Halka Arz Endeksi %11 makul, içerde ise %73 çıkan %42 düşen

BIST Halka Arz Endeksi’nin yılbaşından bu yana %11’lik çıkışı her şeyin yolunda olduğunu söylese de gerçek farklı. Tahtalarda ciddi bir savaş yaşanıyor. Getirisi %73’ü gören kadar %42 kaybeden de var.

Halka Arz Endeksi yılbaşından bu yana %11,11 ile güçlü bir çıkış sergilemiş görünse de BIST 100 Endeksi’nin %13,20’lik yükselişinin gerisinde kaldı. Bu durum yatırımcıların borsanın yeni şirketleri yerine bilindik sınanmış firmalara yönelmeyi tercih ettiğini söylüyor. Halka Arz Endeksi’nde ise hisseler ciddi bir hareketlilik yaşıyor. Seğmen Kardeşler Gıda ve Kıraç Galvaniz’in fiyatı üç haftada %50’nin üzerine çıkarken, Sümer Varlık Yönetim %42 ile en fazla düşenler arasında yer aldı.

Fiyatı en fazla artanlar

Seğmen Kardeşler, yılbaşından bu yana %72,84 ile halka arz hisseleri içinde en fazla yükselen konumunda bulunuyor. Temmuz 2024’te borsaya gelen hisse, uzun süre yatayda dalgalı bir seyir izledi. 8 Ocak’tan itibaren yönünü yukarı çevirirken 13 Ocak’tan bu yana da üst üste tavandan kapanışlarla hızlı bir yükseliş kaydetti. Şirket, dokuz aylık faaliyet döneminde gelirini %19 ve esas faaliyet kârını %29 büyütürken, dönem sonu kâr büyümesi de %45 seviyesinde gerçekleşti.

Halka Arz Endeksi içinde en fazla yükselen bir diğer hisse %54,11 ile Kıraç Galvaniz. Hisse, geçtiğimiz yılın ikinci yarısında zayıf bir seyir izledi. Aralık ayının son haftasındaysa hareketlendi. Hissenin anılan tarihte Yıldız Pazar’a alındığına dair haber, fiyatı destekleyen bir gerekçe olduğu gözleniyor. Firma, 9 Ocak’ta yaptığı açıklamadaysa gerçekleştirdiği 1,9 milyon euroluk yatırımın 2026 cirosuna 10 milyon euro katkı sağlayacağını belirtti.

En fazla kaybettiren

2025 yılında sürekli yükselen eğilimle hareket eden Sümer Varlık, aralıktaki zirvesi 517,50 TL’yi test ettikten sonra, kâr realizasyonuyla birlikte satış yedi ve günümüze kadar geriledi. Yılbaşından bu yana kayıp %42,22 olurken zirvesine göre düşüş %87’yi geçti.

ZEYNEP’E SOR

GAYRİMENKUL MÜ, BEKLE Mİ?

Gayrimenkul; değer saklama, kira geliri, somut varlık, sınırlı arz. Likidite sorunu, yüksek giriş, yönetim yükü, bölgesel risk, sermaye kilidi.

Bekle; nakit esnekliği, zamanlama payı, risk azaltma, alternatif imkanı, karar olgunluğu. Fırsat kaçırma, enflasyon riski, kira kaybı, kararsızlık.

Bölünme yoluyla araç şarj firması kuruyor. SPK gerekli onayı verdi. Sıra genel kurul onayında

Astor’un kurmayı düşündüğü şarj firmasında süreç hangi aşamada? /Özhan Gür

Özhan, Astor Enerji'nin kurmayı planladığı şarj şirketinde süreç kuruluş öncesi son aşamaya gelmiş durumda. Firma, bünyesindeki “Astor Şarj” işletmesini, iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak Astor Şarj A.Ş.’ye devretmek için SPK’ya yaptığı başvuru onaylandı. Böylece kuruluş için önü açıldı. Sürecin tamamlanabilmesi için gerçekleştirilecek genel kurul toplantısıyla kararın ortaklar tarafından onaylanması gerekiyor. Daha önce 31 Ocak’ta yapılacağı duyurulan toplantı dokuz aylık bilançolara göre bölünme işlemi yapılacağı için iptal edilmişti. Yeni genel kurul toplantı günü bekleniyor.

Banka alım gerekçesine değinmedi. İştirakiyse yeni projelere kaynak sağlamak gayesiyle sattı

Halkbank neden iştiraki Halk GMYO’nun sahip olduğu İFM’deki ofisleri kiralama yerine satın alma gereği duydu? / Berkay Yılmaz

Berkay, Halkbank grup firması Halk GYO’nun portföyünde yer alan İstanbul Finans Merkezindeki toplamda 72 bağımsız bölümü KDV hariç 8,32 milyar TL’ye satın aldı. Banka, ofisleri satın alım gerekçesi hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı. Halk GYO ise borçlanma maliyetini düşürmek ve yeni projeler için kaynak yaratmak gayesiyle sattığını belirtti. Banka açısından bakıldığındaysa uzun vadeli kira ödemeleri yerine, halihazırda kullanılan bir varlığın mülkiyetini almak, sabit gider yapısını azaltan bir adım niteliği taşıyor. Grup içi işlemler, çoğu zaman kaynağın grup içinde yeniden konumlandırılması amacıyla yapılabilmekte.

YATIRIM FONLARI

TTE, teknoloji hisselerine yatırımla bir yılda %43 kazandırdı

İş Portföy tarafından yönetilen BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (TTE), 2,2 milyar TL büyüklüğe sahip. Önceki aya kıyasla sınırlı bir artış gösterdi. Portföyün %95,8’i hisse senetlerinden, %4,2’si ters repodan oluşuyor. Ağustostan bu yana fondan düzenli ancak değişen miktarlarda nakit çıkışı yaşanıyor. Ocak ikinci yarısında çıkan para 30,7 milyon TL. Yatırımcı sayısı 36.834’e gerilerken %21,7 doluluk oranı ve %1,2 pazar payına sahip. TTE, ağırlıklı olarak BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi’ndeki hisselere yatırım yapıyor. Teknoloji hisselerinde uzun vadeli büyüme arayan yatırımcılara hitap ediyor. Portföyünde ASELS, MIATK, LOGO ve ODINE hisselerinin ağırlığı var. Son bir yılda %42,8 getiri sağlarken, teknoloji fonlarında çıkış %49,7 seviyesinde gerçekleşti.

TAHVİL

Deva Holding, piyasadan TLREF + %1 faizle 400 milyon TL borçlandı

Deva Holding, nitelikli yatırımcılara yönelik olarak 19.01.2026 vade başlangıç tarihli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Toplam tutarı 400.000.000 TL olan tahvilin yıllık faizi TLREF+%1 olarak belirlendi. 728 gün vadeli tahvil, 3 ayda bir toplamda 8 kupon ödemeli olacak. Tahvilin vade tarihi 17.01.2028 olarak açıklandı.

TLREF+%1 YILLIK FAİZ

19 Ocak itibarıyla Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) %37,59 seviyesinde bulunuyor. Deva Holding’in verdiği %1 ek getiri, yatırımcıya değişken faizli kazanç sağlıyor. Tahvil, piyasa koşullarıyla karşılaştırıldığında yatırımcı için makul bir alternatif olarak değerlendirilebilir. İhraç, şirketin uzun vadeli finansmanını karşılamasını sağlarken, piyasada TRSDEVA12816 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

SAY YENİLENEBİLİR ENERJİ

İlişkili tarafla 2026 için çerçeve sözleşmesi imzaladı. Yaklaşık 4,8 milyon euro gelir sağlayacak

Say Yenilenebilir Enerji, ilişkili tarafı Ateş Çelik ile yürüttüğü mutabakat kapsamında, 2026’nın birinci çeyreğinde rüzgar türbini ve türbin kulesi aksamları ile ticari mal satışlarından yaklaşık 4,8 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Şirket, 2024 yılı ilk çeyreğinde yaklaşık 8,7 milyon euro gelir sağlamıştı. İlişkili tarafla tutarın önemli bir kısmını sağlamış oluyor. Rüzgar enerjisi ekipman tedarikinde çerçeve sözleşmeler, siparişlerin dönemsel olarak netleştiği ve gelirlerin zamana yayıldığı bir yapı sunuyor. Model, üretim planlaması ve kapasite kullanımının öngörülebilirliğini artırırken, yatırımcılar açısından da ileriye dönük gelir görünürlüğü sağlıyor. Türbin ve kule aksamları, rüzgar enerjisi yatırımlarında sürekliliği olan ürün gruplarından.

NİĞBAŞ NİĞDE BETON

Bartın’daki arsalarını satarak nakit girişi sağlayacak. Tutar işletme sermayesinde kullanılacak

Niğbaş Niğde Beton, Bartın’daki arsalarını satacağını duyurdu. Karara göre, arsalar değerleme raporuna uygun olarak 90 milyon TL’ye satılıyor. Gayrimenkul satışları, sanayi şirketleri için bilanço içi kaynak yaratmanın yaygın yollarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle ana faaliyetle doğrudan ilişkili olmayan arsaların elden çıkarılması, işletme sermayesini güçlendirmeye ve borçluluk ya da yatırım ihtiyaçlarını dengelemeye yönelik tercih ediliyor. Niğbaş açısından satış kararı, mali yapısını güçlendirmeye yönelik nakit yaratma amacı taşıyor. Kısa vadede elde edilecek gelir bilanço likiditesini destekleyecek. Şirket, 152 milyon TL geçmiş yıl zararına sahip.

KAYSERİ ŞEKER

Ön izin süresinin dolması nedeniyle yatırım hayata geçirilmezken planlamalardan çıkarıldı

Kayseri Şeker, Yozgat’ta yatırım teşvik belgesi kapsamında planladığı 3.000 baş kapasiteli sağmal çiftlik projesine yönelik taşınmaz ön izin sözleşmesinin süresinin dolduğunu açıkladı. Ön izin süresinin tamamlanması nedeniyle yatırımın hayata geçirilemediği ve projenin planlarından çıkarıldığını duyurdu. Kararın mevcut faaliyetler üzerinde etkisi bulunmuyor. Kayseri Şeker açısından projenin yatırım planlarından çıkarılması, ana faaliyetlere odaklanmayı güçlendiren bir sadeleşme adımı olarak değerlendirilmeli. Tarım ve hayvancılık yatırımlarında kamu arazileri için verilen ön izinler, projenin fiziki ve idari hazırlıklarının tamamlanması açısından eşik oluşturuyor.