Halit Kakınç gözümüzden gönlümüze aktı

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Hayali bey; “Cûylar çün erdiler deryâya hâmûş oldular” der. O coşkun nehirler ki denize ulaşınca suskunluğa bürünürler. Tıpkı coşkun zihinli Halit Kakınç’ın semti hamuşan’a ulaşması gibi…

Halit Kakınç'ı tam 52 yıl önce Kiziroğlu Mustafa olarak tanıdım. Devrin Sabah gazetesinde, mesleğe birlikte başladık. Grup Dönüşüm'ün genç solistiydi. Sonra gazeteciliği seçti Halit. Yılların kariyer yolculuğunda akademisyenlikten sporculuğa koşarken, Halit'i karşımda Sultan Galiyev olarak buldum.

Araştırmalarıyla yakın tarihe ayna tutuyordu 14 kitap yazdı. Başlıcaları; Destansı Kuramcı Sultangaliyev, Struma, Çerkes Aşkı, Kızıl Cebe, Yerkubbe, Geri Sayım, Zamanın Ruhu: Zeitgeist, Yazılmamış Bir Tarih, İnsaymun, Deizm, Tanrı Var Mıdır? / Russell’in Göksel Çaydanlığı ve diğerleri…

STRUMA; BİR İNSANLIK DRAMININ EN DERİN ANLATISI

Beni en çok etkileyen; Struma kitabı oldu. 1940'ların başında İstanbul açıklarında 72 gün boyunca ölüme terk edilen 769 Yahudi'nin dramını anlatıyordu. Struma bu teknenin adıydı ve karaya çıkmalarına izin vermediğimiz insanların Sovyet denizaltısıyla batırılışını belgeleriyle aktarıyordu bize.

O kitabın tanıtımında Rahmetli İshak Alaton ileydik. Alaton da günlerce gemidekilere yemek taşıyan bir gençti. Halit Kakınç bu kitabı ve diğer yazdıklarıyla sadece gazetecilik yapmadı, aynı zamanda araştırmacı kimliğiyle tarihteki bazı kişiliklere, kavramlar detaylı açıklık getirdi, onları tanıttı eleştirdi.

İKİ SORU İKİ CEVAP / Halit Kakınç’a dair…

Müzisyen kimliği?

Grup Dönüşüm’ün kurucusu ve solistiydi. Kiziroğlu Mustafa Bey, Seyid Osman, Kızılırmak, Sevsem Öldürürler, Kıbrıs’ım, Yar Hasreti, Osman Pehlivan, Hey Dost, Hekimoğlu, Estergon Kalesi ve diğerleri.

Gazeteci kimliği?

Babiali’de Sabah’ta başladık, Meydan gazetesini kurduk. Yeni Ortam, Son Havadis, Tercüman, Yeni Asır’da yazı İşleri müdürlüğü, Star, Akşam, Sabah, Oda TV… Bilgi üniversitesi kuruculuğu…

NOT

HEZARFEN KÜLTÜRÜ MÜ RÖNENAS İNSANI MI DERSİNİZ; İŞTE HALİT KAKINÇ

Moda Spor’da tekvando yıllarımızı hatırlıyorum. 3’üncü dan derecesinde sporcu, Almanca ve İngilizce çeviriler yapan bir mütercim, felsefeden müziğe dek her alanda nitelikli sözü olan, çok okuyan bir entelektüel… Beni akademisyenliğe yönlendiren de oydu, Bilgi Üniversitesi’ni kuranlardan biri de…

HALİT KAKINÇ LÜGATI

Grup Dönüşüm: Halit’in kurduğu ve solistliğini yaptığı, 45’lik plak çağının en beğenilen müzik grubu

Sultan Galiyev: Bu tarihi şahsiyet hakkında en detaylı araştırmaları Halit Kakınç yapmıştı, takıntısıydı

Akil adam: Her konuda fikir edinmeye çalışırken çok anlamak ama az yargılamak prensibi sahibi

Vefalı dost: Hayatımda büyük yer kaplayan 5 dostumdan ilkiydi ve hep bu özelliğini muhafaza etti