Halı ve medya

Daha önceki yazılarımda dijitalleşmenin ve teknolojinin en fazla değiştirdiği alanlardan biri olan medyayı değerlendirmek aklımın bir köşesinde vardı ancak hep araya bir şey girdi. İster terzinin kendi söküğünü dikmesine sıra gelmemesi deyin, ister başka bir yorum yapın; ben fırsat bugüneymiş demeyi tercih ediyorum. Ama bunu doğrudan değil, bir diğer hasretim olan halı üzerine yazarak yapacağım.

2022’nin ilk yarısında Coşkun Aral’ın çok uğraşılmış halı belgeselinin tanıtım toplantısında bulunmuştum. Önce 30 bin kilometreye yakın yol kat edilerek hazırlandığı söylenen belgeselin taksimetresi sonraki konuşmalarda hazırlık aşamasının da eklenmesiyle 42 bin kilometreye dayandı. Müthiş bir çalışma söz konusuydu.

Ancak Coşkun Aral’ın konuşmasında bahsettiği bir diğer yolculuk benim için çok daha dikkat çekiciydi. Aral, Kapalıçarşı civarında karşılaştığı Anthony Quinn ve yardımcısına Kapalıçarşı’daki halıcıların yerini gösterdiğini anlattı. Aral’ın bu anısı belgeselin tamamlayıcı unsuruydu ama sanırım belgeselde yer almıyordu. Sanırım diyorum çünkü belgeselin o gece gösterilen fragmalarının dışında herhangi bir bölümünü izlemedim. Belgesel, Türkiye’de var olan halı işini göstermeyi hedeflediği için bu son derece doğaldı. Sonuçları da çarpıcıydı.

Arkamda oturan iki iş adamı, belgesel ve eşlik eden diğer tanıtım faaliyetlerinin başarısını konuşuyordu. Biri o gün içinde dokuz halı sattıklarını söyleyip bunun inanılmaz olduğunu söylerken diğeri projenin başarılı olduğuna vurgu yapıyordu. Sonrasında sahneye çıkan İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB ) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler –o zaman müstakbel başkandı- İHİB içinde kuracakları üç kişilik ekiple halı da kalite standardını oluşturup üst segmente hitap eden ürünler ortaya çıkarma projesini anlattı. Yıllarca Fransa’da yaşamış olan Diler, tasarımcı, pazarlamacı ve ip kalitesini kontrol eden kişiden oluşan ekiplerin halı üretiminin canlı olduğu bölgelerde üretimi yönlendirerek dünya pazarlarında etkili olacak Türk Halısı markası ve standardı oluşturmayı hedefliyordu.

Diler’in selefi Uğur Uysal da, Türkiye’nin daha netleşmemiş 2021 verilerine göre makine halısı üretiminde Çin’i geride bırakarak dünya liderliğine ulaştığını tahmin ettiklerini söylüyordu. Bu olurken, Türkiye’de halı üretimi içinde makine halısının payı yüzde 99’un üzerine çıkmıştı. Bu üretim hacmi, ileri teknoloji kullanımı için yatırım yapılmasını da kolaylaştırıyordu. Ya da bu kadar yüksek üretim kapasitesini karşılamak için ileri teknoloji kullanmanıın dışında yol yoktu.

Bunların hepsi güzeldi de Anthony Quinn artık neden halı almak için Kapalıçarşı’ya gelip adres sormuyordu.

Doğrusunu yapmak dönüşmeyi gerektirir

Quinn’in gelmemesinin basit bir açıklaması var: Sinemanın bu efsane ismi 2001’de ABD’de vefat etmişti. Basit olmayan yanıtı için ise Hereke Halısı koleksiyonu yapan Longines eski CEO’su Walter von Känel’in (İngilizce’de Kaenel diye yazılıyor), bu halıları Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) satın almasına bakmak gerekiyor. Longines’in sponsoru olduğu jimnastik turnuvası için İzmir’e gelen von Känel ile sohbet ederken silah ve halı koleksiyonu için İsviçre’de 600 metrekarelik bir dağ evi tahsis ettiğini anlatmıştı. Halılarını aldığı yerlerin Çin ve Dubai olduğunu söyleyen von Känel, kısa süre önce gittiği Çin’deki bir yöneticisinin yerel deneyime sahip biri olarak pazarlık yaptığını ve bu sayede çok kârlı bir alışveriş yaptığını belirtmişti. Son dönemde öldürmeyi seçtiğimiz Hereke Halısı’nı kaybetmekle kalmamış, geçmişte Coşkun Aral’ın halıcı adresi gösterme anısı da Çin’deki bir başka kişinin pazarlık anısı haline gelerek kaybedilmişti. Bu noktayı anlayabiliyor musunuz bilemiyorum ama insan olmamızla ilgili bir olgu anlatmaya çalışıyorum.

Bunun elitist bir yazı olduğunu düşünenler için şunu ekleyeyim: Değerli halılar ve sanatçılık bu şekilde ortadan kaldırılırken halı dokuma işi, günlüğü 30 lira yevmiyeyle yani aylık 900 lira civarında bir gelirle yapılan bir işe dönüşüyor. Üstelik makine halısının belirlediği kültürde, 4,5 aylık çalışma ile ve parmaklar delik deşik olarak üretilen bir halının 4 bin lira artı kâr ile belirlenen fiyatı yüksek bulunuyor. “Bu fiyata halı mı olur” deniliyor. Bu aslında sadece bir halı hikayesi değil; medyada da üç aşağı beş yukarı aynı süreçler yaşandı.

Doğan Grubu’nun Dünya ve Financial Times gazeteleri ile aynı renkteki yayını Finansal Forum’da çalıştığım yıllarda Bağcılar’daki Milliyet binasında yer alıyorduk. Önce alakart restoranda paramızı vererek yayın yönetmenleri ve diğer yöneticiler ile köşe yazarları ile aynı ortamda yemek yemekten büyük zevk aldığımızı hatırlıyorum. Tanışmıyorduk ama göz aşinalığı bile bir şeydi. Protokolün de kabul edildiği bu ortamın karşısına dev matbaayı gösteren cam duvarın açılması ile hava değişti ve bizim ayağımız oradan kesildi. Artık insanlar değil, makineler ve onlara emir veren yöneticiler vardı. Hereke halısından vazgeçmiştik ve artık alakart yemek de zevk vermiyordu. Sonrası, makine halısı hikayesidir.

PÜF NOKTASI

Yıllar önce Ferrari’nin Formula 1 otomobillerini test ve Masarati üretim tesisinin de bulunduğu Maranello’daki merkezini ziyaret ettiğimde Michael Schumacher’in test sürüşünü uzaktan izlemiştim. Ev sahiplerimiz ile sohbet ederken, üç teknikerin ayrılıp rakiplere geçtiğini söylemişlerdi. Sonra Ferrari’nin düşüş ve bu teknikerlerin geçtikleri markaların yükseliş dönemi başladı. O zamandan beri marka/insan ilişkisini bu zeminde değerlendiriyorum.

Türkiye’de bu ilişki bizim kuşaktan çok önce darbe almış. Matbaa ile güç gösterilmesinden yıllar önce Milliyet’in dış haberler servisinde Halit Kıvanç, Sami Kohen, Altan Erbulak ve Mehmet Ali Birand aynı odada oturuyormuş. Bu çok önemli ve bazen sırf bu duyguyu yaşamak için gazeteye gidiyordum. Nasıl Bir EKONOMİ ofisinde bu duyguyu yaşamaya devam edeceğim.