiyacınız olan tek şey “Suno”

Hayali insanların bestelediği; sözlerini hayali insanların yazdığı; hayali müzisyenlerin çaldığı; hayali insanların söylediği olağanüstü güzel şarkılar geliyor.

Şuna da hazır olun:

Önünüze gelen böyle harika bir şarkının arkasında çok yakından tanıdığınız bir arkadaşınız da olabilir.

Çünkü çevremde birçok insan şimdiden “Suno” programı üzerinden çok başarılı müzikler yapmaya başladılar.

Siz de yapabilirsiniz…

Benim açımdan şöyle çok güzel bir durum var:

Çok sevdiğim 60’lar Sanremo ruhunu yeniden buldum

1960’lar ve 70’lerin ilk yarısı İtalyan müziği benim için duygusal anlarımın zirvesidir.

Sanremo Müzik Festivali'nin yapıldığı yıllardaki İtalyan şarkıları hâlâ best off’um…

İtalya yapay müzik alanında çok başarılı…

Özellikle 1960’lar İtalyası duyarlılığını güncelleşmiş bir biçimde öylesine güzel şarkılara çeviriyorlar ki…

Bana 3 İtalyanca kelime söyle deseniz bunu derim

Mesela son haftalarda Instagram paylaşımlarında viral olmuş bir şarkı var…

“Amore Mio…”

Bundan daha İtalyan bir şarkı adı olamaz.

Taliban Kabil’inin ortasında bir kahvehanede birine sor bu ne şarkısı diye, “İtalyan” der.

Ya söyleyen?

“Vittorio Romano Milano…”

Herhangi bir insana bana üç İtalyan kelimesi yaz desen, 10 kişiden beşinin aklına gelecek ilk kelimeler.

Her şeyiyle İtalyan.

Şahane bir şarkı. Çok yakışıklı bir İtalyan erkeği söylüyor.

Dinlerken kendimi İzmir yıllarımda sahilde hissediyorum.

Doyamıyorum dinlemeye…

Akşamüzeri evde partileme yapmak isteyene bir şarkı

Akşamüzeri evde partilemeye hazırlık müziği mi istiyorsunuz?

Spotify’a yazın:

“Eir.M…”

Şarkının adı “It All Feels The Same…”

Biraz kafanızı dağıtmak için size bir “Haftanın Top 5 AI Şarkısı” listesi vereyim…

Bu haftanın en iyi 5 yapay zekâ şarkısı mutlaka dinleyin

(1) Vittorio Romano Milano: “Amore Mio” (1960’lar İtalyası)

(2) Alessia Fontana: “La Notte Blu di Positano” (1960’lar İtalyası)

(3) Eir.M: “It All Feels The Same” (House parti ambiyansı)

(4) ReniaRi: “Through Rejection” (Country rock meraklılarına)

(5) Benny Rivers: “Step by Step in Time” (Damardan blues)

Gerçek insan müziğinde Olivia Rodrigo haftası

Size biraz da gerçek insanlar müziğinden yeni şarkılarla ilgili bilgi vereyim.

Bu hafta tam anlamıyla Olivia Rodrigo haftası oldu. Yeni çıkan albümünden 3 şarkı anında dünyanın en ünlü listesi Billboard’un ilk 10’una girdi.

Önceki ay Barcelona maçında locada gördüğüm şahane kız

Olivia Rodrigo’yu iki ay önce Barcelona’da Nou Camp Stadı'nda El Clasico maçından önce gördüm.

Kulüp Başkanı Laporta’nın locasındaydı.

Barcelona o gün maça, üzerinde Olivia Rodrigo’nun imzası bulunan forma ile çıktı.

Onu “Drivers License” şarkısı ile tanımıştık.

Yeni albümü çok iyi.

Özellikle “Stupid Song…”

Biraz Billie Eilish havasında ama yine de çok özgün.

Celine Dion’un dönüş şarkısı çok iyi

Bu haftanın benim için en büyük insani sürprizi ise Celine Dion’un olağanüstü bir şarkı ile dönüşü oldu:

“Bonjour, Pardon, Merci…”

Celine Dion çok ağır sağlık sorunları geçirdi, travmalar yaşadı.

Ama kendi kendini sanki yeniden inşa etti…

Bu şarkıyla ilk parladığı Eurovision birinciliği yıllarındaki karakterine dönmüş…

Celine Dion tutkunu değilim ama çok sevdim bu şarkıyı…

Bir Yunan erkeği ile bir Türk kadını düet yaparsa

Haftanın Ege kıyılarından gelen sürprizi ise çok sevdiğim Yunan şarkıcı Konstantinos Argiros ile Sıla’nın düeti oldu:

“Ax Cardia Mou / Yanımda Uyu…”

Vallahi tam bir Türk-Yunan sentezi şarkı…

Hem yanık hem kıpır kıpır…

Kötü duygularla yüklü bir hafta geçirdik.

Kendimizi koruyucu bir fanusa almak için iyi gelebilir bu şarkılar.

Bazen böyle küçücük parantezler bizi korur…